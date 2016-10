Kirjamessut avautuvat kello 10 – HS:n lavalla ja HSTV:ssä tänään Jaakko Hämeen-Anttila, Riikka Pulkkinen, Anja Snellman ja Jari Tervo

HS on vahvasti mukana Helsingin kirjamessuilla torstaista sunnuntaihin 27.–30. lokakuuta. Kerromme messuilta uutisia, tapaamme kiinnostavimpia tekijöitä ja poimimme ohjelmasta tärppejä. Tänään HS:n kirjallisuuskriitikon Jukka Petäjän haastatteluun messulavalle saapuvat Jaakko Hämeen-Anttila, Riikka Pulkkinen, Anja Snellman ja Jari Tervo. HSTV näyttää haastattelut päivittäin suorana lähetyksenä, tänään tällä sivulla klo 14–16.

Myös Facebookissa voit pitkin päivää seurata suoria lähetyksiä messutunnelmasta. HS:n toimittaja Miska Rantanen raportoi päivän aikana Facebookin Live-lähetyksissä messutapahtumista, esimerkiksi klo 12.30 Anneli Auerin esiintymisestä.

HSTV ja HS-lava klo 14: Jaakko Hämeen-Anttila

Liisa Takala

Vuosi sitten Suomen tunnetuin islam-asiantuntija Jaakko Hämeen-Anttila päätti jättää Suomen. Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professorina Helsingin yliopistossa työskennellyt Hämeen-Anttila jätti virkansa ja siirtyi samaan tehtävään Edinburghin yliopistoon Skotlantiin.

HS:n haastattelussa Hämeen-Anttila kertoi, että hänen lähtöään vauhdittivat tieteen rahoituksen synkkenevät näkymät Suomessa. Haastattelussa hän kertoi olevansa leikkausten takia huolissaan tutkimuksen jatkuvuudesta ja tutkijaoppilaidensa mahdollisuuksista Helsingin yliopistossa.

Samassa haastattelussa Hämeen-Anttila sanoi olevansa harmissaan siitä, että Suomessa keskustelu islamista on niin voimakkaasti ääripäihin jakautunutta.

HSTV ja HS-lava klo 14.30: Riikka Pulkkinen

Antti Hämäläinen

Viidennen romaaninsa tänä vuonna julkaissut Riikka Pulkkinen osaa koukuttaa. HS:n kriitikko Helena Ruuska kuvaili arvostelussaan Pulkkisen romaania yhtä aikaa ajattomaksi ja hyvin ajankohtaiseksi, yhdeksi syksyn tärkeistä kirjoista.

”Pulkkisen romaani ui samaan aikaan sekä pinta- että pohjavesissä. Näennäisesti se on helppolukuinen, mutta siinä riittää pohdittavaa seuraavillekin lukukerroille”, Ruuska kirjoittaa.

Kirjan keskipisteessä on Berliinin muuri. Kirjan päähenkilö on Aurelia, televisiosta tuttu nuori näyttelijälupaus, joka syntyi marraskuussa vuonna 1989 – samana vuonna Berliinin muuri alkoi murtua.

”Tyyliltään Pulkkisen viides romaani on hengästyttävä, runsassanainen ja mahtipontinenkin. Paljon suuria tunteita ja tulevaisuuden uskoa, mutta myös yksinäisyyttä ja epätoivoa. Kuolema vierailee romaanissa monta kertaa ja jättää eläville kammottavan käyntikorttinsa.”

”Koskettavinta romaanissa on kuitenkin se, miten vuodet etäännyttävät ihmiset toisistaan.”

Riikka Pulkkinen on HS:n haastattelussa Aleksis Kivi -lavalla torstaina klo 14.30. HSTV lähettää keskustelun suorana osoitteessa hs.fi. Haastattelijana toimii HS:n kirjallisuuskriitikko Jukka Petäjä.

HSTV ja HS-lava klo 15.00: Anja Snellman

Sirpa Räihä / HS

Pitkän uran tehnyt kirjailija Anja Snellman on ollut esillä syksyn aikana useampaan kertaan. Syy on se, että hänen vanhasta Syysprinssi-romaanistaan tehty elokuva tuli hiljattain ensi-iltaan vain vähän sen jälkeen, kun hänen uusin romaaninsa Lähestyminen oli julkaistu (WSOY).

Lähestyminen kertoo henkilöstä, joka työskentelee terapeuttina kuten kirjailija itsekin.

Snellmanin uusi romaani kertoo kuolleesta terapia-asiakkaasta ja menneisyyden painosta – mutta onko tarina tosi vai keksitty? Kuinka paljon siinä on yhtäläisyyttä Snellmanin omaan elämään. Tätä seikkaa pohdittiin HS:n kritiikissä.

”Siitä asti Snellman on ollut julkinen henkilö, joka on kertonut haastatteluissa ja lehtijutuissa itsestään ja elämästään. Niiden perusteella on syntynyt käsitys, että varsinkin hänen tuoreimmat teoksensa perustuvat paljolti omiin kokemuksiin. Samalla linjalla jatkaa myös Snellmannin uusi romaani, Lähestyminen. Siitä löytyy monia teemoja, jotka Snellmanille tiedetään läheisiksi. Kuten kirjailija, teoksen päähenkilö työskentelee terapeuttina päihdeklinikalla, ja on viettänyt paljon aikaa Kreikassa”, kirjoittaa Venla Rossi.

HS:n haastattelussa Snellman myös vastasi, onko kirjassa jotain omaelämäkerrallista ja käyttikö hän mahdollisesti kirjassaan omien potilaiden kokemuksia.

HSTV ja HS-lava klo 15.30: Jari Tervo

Joonas Brandt

Kustantajaa vaihtaneen kirjailija Jari Tervon uusin romaani Matriarkka (Otava) on ollut tämän syksyn ostetuin kaunokirja. HS:n kriitikko Antti Majander arvioi romaanin Tervon uran merkittävimmäksi teokseksi.

”Ihmeellinen satu ja elävä painajainen kulkevat Matriarkassa käsi kädessä alusta loppuun. Historian kirjat ovat erikseen, ne joissa dokumentoidaan ja analysoidaan. Nyt saatiin Jari Tervon uran toistaiseksi merkittävin teos, dramaattisesti kärjistävä, näkemyksellinen ja teknisesti hallittu”, kirjoittaa Antti Majander.

Kirja-arvostelun voi lukea kokonaan tästä.

Matriarkassa Tervo pureutuu inkeriläisten sortoon. HS:n laajassa haastattelussa Tervo pohti suomalaista sisäänpäinkääntyneisyyttä, joka Tervon mielestä selittää jossain määrin suomalaisten rasismia, jota hän on myös vastustanut äänekkäästi ja suorasukaiseen tapaansa:

”Minähän en sano suomalaisia valkoiseksi roskaväeksi, vaan sanon rasisteja valkoiseksi roskaväeksi. Ja teen sen mielelläni.”