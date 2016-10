Omar Rajeh tekee tanssitaidetta piireistä ja ympyröistä – ”Ympyrä on suora linja, jossa ääripäät kohtaavat”

Fakta Liikkeellä marraskuussa on viiden teoksen festivaali Festivaalilla nähdään yhteensä viisi eri teosta, muun muassa Iranista, Yhdysvalloista, Sveitsistä ja Suomesta. Perjantaina Zodiakissa saa ensi-iltansa Eeva Muilun uusin teos ja viikonloppuna festivaalivieraille järjestetään matka Tallinnan katsomaan Dana Michelin teos Mercurial George. Keskiviikkona 2.11. Stoassa esitetään #negrophobia -teos jossa algerianamerikkalainen Jaamil Olawale Kosoko käsittelee mustaihoisen miehen esineellistämistä. Festivaalin taiteelliset johtajat ovat Ari Trenhula ja Mikael Aaltonen. Festivaali edistää keskustelukulttuuria suomentamalla teoreetikko André Lepeckin esseen. Festivaali järjestää maanantaina 31.10. esseen pohjalta yhdessä Nuoren Voiman Liiton kanssa keskustelutilaisuuden.

Kiasma-teatterissa nähdään tänään perjantaina libanonilaisen koreografin Omar Rajehin johtaman ja teheranilaisen MaHa Groupin tanssiteos Zaafaran. Se aloittaa Liikkeellä marraskuussa -nykytanssifestivaalin.

Zaafaran tarkoittaa sahramia, ylellistä ja perinteistä iranilaista maustetta, mutta myös uhrautumista, ”sacrifice”.

Uhrautuminen on Rajehin mukaan Iranissa läsnä kaikkialla. Teheranin kadut on nimetty sodissa kuolleiden marttyyrien mukaan.

”Kun ihminen uhraa jotain, hän antaa muille jotain, joka on hänelle itselleen tärkeää. Teheranissa tunsin, että ihmisten elämänasenteessa uhrautuminen on tärkeää. Aistin sen monella tasolla. Se on osa kulttuuria, mutta myös henkilökohtainen eetos.”

Teheranissa ei ole tanssikouluja. Miten ohjata tanssiteos maahan, jossa tanssi ei ole yleisesti hyväksyttyä?

”En halunnut tehdä teosta, joka vain kertaisi omia ennakkoluulojani. Keskeistä oli, että kaikki lähti paikallisesta ryhmästä.”

Rajehin mukaan jokapäiväinen elämä Iranissa on edelleen vaikeaa. Ihmiset haluaisivat enemmän vapautta.

”MaHa Group kuitenkin luovii ongelmien kanssa hyvin. He ovat nuoria ja haluavat rakentaa maataan. Tärkeää on, että ryhmä on vahvasti sidoksissa yhteisöön ilman vahvaa nationalismia.”

Rajehia pidetään Libanonin nykytanssikentän perustajana. Hän perusti Maqamat-tanssiteatterin kotikaupunkiinsa Beirutiin vuonna 2002, kun oli saanut tanssiopintonsa Englannissa päätökseen.

Silloin se oli koko maan ainoa nykytanssiryhmä. Nyt se on arabimaiden nykytanssin keskeisin organisaatio.

”Tanssi on Libanonissa läsnä joka paikassa. Ihmiset ilmaisevat arjessa iloaan ja suruaan fyysisesti. Häissä ja hautajaisissa tanssitaan. Beirutin yöelämä on aivan kreisiä, ihmiset pitävät hauskaa tanssimalla.”

Libanon on Rajehin mukaan äärimmäisten vastakohtaisuuksien maa. Ihmiset voivat samassa yhteisössä olla hyvin konservatiivisia ja toisaalta ilmaista lähes kaikkea vahvan fyysisesti.

Maqamatin ensimmäinen esitys oli valtava menestys. Beirutissa tapahtui tuolloin hyvin paljon uutta myös elokuvissa ja kuvataiteessa. Kaupunki oli kaoottinen mutta hyvin luova. Maqamat käsitteli teoksissaan heille tärkeitä aiheita kuten uskontoa, rotua ja seksuaalisuutta.

Rajehin koreografioissa tärkeintä on läsnäolo, ei esittäminen.

Viimeiset viisi vuotta hän on tarkastellut koreografioissaan ennen muuta piirejä ja ympyröitä.

Tärkeää on myös rikkoa kaksiulotteisuutta, jonka kautta hahmotamme vartalomme ja elämämme. Vartalon ajatteleminen massana avaa uusia mahdollisuuksia liikkeelle.

”Ympyrä on suora linja, jossa ääripäät kohtaavat. Kun sanomme piiri, sanomme samalla ydin. Minulle tärkeää on ikään kuin tuoda keskusta esiin ja samalla hajottaa se. En ajattele keskustaa vain fyysisesti vaan myös merkitysten tasolla. Haluan murtaa pysyviä merkityksiä.”

Rajeh tuo selkeään päämäärään ja suuntaan vähän fiktiota.

”En tarkoita tällä mitään romanttista. On tärkeä osa elämää, että osaa hellittää asioiden selkeästä merkityksestä.”