Markus Selin kieltää Finnkinoa esittämästä mainoksia Luokkakokous-elokuvan alussa – Teattereiden mainoksista rahariita

Syksyn kotimaisen hittielokuvan Luokkakokous 2:n ensi-iltaa varjostaa erikoinen riita. Kiistassa ovat osapuolina Suomen suurin elokuvateatteriketju Finnkino ja maan keskeisiin elokuvayhtiöihin kuuluva Solar Films.

Solar Films haluaisi osuuden elokuvateatterien mainostuotoista, kun taas Finnkino haluaa pitää mainostulot itsellään kuten ennenkin. Kiistaa on neuvoteltu viikkoja, ja keskiviikkona Solar Films ilmoitti kieltäneensä kaikki mainokset Luokkakokous 2 -elokuvan edessä. Ensi-ilta on ensi viikon keskiviikkona.

”Kielto on kategorinen”, sanoo tuottaja Markus Selin Solar Filmsiltä. ”Muiden elokuvien trailereita saa esittää.”

Mainoskielto on erittäin harvinainen toimi eikä se Selinin mukaan koske muita teattereita, vain Finnkinoa.

Teatteriketju Finnkino ei aio kiellosta välittää.

”Tuottajan vaatimus on kansainvälisestikin ajatellen poikkeuksellinen. Kansainvälinen käytäntö on, että teatterit päättävät itse, mitä esitetään elokuvanäytösten alussa”, sanoo myynti- ja markkinointijohtaja Kalle Peltola Finnkinolta.

Luokkakokous 2:n odotetaan nousevan vuoden katsotuimpien elokuvien joukkoon ensimmäisen Luokkakokous-elokuvan tapaan. Avausosa keräsi yli puoli miljoonaa katsojaa teattereihin viime vuonna.

Taustalla muhii pelkkiä mainoseuroja suurempi kiista, elokuvabisneksen rahojen uusjako. Tuottaja Selin sanoo, että kulisseissa nyt muhiva kiista on ”perustavaa laatua”.

Tuomas Selänne

”Makeismyynnin tuotot kuuluvat tietenkin elokuvateatterille, mutta kun mennään saliin sisään, siellä ollaan elokuvan vuoksi, ja mainostuloista osa kuuluu meille”, Selin sanoo.

Elokuvantekijät ja elokuvia esittävät teatterit ovat olleet koko elokuvahistorian kohtalonomaisessa liitossa keskenään, eikä riita ole ensimmäinen.

Lokakuun alussa kiisteltiin näkyvästi Apulanta-elokuva Teit meistä kauniin esittämisestä yhtä aikaa sekä teattereissa että netissä. Sitä ennen iso kiista nähtiin vuonna 2014, kun Disney ja Finnkino kiistelivät Spider-Man-elokuvan lipputulojen jakosuhteesta.

Tuottaja Selinin mukaan suomalaisia elokuvantekijöitä on pitkään hiertänyt Finnkinon tapa periä maksuja aulamainonnasta. Finnkinolla on Suomen teatterimarkkinasta hallussaan noin 70 prosenttia, saleja yhtiöllä on satakunta. Samalla elokuvantekijät haluaisivat elokuvateattereiden keskittyvän mainostamaan elokuvia eikä makeismyyntiä.

Elokuvateatterimainonta on kasvanut viime vuosina hurjasti vaikka mainonnan kokonaispotista sen osuus on alle prosentin. TNS-Gallupin mukaan elokuvateatterimainonnan kokonaispotti oli viime vuonna jo 4,5 miljoonaa euroa, missä oli kasvua edellisvuoteen 43 prosenttia. Markkinointi & Mainonta -lehden mukaan kasvu on ollut kaksinumeroista myös aiempina vuosina.

Elokuvantekijöitä mainoskakun kasvu saattaa harmittaa – samaan aikaan tuotantoyhtiöiden merkittävä tulonlähde, tallennemyynnistä saadut eurot ovat romahtaneet. Suoratoistopalveluiden maksamista korvauksista ei ole ollut näiden menetettyjen tulojen korvaajiksi.

Finnkinon Peltola ihmetteleekin, miksi tuottajan toimet kohdistuvat juuri johtavaan teatteriketjuun,

”En ymmärrä, miksi tämä osuu Finnkinoon. Me olemme kyllä tunnistaneet elokuvatuotannon haasteet Suomen kokoisella kielialueella, mutta haasteet tulevat kotikatselun puolelta.”

”Jos kotikatselussa on asiat mullin mallin, niin asia pitää hoitaa kuntoon siellä sektorilla. Me olemme omilla teatteri-investoinneillamme muun muassa Kuopiossa, Lappeenrannassa ja Espoon Omenassa lisäämään tulovirtaa myös tekijälle”, Finnkinon Peltola sanoo.

Selinin toivoma mainoskielto tuskin toteutuu, mutta tuottaja Selin aikoo selvittää asiaa seuraavaksi lakimiesten kanssa. Luokkakokous-elokuvaa hän ei kuitenkaan aio vetää pois Finnkinon teattereissa.

”Ei sitä voi tehdä, sillä liput ovat jo myynnissä ja Finnkino on niin suuri. Se olisi myös väärin kuluttajia kohtaan”, Selin sanoo.