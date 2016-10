Netflix tilasi ensimmäisen oman sarjan Pohjoismaista – Tanskalaissarja kertoo tappavasta viruksesta

Netflix on tilannut ensimmäistä kertaa alkuperäissarjan Pohjoismaista. The Rain -nimistä jännityssarjaa suoratoistopalvelulle ryhtyy tekemään tanskalaisyhtiö Miso.

Netflixin tuloa pohjoismaisille tv-markkinoille on uumoiltu pitkään. Uutuussarja on katseltavissa kaikissa Pohjoismaissa suunnitelmien mukaan vuonna 2018.

Av-alaa seuraavan Screen-lehden mukaan sarjan käsikirjoittaa Jannik Tai Mosholt, joka on toiminut myös Vallan linnake -sarjan kirjoittajaryhmässä.

The Rain kertoo virustuhosta, joka on tappanut suurimman osan ihmiskunnasta. Sarjan keskushenkilöinä ovat sisarukset, jotka isältään saamillaan tiedoilla yrittävät selvitä hengissä ja päästä selville viruksen toimintatavoista. Sisarukset kohtaavat myös muita selvinneitä.

Tuotantoyhtiö Mison aiempia sarjoja ovat olleet Suomessakin esitetyt Kylmäveriset tappajat sekä 1864.

Pohjoismaisen alkuperäissarjan tilaaminen on osa suoratoistopalvelu Netflixin kansainvälistä laajentumista. Yhtiö on kertonut omista tuotannoista jo muun muassa Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Britanniassa, Brasiliassa ja Kolumbiassa.

Netflix on ennenkin esittänyt pohjoismaista draamatuotantoa, mutta aiemmin sarjoja on rahoitettu yhdessä muiden tv-yhtiöiden toimesta. Norjalaista Lilyhammer-sarjaa yhtiö valmisti yhdessä Norjan yleisradioyhtiön kanssa. Suomalainen av-ala on pitänyt selvänä, että lähitulevaisuudessa Netflix tilaa sarjoja myös Suomesta.

Netflix on merkittävin suoratoistopalvelu kansainvälisesti. Netti-tv-yhtiöllä on oman kertomansa mukaan 86 miljoonaa asiakasta ympäri maailmaa. Yhtiön tunnetuimpiin sarjoihin kuuluvat muun muassa House of Cards sekä Narcos.