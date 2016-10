Kirjamessut käynnissä – HS-lavan suorassa lähetyksessä tänään kello 14 Linn Ullmann, Jan Vapaavuori, Sirpa Kähkönen ja Miika Nousiainen

Riita Koivuranta HS

HS on vahvasti mukana Helsingin kirjamessuilla torstaista sunnuntaihin 27.–30. lokakuuta. Kerromme messuilta uutisia, tapaamme kiinnostavimpia tekijöitä ja poimimme ohjelmasta tärppejä. Tänään HS:n kirjallisuuskriitikon Jukka Petäjän haastatteluun saapuvat Linn Ullmann, Jan Vapaavuori, Sirpa Kähkönen ja Miika Nousiainen. HSTV näyttää haastattelut päivittäin suorana lähetyksenä, tänään tällä sivulla klo 14–16.

Klo 14 Linn Ullmann

Norjalainen Linn Ullmann – yksi uudemman pohjoismaisen kirjallisuuden merkittävimmistä nimistä – kertoo romaanissa, kuinka isän ja tyttären tarkoituksensa on tehdä yhdessä kirja isän vanhenemisesta. Mutta kun he ovat vihdoin päässeet vauhtiin, vanhuus on ottanut isästä niin vahvan otteen, että keskusteluista tulee ennustamattomia ja rikkonaisia. Syntyy toisenlainen kirja, romaani muistin mekanismeista. ”Vanheneminen on kovaa työtä”, totesi Linn Ullmann HS:n haastattelussa.

Klo 14.30 Jan Vapaavuori

Markus Jokela / HS

Euroopan investointipankin varapääjohtajalta Jan Vapaavuorelta ilmestyi viime keväänä kirja, jossa hän moitti poikkeuksellisen voimakkaasti hallituksen päätöksenteon. Puoliholtiton Suomi -kirjassaan (Otava) Vapaavuori luonnehtii Suomea muun muassa ”moni-ongelmaiseksi potilaaksi, keski-ikäiseksi kremppaiseksi ukonkörilääksi” ja budjettiriiheä hän kuvailee sanalla teatteri.

”Kirjoitin kirjan, koska olen huolissani taloudesta ja minulla on sanottavaa. Minua huolestuttaa myös politiikan pinnallisuus”, Vapaavuori sanoi.

Kirjan arvioinut HS:n politiikan toimittaja Unto Hämäläinen kuvaili entisen kokoomuspoliitikon kirjaa kunnianhimoiseksi ja kattavaksi analyysiksi Suomen politiikan ratkaisuista viime ja tällä vuosikymmenellä. ”Kirjan pääsanoma on, että Suomessa on tehty ainakin kymmenen vuotta väärää politiikkaa.”

Kansanedustaja Vapaavuoresta tuli 2003. Sen jälkeen hänen uransa oli yhtä nousua: asuntoministeri 2007–2011, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja 2011–2012 ja elinkeinoministeri 2012–2015. Hänen pääkritiikkinsä kohdistuu siis aikaan, jolloin hän itse oli tärkeä päättäjä.

Klo 15 Sirpa Kähkönen

Raili Tuikka

Kirjailija Sirpa Kähkösen Kuopio-romaanisarja on ehtinyt tänä syksynä seitsemänteen osaansa. Tankkien kesässä (Otava) eletään 1960-lukua. Kirjan tapahtumat käynnistyvät päivästä, jolloin Varsovan liiton tankit tekivät lähtöä Neuvostoliiton otteesta länsimaisempaan suuntaan mielineeseen Tšekkoslovakiaan.

”Tavoilleen uskollisesti Kähkönen kirjoittaa jälleen synnyinkaupungistaan Kuopiosta, sen pikku pärjääjistä ja pahasti poljetuista. Uutuus avautuu hyvin, vaikka tutustuisikin Kähkösen monipuoliseen henkilökatraaseen vasta nyt”, kirjoittaa HS:n kriitikko Antti Majander.

”Suuren ja mahtavan itänaapurin elkeet sysäävät muistot pintaan Kähkösen monien kertojaäänien kavalkadissa. Myös ne, jotka eivät aikanaan joutuneet rintamalle, elävät äkkiä sota-ajan kauhua taas.”

Kähkönen tunnetaan myös kirjailijoiden kansainvälisen sananvapausjärjestö Penin Suomen puheenjohtajana. Järjestö ilmaisi syksyllä huolensa muun muassa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden ilmaisunvapaudesta. Julkaisemassaan kannanotossa järjestö totesi, että Pohjoismaisten yhteiskuntien tulisi kuunnella pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ja ottaa heidän näkökulmansa ja asiantuntemuksensa paremmin huomioon julkisessa keskustelussa.

Kähkönen on kannustanut medioita ottamaan selvää, millaista asiantuntemusta pakolaisilla ja turvapaikanhakijoilla on.

klo 15.30 Miika Nousiainen

Rio Gandara / HS

Kirjailija ja tv-käsikirjoittaja Miika Nousiaisen uusin romaani Juurihoito (Otava) on maailmanmenoa leppeästi sättivä vaellusromaani. Siten romaania kuvaili HS:n kriitikko Suvi Ahola. Aholan mukaan Juurihoito on hyvänmielenromaani, rento vaellustarina, jota ryyditetään värikkäillä henkilöhahmoilla ja eksoottisilla maisemille.

”Sanailun ja kuvailun välejä tilkitsevät dramaattiset ihmiskohtalot ja maailman epäoikeudenmukaisuuden ja elämän tarkoituksen pohdiskelu. Juurihoito on siis Paulo Coelhoa ja Elizabeth Gilbertiä suomalaisittain .” Lue koko kirja-arvostelu täältä.

Nousiaisen romaani julkaistiin syyskuussa, ja jo marraskuussa sen voi nähdä näytelmänä Kansallisteatterin Pienellä näyttämöllä. Myös Nousiaisen aiemmat romaanit Maaninkavaara ja Metsäjätti nähtiin näyttämöversioina Kansallisteatterissa.