Tytär kirjoitti kirjan isoäidistään, jonka Stalin karkotti alkeellisiin oloihin Siperiaan – ”Onnelliset hetket pitivät ihmiset hengissä”

Kun kysyn venäläiseltä, tataarikansaan kuuluvalta Guzel Jahinalta, mitä mieltä hän on Krimin tataarien vainosta, kirjailija on pitkään hiljaa.

”Vaikea sanoa”, hän vastaa sitten. ”Politiikka on vakava ja vaikea aihe. Puhuisin mieluummin uudesta kirjastani.”

Artikkeliin liittyvät Kirja-arvostelu: Kirjamessujen kazanilainen vieras nousi mainostoimistosta suoraan moskovalaiseen kirjalliseen eliittiin 26.10.2016

Hän ei siis aio käyttää Helsingin kirjamessuja Putinin hallinnon tai vähemmistöpolitiikan arvosteluun.

Jahina on silti kirjoittanut varsin poliittisen romaanin.

Suleika avaa silmänsä kertoo Stalinin Neuvostoliitossa 1930 alkaneista väestönsiirroista, kun ainakin 2–3 miljoonaa ihmistä karkotettiin kotiseuduiltaan Siperiaan ja Keski-Aasiaan.

Iso osa heistä oli kulakkeja eli omillaan toimeen tulevia talonpoikia, loput erilaisia etnisiä ryhmiä. Mukana oli myös kirjailijoita, tutkijoita ja muita älymystön edustajia. Olot työsiirtoloissa olivat alkeelliset ja tappoivat jopa liki puolet karkotetuista.

”Käsitykseni karkotuksista on yksiselitteinen: Stalin oli tyranni ja johti tyrannihallintoa”, Jahina (s. 1977) sanoo.

Syy romaaniin on hyvin henkilökohtainen. ”Halusin ymmärtää paremmin isoäitini teräksenkovaa luonnetta. Hänet karkotettiin Kazanista Siperiaan vanhempiensa kanssa seitsenvuotiaana, ja hän eli siellä vuoteen 1946 asti”, Jahina sanoo.

Isoäidin kertomasta, muistelmateoksista ja arkistoaineistosta kasvoi tarina, jota elokuvakoulutuksen saanut Jahina muokkasi ensin tv-sarjaksi. Lopulta se julkaistiin romaanina 2015 – ja voitti Venäjän merkittävimmän kirjapalkinnon.

Jahinasta se osoittaa, miten paljon Venäjällä edelleen kaivataan tietoa lähimenneisyydestä ja omista juurista. Historiallisen kirjallisuuden suosio on valtavaa: on kuin menneisyyden hallinta olisi koko yhteiskunnassa ulkoistettu kirjailijoille.

”Mutta niinhän se on Venäjällä aina ollut!” Jahina nauraa. ”Meillä kirjailijoiden pitää hoitaa kaikki! No, tämä on tietysti vitsi. Mutta lukijat ovat tottuneet siihen, että kirjailijat kertovat historiasta jotain uutta.”

Kun Neuvostoliitto hajosi 1991, tuli näiden kirjojen ensimmäinen aalto, joka paljasti pimeitä asioita kommunismin ajasta. Nyt ollaan jo toisessa aallossa, jota Jahinakin sanoo edustavansa.

”Ikäisiäni kiinnostaa se, miten Neuvostoliitto rakennettiin, ja sitä minäkin haen. Vuodet 1917–1957 ovat kiinnostavimmat ja traagisimmat.”

Tuoreista tuota aikaa – ja nimenomaan vankileirejä ja työsiirtoloita – käsittelevistä romaaneista Jahina haluaa suositella ainakin muutamaa.

” Zahar Prilepinin Obitel on muhkea romaani, joka kertoo elämästä Solovetskin saarten vankisiirtoloissa. Myös Jevgeni Vodolazkinin uusimmassa Aviator-teoksessa tapahtumat kiertyvät lopulta sinne.”

Lisäksi hänestä kannattaa aina lukea Ljudmila Ulitskajan romaaneja, jos haluaa ymmärtää Venäjän ja Neuvostoliiton 1900-lukua.

”Uusin teos, Jakobin tikkaat, sisältää hänen vankileireillä istuneen isoisänsä kirjeitä. Kiinnostava naiskuvaus on myös Jelena Tšižovan Naisten aika. Siinä kolme jo ennen vallankumousta elänyttä vanhaa naista kasvattaa tyttöä, joka on syntynyt toisen maailmansodan jälkeen.”

Naisnäkökulma historiaan onkin Jahinalle tärkeä, myös Suleika avaa silmänsä -romaanissa.

”Halusin ennen muuta kirjoittaa naisen muutoksen tarinan, ja romaanini on siis feministinen”, hän sanoo. ”Vallankumous vapautti monia naisia, kuten ikivanhojen sääntöjen kahlitsemia tataareja.”

Romaanin nimihenkilö Suleikakin muuttuu Siperiassa alistetusta vaimosta taistelevaksi naiseksi ja äidiksi, joka kokee siellä myös onnea. Tässä jotkut venäläislukijat ovat nähneet jopa stalinismin puolustusta, mikä naurattaa Jahinaa.

”Totta kai Siperiassa koettiin kaikenlaisia tunteita, ja isoäitinikin kertoi iloisista ja onnellisista hetkistä. Ne pitivät ihmiset siellä hengissä.”

Guzel Jahina: Suleika avaa silmänsä (suom. Kirsti Era). Into. 456 s.

Jahina kertoo romaanistaan Helsingin kirjamessuilla la 29.10. klo 13.30 Eino Leino-lavalla.