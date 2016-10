Aku Louhimiehen Tuntemattomasta sotilaasta julkaistiin ensimmäinen live-pätkä

Valmisteilla olevasta Tuntematon sotilas -elokuvasta julkaistiin torstaina ensimmäinen pätkä liikkuvaa kuvaa. Lyhyessä katkelmassa näyttelijä Eero Ahon eli alikersantti Rokan vetämä sotilasryhmä kulkee usvaisen metsämaiseman halki.

Miksi juuri tämä pätkä haluttiin esittää yleisölle?

”Haluttiin antaa ulos jotain kun on vuosi ensi-iltaan”, elokuvan ohjaaja Aku Louhimies kertoo HS:lle.

Katkelma on sisällöltään niukka. Se on tarkoituskin, Louhimies selittää. ”Kyse on kuitenkin vain teaserista, ja ensi-iltaan on vielä vuosi.”

Sotaelokuvan noin 70 päivää kestänyt pääkuvausjakso on takana, ja Louhimies vastaa puhelimeen kesken elokuvan leikkaustyön. Louhimies sanoo olevansa iloinen siitä, että elokuva on pysynyt sekä aikataulussa että budjetissa. Valmista on vuoden kuluttua, kun Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttä. Valmiin elokuvan kestosta Louhimiehellä ei ole vielä arviota.

”Ei sitä voi vielä tietää. Aiemmat Tuntemattomat ovat olleet yli kolmituntisia. Tv-versiossa tulee olemaan neljä tai viisi jaksoa”, Louhimies sanoo.

Tv-version esittää aikanaan Yle.

Talvikuvia työryhmä kuvaa ensi vuonna helmikuussa. Louhimies toivoo kuvauksiin lisää avustajia. ”Jos on vielä halukkaita, niin pakkasiin pääsee mukaan”, ohjaaja sanoo. Kuvauksia järjestetään Kotkassa, Haminassa, Helsingissä ja Kainuussa.

Tuntemattoman sotilaan uskotaan olevan Suomen katsotuin elokuva ensi vuonna. Julkisuudessa seitsemän miljoona euroa maksavan elokuvan katsoja-arvioksi on esitetty jopa 700 000 katsojaa.

”Se on iso määrä katsojia Suomessa”, Louhimies myöntää.

”Nyt on kuitenkin sellainen usko, että elokuvasta tulee hyvä, ja että sitä halutaan lähteä katsomaan. Jotkut voivat katsoa sen kaksikin kertaa”, Louhimies sanoo.

Louhimiehen mukaan elokuvan kansainvälistä myyntityötä tehdään tulevalla viikolla Yhdysvalloissa, jossa järjestetään elokuva-alan suurimpiin myyntitapahtumiin kuuluva American Film Market.