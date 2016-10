Hyvästi Kent – Musiikkitoimittaja Ilkka Mattila kertoo, miten tänä syksynä lopettava yhtye lähti vuoden 1997 Isola-levystä nousukiitoonsa

Kent ilmestyi pohjoismaisen rockmusiikin maailmaan Ruotsin Eskilstunassa jo vuonna 1990, mutta kukaan ei sitä tietysti huomannut.

Yhtyeen nimi oli aluksi Jones & Giftet ja myöhemmin Havsänglar, mutta sen muodostivat samat neljä soittajaa, jotka ovat yhä Kent: laulaja Joakim ”Jocke” Berg, basisti Martin Sköld, kitaristi Sami Sirviö ja rumpali Markus Mustonen.

PEKKA SAKKI

Kaikki olivat melko tavallisia nuoria Eskilstunasta, Berg ja Sköld ruotsalaisperheistä, muut kaksi työn perässä Suomesta muuttaneiden lapsia. Sirviön vanhemmat ovat Pyhäjärveltä ja Mustosen Outokummusta.

Yhtyeessä oli pitkään toinenkin kitaristi: ensin Martin Roos, josta tuli myöhemmin yhtyeen manageri ja sen jälkeen Harri Mänty, joka oli Kentissä kymmenen vuotta.

Kent-nimen yhtye otti 1993. Soittajat muuttivat Eskilstunasta Tukholmaan, ja seuraavana vuonna se onnistui saamaan levytyssopimuksen. Ensimmäinen albumi Kent ilmestyi keväällä 1995.

Ari Luostarinen

Helsingin Sanomissa Kentistä kirjoitettiin ensimmäisen kerran loppukesästä 1995. Hultsfredin festivaalilta tehdyssä raportissa mainittiin ”kitarapopin uusi sankari Kent”, joka ”oli lavalla kuin vanha tekijä”.

Puoliksi suomalaistaustainen yhtye huomattiin pian Suomessa. Yhtye kävi ensin Helsingissä näytöskeikalla Semifinalissa ja kesällä 1996 se esiintyi ensimmäisellä Suomen festivaalikeikallaan Ruisrockissa.

Kimmo Taskinen

Kesäkuussa 1996 Kentiä haastateltiin ensimmäistä kertaa Helsingin Sanomissa. Vasta ilmestynyt toinen albumi Verkligen oli myynyt Ruotsissa yli 50 000 kappaletta ja pitkällä Ruotsin kiertueella monet keikat olivat loppuunmyytyjä. Levyn hittejä, varsinkin Krämiä, soitettiin Suomessakin rockradiokanavilla.

Sami Sirviö ja Harri Mänty kertoivat haastattelussa, että uudemmasta suomalaisesta rockista he tunsivat vain 22-Pistepirkon. Muuten mielikuva suomalaisesta musiikista tuli vanhempien levyhyllystä.

”Siellä ne soi Rainer Frimanit, Eino Grönit, Jamppa Tuomiset ja Katri Helenat. Ei ne niitä vaihda, eikä pidäkään. Sieltä kai meidänkin musiikkiin on tullut ne tummat sävyt, vanhojen tangojen mollista.”

Kari Kuukka

Ruotsissa Kentin suosio lähti hurjaan nousuun. Keikkojen lomassa syntyi kolmas albumi Isola, jonka suurin hitti Om du var här on yhtä Kentin tunnetuimpia kappaleita. Levy-yhtiö innostui myymään yhtyettä maailmalle, ja Isolasta tehtiin nopeasti englanninkielinen versio.

Kent keikkaili täysin tuntemattomana ensin klubeissa pitkin Eurooppaa ja sitten Yhdysvalloissa The Cardigansin kiertueen kakkosbändinä. Läpimurtoa ei tullut ja myöhemmin yhtye keskittyi yksinomaan Pohjoismaihin.

Keväällä 1999 se esiintyi Helsingin jäähallissa yhdessä The Cardigansin kanssa, mutta keikka oli Amerikan kiertueen jäljiltä väsynyt ja tunnelmaltaan viileä.

Syksyllä ilmestynyt Hagnesta Hill -albumi sai sen sijaan ihastuneen vastaanoton, ja kun Kent esiintyi alkuvuodesta 2000 Helsingissä Vanhalla ylioppilastalolla yhdessä The Arkin kanssa, HS luonnehti keikan tunnelmaa jo ”hurmioituneeksi”.

Vuosituhannen alussa levytysputkeen tuli pieni tauko, mutta keväällä 2002 ilmestyneestä Vapen & ammunition -levystä tuli yhtyeen uran suurin menestys. Sitä on myyty Pohjoismaissa yli 600 000 kappaletta, Suomessakin noin 60 000.

Tor Wennström

Niinpä Kent kävi Suomessa samana vuonna kolmeen otteeseen.

”Kent kykenee yhdistämään poliittisen kritiikin koskettaviin henkilökohtaisiin balladeihin ja rakkausteemat iskevään radiorockiin”, HS kuvaili Tavastian keikkaa.

Myöhemmin yhtye esiintyi Ruisrockissa ja vielä marraskuussa 2002 Helsingin jäähallissa.

Vuoden 2005 Du och jag döden -albumin jälkeen Kent oli jättiläinen. Se teki Pohjoismaissa kiertueen, jossa se pystytti keikkapaikakseen suuren festivaaliteltan. Göteborgissa se soitti kaksi iltaa 18 000 ihmisen teltassa. Helsingissä se veti Käpylän urheilupuistoon yli 12 000 ihmistä, suurimman yleisönsä Suomessa.

Kentin ja varsinkin Sami Sirviön yhteys Suomeen tuli esiin vuonna 2006, kun Sirviö miksasi Ruotsissa Disco-yhtyeen levyn Vihaa, rakkautta vai jotain muuta. HS:n haastattelussa hän kuvaili Ruotsin ja Suomen popmusiikkikentän eroa.

”Ruotsissa seurataan koko ajan, mitä Britanniassa tapahtuu ja mikä siellä on hitti. Suomalaisille se on paskan hailee.”

Kentille kaikkein suurin menestys oli kuitenkin jo koettu.

Yli kymmenen vuoden uran jälkeen yhtyeestä oli kadonnut uutuudenviehätys, ja keikoilta poistui myös niitä, joiden mielestä yhtye esiintyi väsyneesti ja vanhoja hittejään ponnettomasti toistaen.

Syksyllä 2007 ilmestynyt Tillbaka till samtiden oli musiikillisesti merkittävä levy, jolla Kent luopui indie-henkisestä sähkökitaravallista, jolla se oli tullut tunnetuksi, ja sääti sointiaan elektronisemmaksi ja popmaisemmaksi.

”Tiedän kyllä, että ihmiset tulevat sanomaan tästäkin levystä, että se kuulostaa 1980-lukulaiselta”, Jocke Berg sanoi HS:n haastattelussa.

Energiaa yhtyeessä oli yhä. HS:n arvion mukaan Berg riehui Kulttuuritalon keikalla ”suorastaan pelottavasti keikan päättäneen Mannen i den vita hatten -kappaleen aikana”.

Vielä pidemmälle elektronisen popin puolelle Kent meni Röd-levyllä syksyllä 2009, jossa kuuluu yhtyeen varhaisiin innoittajiin kuuluvan Depeche Moden vaikutus.

Yhtye äänitti Rödin Berliinissä maineikkaassa Hansa-studiossa, jossa tehtiin aikoinaan myös David Bowien ja Iggy Popin sekä U2:n levyjä. Lehdistötilaisuudenkin se järjesti Hansa-studion entisessä suuressa salissa.

Martin Sköld ei HS:n haastattelussa lämmennyt Depeche Mode -vertailulle.

”Depeche Mode oli meille tärkeä bändi kauan, mutta ärsyttää, että siitä on tullut niin helppo vertauskohta”, Sköld kiisti.

”Kun teemme jotain elektronista, niin heti laitetaan Depeche-hattu päähän.”

Myös Depeche Mode, jonka tuotantoa Kent on soittanut keikoillaan, teki levyjään Hansassa 1980-luvun alkupuoliskolla.

”Se oli tuolla yläkerran studiossa”, Sköld huomautti närkästyneenä.

Vain runsaat puoli vuotta Rödin ilmestymisen jälkeen Kent julkaisi jo seuraavan levyn. En plats i solen oli koottu Rödiltä yli jääneistä kappaleista, ja yhtye oli sillä palannut vähän lähemmäs vanhaa kitaravetoista sointia.

Levy sai laimean vastaanoton, ja keväällä 2010 Hartwall-areenan keikka ei enää nostanut entisenlaista hurmosta.

”Yleisön suhteellisen korkeasta keski-iästä saattoi tehdä päätelmän, että joko Kent levytti olennaisimmat albuminsa 90-luvulla tai sitten yhtyeen tuorein materiaali ei ole nuorempien mieleen. Syy lienee molemmissa”, HS:n arviossa kerrottiin.

Jag är inte rädd för mörkret julkaistiin herraskaisessa lehdistötilaisuudessa, jossa esiteltiin myös Kentin nimikkoviini. Haastatteluissa yhtye kertoi aikuistuneensa, minkä olisi huomannut muutenkin.

Kesällä 2012 kovin moni ei odottanutkaan mitään suurta elämystä Hietaniemen Garden Party -festivaalilla esiintyneeltä Kentiltä. HS:n arvion mukaan treenikämpäksi lavastetulla lavalla soitti joukko tukevoituneita ja ukkoutuneita miehiä.

Aino Frilander

”Toisaalta Kentissä on teknisessä mielessä paljon samaa kuin vaikkapa Kotiteollisuudessa. Myös Kentin keikalla nyanssit olivat pieniä muutoksia melodioissa ja kappaleiden kertosäkeissä”, arviossa verrattiin.

Kaksi vuotta myöhemmin Kent herätti Ruotsissa yllättäen poliittisen kohun.

Se otti Tigerdrottning-levyllä kantaa vasemmiston puolesta ja luonnehti Tukholmaa ”solidaarisuudesta vapaaksi maltillisen kokoomuksen autiomaaksi”. La belle epoque -kappaleessa se kuvasi koko Ruotsia itsekkääksi, kyyniseksi ja ylemmyydentuntoiseksi maaksi ja suututti maltillisen kokoomuksen nuorisosiiven.

”Tähän saakka eskilstunalaisyhtye on ollut vain hillityn kantaaottava. Kent on Ruotsille kuin Ikea. Se on helppo, riittävän tyylikäs ja taattua laatua. Se on rakastettu, hiukan nolollakin tavalla. Ennen muuta Kent on aivan kaikille sopiva”, HS kirjoitti kohusta.

Tämän vuoden maaliskuussa tullut uutinen Kentin lopettamisesta tuntui ensiyllätyksen jälkeen loogiselta.

Yhtye oli saavuttanut Pohjoismaissa valtavan suosion, ja vaikka sen levyt eivät enää viime vuosina saaneet yhtä ihastunutta vastaanottoa kuin vuosituhannen taitteessa, niin Kentillä on nyt hyvä hetki lopettaa. Soittajat eivät ole vielä ikäloppuja, ei myöskään uskollisin yleisö.

Jäähyväisiksi ilmestyneen Då som nu för alltid -albumin nimi ja monen kappaleen tekstit viittasivat menneisiin aikoihin ja yhteisiin kokemuksiin.

Syyskuussa alkaneen jäähyväiskiertueen konserteissa Kent on soittanut 24 kappaletta. Ohjelmistosta noin neljännes on peräisin uusimmalta levyltä, loput on poimittu kaikilta yhtyeen albumeilta esikoislevyä lukuun ottamatta.

Biisilistaa on muuteltu vain vähän, sillä peräti 21 kappaletta on soitettu joka ilta.

Tulevaisuudensuunnitelmistaan Kentin jäsenet eivät ole puhuneet mitään. Yhtye myös kieltäytyi HS:n haastattelupyynnöstä.

Tällä tietoa Kentin vihoviimeinen konsertti on Tukholman Tele2-areenassa joulukuun 17. päivänä.

Kent Hartwall-areenassa pe 28.10. Keikkka alkaa klo 20, ovet avataan klo 18.30. Toinen konsertti Vaasa-areenassa la 29.10.

Kimmo Taskinen

