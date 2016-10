Näin selätät kirjamessukaaoksen: Mieti, millainen messukävijä olet, ja poimi HS:n tärpit tänään alkaville kirjamessuille

Tänään alkavat Helsingin kirjamessut kasvavat vuosi vuodelta – viime vuonna kävijämäärä oli jo liki 80 000.

Ohjelman ja yleisön paljous voi tuntua välillä ahdistavalta, ja siksi messuille kannattaa valmistautua. Mieti vaikka sitä, millainen messuvieras oikein olet ja mitä kuhisevasta kaaoksesta oikein haet.

Oletko kiinnostunut kirjasyksyn kotimaisista uutuusromaaneista? Vai jännityksen ystävä? Etsitkö messuilta uusia ajatuksia ja kansainvälisyyttä? Vai oletko liikkeellä parin eri-ikäisen lapsen kanssa?

Ei hätää: kaikille riittää kiinnostavaa kuultavaa ja koettavaa. Seuraavassa tärpit neljälle erilaiselle kirjamessuvieraalle, torstaista sunnuntaihin.

Lukupiiriläinen kuuntelee kirjailijoita

Messuilla käy tuhansia ihmisiä muualtakin kuin Helsingistä; Pasilaan ja Messukeskukseenhan pääsee kätevästi junalla. Suomen Gallupin viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan 81 prosenttia kävijöistä oli pääkaupunkiseudulta, ja sen jälkeen heitä tuli eniten Uudeltamaalta, Hämeenlinnasta ja Lahdesta.

Tyypillinen kävijä on eläkkeellä oleva äidinkielenopettaja, joka seuraa valppaasti kotimaista kaunokirjallisuuden kenttää. Häntä ei hirvitä istua ja kuunnella kirjailijoita vaikka koko päivän. Välillä tarvitaan toki lounasta ja iltapäivällä kuppi kahvia tai kuohuviinilasillinen.

Voi olla, että tällainen messujen superkävijä on tehnyt itselleen lukujärjestyksenkin, jonka perusteella suunnistaa yleisöhumussa. Hän myös ostaa kassillisen kirjoja kotiin vietäväksi ja joululahjoiksi – messuillahan on paljon erikoistarjouksia.

Jos superkävijä tulee kirjamessuille torstaina, hän on paikalla jo klo 11 avajaisissa, kun Aleksis Kivi -lavalla puheen pitää Jari Tervo, ja palkintoja jaetaan ansioituneille kirjaharrastajille ja kustannustoimittajille. Iltapäivällä samalla lavalla on todellinen suosikkikirjailijoiden kavalkadi: klo 14.30 äänessä Riikka Pulkkinen, klo 15 Anja Snellman, klo 15.30 Jari Tervo ja klo 16 Enni Mustonen.

Joonas Brandt

Perjantaina lukupiiriläinen bongaa ohjelmasta norjalaisen Linn Ullmanin (Aleksis Kivi klo 14) ja seminaarin, jossa puhuu yhdeksän pohjoismaiden neuvoston tämän vuoden kirjallisuuspalkintoehdokasta, heidän joukossaan Sirpa Kähkönen (Aino klo 16).

Lauantaina kulttuuritätiä kiinnostavat ainakin Maria Turtschaninoffin feministinen fantasia (Tottiscenen klo 13.30 ja KirjaKallio klo 15) ja Tommi Kinnunen (Aleksis Kivi klo 15.30). Tärkeän modernistin Veijo Meren perintöä pohtivat puolestaan Riikka Ala-Harja ja Rosa Liksom (Takauma klo 16).

Bo Stranden

Sunnuntaina kuunnellaan tietokirjailijoita ja muistelijoita kuten Maarit Tyrkköä (Eino Leino klo 10.30), Hannu Mäkelää (Minna Canth klo 11.30) sekä Kaari Utriota ja Panu Rajalaa, jotka hahmottelevat suuria suomalaisia rakkaustarinoita (Takauma klo 13).

Myös 400-vuotias William Shakespeare (Eino Leino klo 12.30) ja HS-kirjallisuuspalkinnosta kilpailevat esikoiskirjailijat (Aleksis Kivi klo 15.30) kiinnostavat.

Ennen kotimatkaa tämä messujen superkävijä käy vielä ostamassa Viini ja Ruoka -tapahtumasta loput tuliaiset: kilon parmesaania ja pari pakettia maustettua teetä.

Messuilta voi poimia kiinnostavimmat puheenaiheet

Kirjamessuilla on joka päivä useita paneelikeskusteluja, joiden aiheet myötäilevät ajan kuumia puheenaiheita, on kyse sitten kulttuurista, päivänpolitiikasta tai historiasta. Ohjelmajohtaja Jan Erola onkin kiitellyt Jari Tervon, Finlandia-voittaja Laura Lindstedtin ja Sofi Oksasen kaltaisia suomalaiskirjailijoita, jotka ottavat rohkeasti kantaa yhteiskunnallisin kysymyksiin.

Juhani Niiranen / HS

Siksi myös ajankohtaisia asioita seuraava, yhteiskunnasta kiinnostunut kävijä löytää messuilta paljon kiinnostavaa. Sieltä voi bongata paljon tietoa, ajatuksia ja hyviä sitaatteja, joita kelpaa käyttää myöhemmin kapakkakeskusteluissa tai sosiaalisessa mediassa.

Tämän syksyn suuria teemoja ovat itsestään selvästi siirtolaisuus, hyvinvointiyhteiskunnan ja sananvapauden rajat (jotka koskettavat kaikkia pohjoismaita), samoin kirjallisuuden ja lukemisen tulevaisuus, koululaitos, lihansyönti ja sukupuoliroolit.

Maahanmuuttoa koskevasta ohjelmasta messujen ajankohtaishaukka poimii torstaina Suuret kriisit ja pakolaisuus -paneelin (Aleksis Kivi klo 18.30), jossa maailman tilasta keskustelevat muun muassa Laura Gustafsson, Risto Isomäki ja Pentti Linkola.

Sananvapaudesta ja vihapuheesta keskustelevat torstaina muun muassa mediatutkija Anu Koivunen ja sotatutkija Saara Jantunen (Aino klo 12) sekä toimittaja Johanna Korhonen (Minna Canth klo 13.30). Populism och nationalism i Norden on myös toimittajien Bengt Lindroth ja Marianne Lydén aiheena (Edith Södergran pe klo 11.30).

Nuorten KirjaKallio-lavan ohjelmakin houkuttaa ajankohtaisista asioista kiinnostunutta. Siellä puhutaan torstaina klo 13.30 henkilöbrändäyksestä taiteessa ja viihteessä, lauantaina klo 13 väkivaltakulttuurin kasvusta. Samaan aikaan Aino-lavalla keskustelevat Venäjän nykypolitiikasta kirjailijat Sofi Oksanen ja Jari Tervo.

Sanavalmiista poliitikoista ja yhteiskuntakriitikoista ajan hermolla elävä messukävijä haluaa kuulla myös bloggari Kasper Strömmania (Kirjakahvila to klo 15), kirjailija Pirjo Hassista (Aleksis Kivi to klo 17), kansanedustaja Jani Toivolaa (Aleksis Kivi pe klo 11.30), päätoimittaja Jaakko Heinimäkeä (Katri Vala pe klo 14), kirjailija Pirkko Saisiota (Aleksis Kivi su klo 14) ja filosofi Jari Ehrnroothia (Eino Leino su klo 17).

Juhani Niiranen / HS

Dekkaristi etsii ja löytää jännitystä

Lauantai on kirjamessuilla perinteisesti omistettu jännitys- ja rikoskirjallisuudelle, ja siksi sen suurkuluttaja käy messuilla mieluiten juuri silloin. Suurin osa dekkaritapahtumista pidetään kätevästi samalla Mika Waltari -lavalla.

Tarjolla on monta keskustelua, joissa ovat äänessä saman aiheen tai tyylin yhdistämät kirjailijat. Miksi toisilla on päähenkilönä poliisi (klo 10.30), miksi toisilla rikoksia selvittää tavis (klo 11)? Miksi jotkut sijoittavat dekkarinsa historiaan (klo 12) tai tekevät kirjoissaan pahaa lapsille (klo 13.30)?

Tietenkin pohditaan myös pohjoismaisen dekkarin menestystä maailmalla. Paneeliin osallistuvat Max Mannerin ja Antti Tuomaisen lisäksi norjalainen Ingar Johnsrud ja tanskalainen Lone Theils (klo 12.30). Toisessa kansainvälisessä keskustelussa (klo 14.30) mietitään dekkareissa yleistä sarjamuotoa, ja keskustelijoina ovat Virpi Hämeen-Anttila ja Taavi Soininvaara sekä ruotsalaiset kirjailijat ja rikossarjojen käsikirjoittajat Michael Hjorth ja Hans Rosenfeldt.

Roni Rekomaa

Lisäksi dekkarien ystävä haluaa tavata mielikirjailijoitaan kasvokkain. Ehkä virolaiselta Rein Raudilta saa signeerauksen vakoilutarinaan Täydellisen lauseen kuolema (Eino Leino klo 10.30), esikoiskirjailija Max Seeckiltä Hammurabin enkeleihin (Kirjakahvila klo 12.30) ja ruotsalaiselta Denise Rudbergilta johonkin hänen Marianne Jidhoff -dekkareistaan (Mika Waltari klo 17).

Lapsiperheille on muutakin kuin kirjoja

Lapsiperheille suositellaan kirjamessupäiväksi sunnuntaita, joka on messujen rauhallisin. Alle 7-vuotiaat pääsevät sisään ilmaiseksi, koululaisille on tarjolla edullinen lippu torstaina ja perjantaina. Myös perhelipulla säästää, jos kahden aikuisen lisäksi on matkassa alle 16-vuotiaita.

Lasten alueella on kaksikin lavaa: Tarina alle kouluikäisille, Magia lukemaan oppineille. Ohjelmassa on lukuhetkiä, askartelua, kirjavinkkausta, konsertteja, tietokilpailuja, draamatyöpaja, tarinoiden kirjoittamista, geokätkön etsintää, letitystä ja koodausta.

KirjaKallio-lavalla taas haastatellaan nuortenkirjailijoita ja keskustellaan ajankohtaisista aiheista, kuten perjantaina tyttöjen ja poikien lukemisen eroista.

Monet lapsiperheet suunnistavat kuitenkin messuille jo lauantaina, sillä silloin voi työpajassa (Magia klo 15) valmistaa keppihevosia vanhoista sukista tai lyijykynistä.

Lotta Kemppainen

Jo sitä ennen voi tavata esimerkiksi Aku Ankka -piirtäjä Don Rosan (Aleksis Kivi klo 10.30) sekä Tatun ja Patun luojat Aino Havukaisen ja Sami Toivosen, jotka kertovat kuvakirjan taipumisesta elokuvaksi (Minna Canth klo 11). Lukiolaiset haastattelevat pohjoismaisia lasten- ja nuortenkirjailijoita (KirjaKallio klo 11.30), ja lautapeliturnauksessa kisataan Kimble- ja Alias-taidoissa (Magia klo 12.30).

Sunnuntaina lasten alueella vietetään prinsessojen syntymäpäiväjuhlia klo 14.30. Luvassa on mm. kruunutyöpaja, prinsessakampaamo ja prinsessapiirrosten väritystä. Syntymäpäiville toivotaan saavuttavan prinsessana, mutta muukin pukeutuminen käy.

Kirjamessujen ohjelma kokonaisuudessaan löytyy Kirjamessujen verkkosivulta: kirjamessut.messukeskushelsinki.fi