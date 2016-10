Muusikot ovat syrjäyttäneet poliitikot elämäkertojen tähtinä – JVG:n VilleGalle vaati poistamaan kirjasta kaksi eroonsa liittyvää lausetta

Ville-Petteri Gallen jalka naputtaa lattiaa hermostuneesti. Jare Joakim Brand näyttää huolestuneelta.

Rap-duo JVG:n jäsenet Jare ja VilleGalle eivät vaikuta olevan ihan omalla maaperällään Helsingin kirjamessujen suurella lavalla. Eivät siitäkään huolimatta, että haastattelijana on heidän elämäkerrallisen kirjansa kirjoittanut Laura Friman, ja katsomo täynnä teini-ikäisiä faneja.

Paikka on outo, eivätkä nämä räppärit mitään supliikkimiehiä.

Vähitellen kaksikko rentoutuu, ja VilleGallen jalka lakkaa väpättämästä.

”Oletteko muuten lukeneet Cheekin elämäkerran?”, Friman kysyy.

”Joo, rankkaa kamaa”, Jare vastaa, ”menee aika syvälle. Tää meidän on kuitenkin enemmän kieli poskessa tehty.”

Friman ei vaikuta vastaukseen täysin tyytyväiseltä.

Cheekiä ei kirjamessuilla näy, mutta muuten niiden aikana voi törmätä helposti hiljattain oman elämän kerran saaneeseen artistiin.

Syksyn aikana on ilmestynyt muun muassa Jari Sillanpäätä, Pate Mustajärveä, Sami Yaffaa, Pauli Hanhiniemeä, Tauskia, Remua ja Antti Tuiskua käsittelevät teoksia.

JVG:n Etenee-kirjan kustantanut Touko Siltala sanoo pop-elämäkertojen suuren määrän johtuvan yksinkertaisesti kysynnän ja tarjonnan laista.

Muusikoiden elämästä ollaan nyt kiinnostuneita.

”Kustantajat ovat huomanneet, etteivät esimerkiksi poliitikkojen elämäkerrat enää kiinnosta entiseen malliin”, hän sanoo. ”Siksi haetaan tietysti korvaavia tuotteita, ja nykyisin popmusiikki vetoaa paljon laajempiin ikäryhmiin kuin aikaisemmin”

Siltala katselee räppärien luokse kiemurtelevaa kymmenien metrien nimikirjoitusjonoa tyytyväisenä. Kirja on taloudellisesti kustantamon syksyn tärkein kirja, ja ainakin fanit vaikuttavat löytäneen teoksen.

Sitä on myyty parikymmentä tuhatta kappaletta.

”Kyllä se on meillä myynnillisesti ihan omassa luokassaan”, Siltala sanoo. ”Vaikka tietysti Finlandia-palkinto voisi vielä muuttaa tilanteen.”

Idea JVG-teokseen syntyi Siltalan kustannustoimittajan aloitteesta.

Tämän lapset kun fanittavat duoa ankarasti.

Lähistöllä Etenee-teoksen kirjoittaja Laura Friman sutaisee viimeisen nimikirjoituksen kirjaan. Nyt hänellä on aikaa haastattelulle.

Friman sanoo ilahtuneensa, että nuoret pitävät painettua kirjaa yhä ”seksikkäänä formaattina”.

”Jotkut fanit ovat kertoneet, että tämä on ensimmäinen kirja, jonka he ovat lukeneet”, hän sanoo. ”Siinä mielessä pidän tätä jopa kansanvalistuksellisena projektina.”

Kirjan teon aikana Friman tutustui räppäreihin perusteellisesti. Hän kiersi näiden mukana viikonloppukeikoilla puolen vuoden ajan.

Kirjassa kuullaan päähenkilöiden lisäksi yhtyeen lähipiiriä ja työtovereita, mutta valtaosa tekstistä on Frimanin omaa kerrontaa kulisseista,

Tyylilaji valittiin kustantajan kanssa ennen keikoille lähtöä.

”Aluksi mietimme, että kun heitä on kaksi, niin olisiko se dialogia, mutta itsestäni tuntui kirjoittajana tarpeelliselta päästä mukaan kertojanääneksi. Näin siihen tuli paljon omaa tulkintaani. En tosin väitä, että siinä mitään kriittistä olisi.”

Esimerkiksi Cheekin ja Remun tapauksissa Friman pitää päähenkilön minäkerrontaa perusteltuna.

”Cheekin tapauksessa se imago on niin erilainen, ja on ihan luontevaa, että hän on jalustalla”, hän sanoo. ”Remulla taas on se oma puheenparsi, joka on saatava taltioitua.”

”Jare ja VilleGalle taas eivät ole niin vuolaita puhujia.”

Friman kertoo saaneensa yhtyeeltä vapaat kädet kirjoittamiseen. Lopulta teoksesta poistettiin vain pari VilleGallen päättyneeseen parisuhteeseen liittyvää kommenttia.

”Hän luki sitä oikolukuversiota uima-altaan reunalla ollessaan Kimi Räikkösen häissä Italiassa,” Friman muistelee. ”VilleGalle lähetti viestin, että se on liian intiimiä ja sitten ne kaksi lausetta otettiin pois.”

Oliko poistaminen tuskallista?

”Ei, vaikka tietysti toimittajalle se poistettu olisi herkullisinta. Kyllä siihen jäi kuitenkin ihan riittävästi.”

Saamansa korvaus yllätti Frimanin positiivisesti. Runsaan kertakorvauksen lisäksi hän saa teoksesta myös rojalteja.

”Toki jos ajattelee, että on viettänyt puolen vuoden ajan viikonloput jossain Hullussa Porossa ja muissa keikkapaikoissa, niin kyllähän siihen aikaakin meni”, hän sanoo.

”Ehkä se korvaus ei työtunteihin verrattuna kuitenkaan niin suuri ole”.

Vieressä VilleGalle ja Jare vastailevat fanien ja toimittajien kysymyksiin harvasanaisesti.

Työtunteja lienee kulunut runsaasti myös sanojen nyhtämiseen.