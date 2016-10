Nämä kymmenen ehdokasta tavoittelevat HS:n kirjallisuuspalkintoa – voittaja julkistetaan 16. marraskuuta

Johannes Ekholm: Rakkaus niinku

Mika Ranta / HS

Johannes Ekholm (s. 1984) on helsinkiläinen näytelmäkirjailija.

1 Kirjoitan koska tekstin kautta voin käsitellä ajatuksia jotka olisivat minulle liian monimutkaisia muistettaviksi ulkoa-

2 Puhelimeeni oli kolmessa vuodessa kertynyt 2 300 000 merkkiä muistiinpanoja, joista tämä kirja yrittää olla jonkinlainen yhteenveto.

3 Suomalaisen kirjallisuuden epälineaarisessa rihmastossa jossain Mika Waltarin (Suuri illusioni), Markku Eskelisen (Sianhoito-opas) ja Aleksis Delikouraksen (Nörtti) muodostamalla pinnalla.

Ote arviosta: Rakkaus niinku, romaani, Otava.

”Ekholmia on kutsuttu julkisuudessa y-sukupolven ääneksi siitä lähtien, kun hän käsikirjoitti Kaspar Hauserin. Rakkaus niinku kuitenkin nauraa koko ajatukselle: 2010-luvun pari-kolmekymppisistä on turha yrittää saada yhtä siistiä nippua, jonka puolesta yksi ihminen voisi kuvitella puhuvansa.”

”Se, mikä edelliselle sukupolvelle on näyttäytynyt rehellisimpänä, vilpittömimpänä mahdollisena itseilmaisun muotona, on Joonan edustamalle sukupolvelle valheellinen pyrkimys muodostaa kokonaisuutta jota ei ole.”

Arla Kanerva, HS 12.8.

Jan Forsström: Eurooppalaisia rakastajia

Jan Forsström syntyi 1975 Kokkolassa. Hän on helsinkiläinen elokuvakäsikirjoittaja ja -ohjaaja sekä dramaturgi.

1 Yrittääkseni välittää jonkun havainnon. Ja jollain syvätasolla varmaan lopulta kiitoksen kipeyttäni.

2 Ei ollut vaihtoehtoa. Päähän alkoi kerääntyä tarinoita, jotka tuntuivat liittyvän temaattisesti yhteen, ja sitten tuli nimi, joka naulasi ne kokonaisuudeksi.

3 Marja-Liisa Vartion psykologista tarkkuutta kohti pyrin. Muuten tunnen kotimaista kenttää valitettavan huonosti ja omat referenssit enemmän ulkomailta.

Ote arviosta: Eurooppalaisia rakastajia, novellikokoelma, Teos.

”Forsström näyttää olevan kotonaan niin itämaisessa henkisyydessä, kotimaisessa nautintopraktiikassa kuin kansainvälisessä taiteilijaneronpalvontaritualistiikassakin. Tai varmaankin pitäisi sanoa, että: kotonaan sellaisten henkilöiden ajatusmaailmassa, jotka yrittävät kovin erilaisia reittejä pitkin onneen. Ja edelleen tarkentaen: onneen, joka on yhtä kuin seksuaalinen täyttymys.”

”Kertoo niistä, jotka eivät enää uskalla edes yrittää – siis sitä rakkautta – koska onnen tavoittelu eli sisimpänsä näyttäminen saattaa kiepsahtaa nöyryytykseksi.”

Antti Majander, HS 19.10.

Tuomas Juntunen: Tuntematon lapsi

Mika Ranta / HS

Tuomas Juntunen (s. 1976) on helsinkiläinen kirjallisuudentutkija ja kriitikko.

1 Kirjoitan, koska voin ja osaan ja koska en osaa paljon muuta. Pyrkimys itseilmaisuun on ollut minussa lapsuudesta saakka.

2 Halusin kirjoittaa muistomerkin kuolleelle tyttärelleni ja tehdä menetykseni ymmärrettävämmäksi itselleni ja muille. Aihe tuntui tärkeältä ja erilaiselta. Lapsen kuolemasta on toki kirjoitettu, mutta harvemmin kaunokirjallisuutta.

3 Edustan suomalaisen proosan valtavirtaa, realismin ja 1950-luvun modernismin perintöä. Hannu Salama, Antti Tuuri ja etenkin Juha Seppälä ovat tarjonneet vaikutteita. Aikalaiskirjallisuudessa kirjani sijoittuu omaelämäkerrallisten kriisikuvausten joukkoon.

Ote arviosta: Tuntematon lapsi, romaani, WSOY.

”Nuoripari, jonka esikoinen kuolee päivän ikäisenä, kokee lyhyessä ajassa pahinta, mitä elämä voi eteen tuoda. Kun kauheasta tulee normaalia, ja ihminen vain selviää siitä, hän alkaa näyttäytyä erilaisena kuin ennen. Lakkaa olemasta sisäsiisti ja rationaalinen, näkee naurun aihetta siellä ja täällä.”

”Juntunen, joka on Juha Seppälän proosasta väitellyt kirjallisuudentutkija, tekee alusta asti selväksi, että omakohtainenkin surutarina on tarina, ei objektiivisesti tallennettu kappale elämää.”

Suvi Ahola, HS 10.8.

Aino Kivi: Maailman kaunein tyttö

Aino Kivi on syntynyt 1985 Riihimäellä. Hän on joensuulainen teatteriohjaaja.

1 Kirjoitan paljastaakseni maailmoja, jotka ovat vielä tuntemattomia (mutta takuuvarmasti tosia). Sanoittaakseni kielletyn. Merkitäkseni muistiin sen, mikä muuten unohtuisi. Maanläheisemmin: kirjoittaminen on minulle tapa toisaalta kartoittaa, toisaalta laajentaa maailmaa. Ilman sitä olen vajaa.

2 Kirja on tyttöyden manifesti ja naiseksi kasvamisen odysseia. Halusin kirjoittaa kaikesta siitä, mikä on jäänyt kertomatta, kun tytöt on sullottu sivuosiin. Tässä kirjassa tyttöjä ei vähätellä, moralisoida tai tuomita. He saavat ottaa tilansa, puhua omalla kielellään, valita maailmankuvansa.

3. Olen Mika Waltarin ja Elvi Sinervon kielletyn lemmensuhteen perillinen, Katri Tapolan, Ranya Paasosen, Raija Siekkisen, Monika Fagerholmin, Saila Susiluodon, Anja Kaurasen ja Pirkko Saision hippikommuunin kakara, Riikka Pulkkisen, Joel Haahtelan ja Emma Juslinin serkku, jolla on seikkailijan sydän ja ikuinen kaukokaipuu. Jotain sukua olen Aleksis Kivellekin. Ehkä.

Ote arviosta: Maailman kaunein tyttö, romaani, Into.

”Kertomus perheestä ja sisaruudesta, nuoruuden epävarmuudesta, viattomuudesta ja siitä eroon pääsemisestä. Kolmelle aikatasolle sijoitettu tarina kerrotaan kolmen sisaruksen suulla. Tarina on sama, mutta kertomukset eri – kuten perheissä aina.”

”Mikä on totta ja mikä vain kiihtyneessä mielikuvituksessa syntynyttä?”

Sanna Kangasniemi, HS 23.10.

Inkeri Markkula: Kaksi ihmistä minuutissa

Inkeri Markkula on syntynyt 1977 Kotkassa. Hän on ympäristötieteilijä ja asuu Turussa.

1 Kirjoitan, koska en osaa tanssia enkä laulaa. Kirjoittaminen on pään sisäistä tanssia.

2 Ensin näin lehdessä kuvan malariaa sairastavasta pikkulapsesta. Sitten mielikuvitusmaailmani ovelle ilmestyi Alina-niminen malariatutkija, joka pyysi kertomaan tarinansa. Lähdin käsittelemään eriarvoisuuden teemaa näiden kahden henkilön kautta.

3 Tuntuu, että on liian aikaista vastata tähän. Jos suomalainen kirjallisuus olisi talo, olisin vasta hetki sitten saapunut pihaan.

Ote arviosta: Kaksi ihmistä minuutissa, romaani,

Gummerus. ”Risteilee henkilökohtaisen ja maailmanlaajuisen tragedian välillä, kun Markkula valottaa inhimillisen menetyksen epäreiluutta monesta näkökulmasta. Vahvan temaattinen romaani on parhaimmillaan luontokuvauksissa.”

”Länsimaiset ihmiset ovat teoksessa malarian tutkijoita ja paikalliset siitä kärsiviä. Markkula tunnistaa tämän rakenteellisen valta-asetelman ja pyrkii liuottamaan sitä. Hän tuo esille, miten sekä Thaimaassa että Suomessa toisilla on enemmän oikeuksia ja mahdollisuuksia kuin toisilla. Ja toisaalta kuolema hajottaa perheitä yhtä lailla maasta riippumatta.”

Taika Dahlbohm, HS 18.10.

Aura Nurmi: Villieläimiä

Janne Järvinen

Aura Nurmi (s. 1988) on helsinkiläinen työssä käyvä kirjallisuustieteen opiskelija.

1 Tätä olisi pitänyt kysyä siltä lapselta, joka aloitti sen maanisen päiväkirjojen kirjoittamisen. Kirjoittaminen on minulle rutiininomaista, tiedostamatonta, miltei elimellistä. Kirjoittamalla muistutan itseäni arkisista ihmeistä, kuten ihmisten hyvyydestä.

2 Totuuden nimessä, välttelin tämän runokirjan kirjoittamista monta vuotta. Tämä aihe – lapseen kohdistuva väkivalta – ei jättänyt minua rauhaan. Jossain vaiheessa havahduin siihen, että asiat, jotka yritin unohtaa, olivat merkittävimpiä. Tämän oivalluksen ympärille rakentui koko teos. Katseen kääntäminen pois vastenmielisistä tapahtumista.

3 Sijoitan itseni kirjailijoihin, jotka eivät tyydy pelkkään kirjaformaattiin. Olen esiintyvä runoilija. Viihdyn visionäärien kuten J.K. Ihalaisen, Anja Erämajan ja Roope Hatun (lavarunoilija) kanssa.

Ote arviosta: Villieläimiä, runokokoelma, Kolera.

”Vievät lähiölasten ja siellä varttuneiden nuorten maisemiin. Lukijalle avautuu henkilökohtaisen tuntuinen runomaailma, jonka intiimin toden tunnun Nurmen ilmaisu välittää erinomaisesti.”

”Runoteos on tarinallisuudessaan helposti lähestyttävä, keskenään erilaiset tekstit solmiutuvat saman ankaran elämänkuvan osiksi. Mitä on tapahtunut, jää silti toistuvasti avoimeksi.”

”Pelko, suru ja häpeä tulevat kohti.”

Mervi Kantokorpi, HS 26.8.

Paperi T: post-alfa

Rio Gandara / HS

Paperi T eli Henri Pulkkinen (s. 1986) on helsinkiläinen muusikko.

1 Miksi tekee mitä tekee? Tätä olen viime aikoina miettinyt. Hyvää vastausta en osaa antaa, mutta tuntuu, että ainut tapa edes yrittää päästä lähemmäksi totuutta on kirjoittaa lisää. Ymmärtää enemmän.

2 Kirjoittamisen pitää olla riski. Epäonnistumisen mahdollisuuden on oltava jatkuvasti läsnä. Runokirjan tekeminen oli sitä, kiehtovaa ja pelottavaa.

3 Tämä ei onneksi ole mun duuni. Mä sijoitan sanoja, joku muu saa sijoittaa mut! Mutta ainahan sitä toivoo tekevänsä jotain uutta.

Ote arviosta: post-alfa, runokokoelma, Kosmos.

”Mainio runoteos. Juuri sellainen, jota fiksut urbaanit kolmekymppiset ovat kaivanneet, kun rap, Tumblr ja nokkelien kavereiden Facebook-päivitykset ovat syrjäyttäneet ison osan runoudesta käsittelemään arjen sijasta kieltä itseään.”

”Paperi T:n runot ovat säkeiksi jaettuja havaintoja viivästynyttä teini-ikää potevan kolmekymppisen, ehdottomasti älykkääksi itsensä mieltävän miehen mielenmaisemasta.”

Erkka Mykkänen, HS 29.9.

Soili Pohjalainen: Käyttövehkeitä

Kimmo Taskinen

Soili Pohjalainen on syntynyt 1980 Keravalla. Hän on korsolainen freelance-toimittaja, tiedottaja ja sanataideohjaaja.

1 Tästä(kin) voi syyttää ainakin osaksi äitiä, joka keksi loruja ja sanoja, lauloi omin sanoituksin, luki lapsille ja vei kirjastoon. Olisinko ilman tätä alkanut kirjoittaa? Kirjoittaminen on tapa jäsentää maailmaa, olla maailmassa ja selvitellä tähänastisia traumoja.

2 Olen kasvanut ruokakaupan takahuoneessa. Kirjassa on elettyä, koettua, kuultua, keksittyä ja väritettyä. Sitä on kirjoitettava, mikä haluaa tulla kirjoitetuksi.

3 Tätä en osaa enkä halua tehdä. Se taitaa olla muiden tehtävä. Jos johonkin itseni sijoittaisin, niin suomalaisen kirjallisuuden oven rakoon kurkkimaan. Että sopiiko joukkoon?

Ote arviosta: Käyttövehkeitä, romaani, Atena.

”Hylkäämiskokemuksia seuraavat tunteet huonommuudesta, kelpaamattomuudesta ja syyllisyydestä eivät ole mikään uusi oivallus: tavalla tai toisella niitä käsitellään useimmissa kehityskertomuksissa. Pohjalaisen koreilematon kieli kuitenkin tekee universaaleista tunteista tuoreita.”

”Kuten urheilussa, myös kirjallisuudessa hiotuin suoritus näyttää vaivattomimmalta. Pohjalaisen lauseet on riisuttu kaikesta turhasta, jotta tarina pääsee esiin. Sanat näyttävät: näin tapahtui.”

Arla Kanerva, HS 3.6.

Minna Rytisalo: Lempi

Minna Rytisalo on syntynyt 1974 Sodankylässä. Hän on äidinkielenopettaja Kuusamossa.

1 Maailmani on aina hahmottunut sanojen ja niiden välien kautta, olen siis aina ollut lukija. Lempi oli kokeilu, osaisinko kirjoittaakin. Kirjoittajan huoneessa asuivat riemu, varmuus ja ylpeys sekä niitä seuraava nöyryys, oven taakse jäivät koulutyöt, kauppakassit, arkipyykit ja mahdolliset lukijatkin. Lempi oli lepoa ja leikkiä.

2 Minulle oli tärkeää rakentaa jännite ja antaa kertojilleni omat äänet – ja rakkaus monenlaisine ilmeentymineen on tietysti suurin aihe, mitä on. Vaikka Lempissä on tehty tietoisia valintoja ja keskittynyttä työtä tavoitteiden saavuttamiseksi, mukana on kuitenkin myös taikaa ja sattumaa, yllättävänkin paljon.

3 Tässä missä olen on valo, elämässä tällä kohtaa: istun laiturilla jalat vetten päällä, järven takana on metsän tummuus mutta mielessä iloleikki. Etsin ääntäni entisiä kunnioittaen, ja kun kuulen sen, vartit unohtuvat, katoavat ja annan sen soida, villin-raskaasti ja todesti.

Ote arviosta: Lempi, romaani, Gummerus.

”Ottaa hienosti paikkansa haavoittavan rakkauden ikiteemaa käsittelevän maailmantaiteen jatkumossa.”

”Teoksen polttopiste osuu lappilaiseen syrjäkylään vuonna 1944. Sota ja saksalaisten aseveljien muuttuminen vihollisiksi luovat ankaran taustan kauppiaan hehkeiden kaksostyttärien sinänsä viattomalle ja kauniille nuoruusleikille. Leikin sisällä kulkee kuitenkin traaginen vire: läheisyyttä toiseen hapuillaan kuin hukkuva hapuilee pelastuslauttaa, vaikka nuori etsijä ei tunne vielä edes itseään, ja silti hänen pitää uskaltaa ihan kaikki.”

Antti Majander, HS 1.8.

Hanna Weselius: Alma!

Jukka Gröndahl / HS

Hanna Weselius on syntynyt 1972 Kajaanissa. Hän on helsinkiläinen valokuvataiteen yliopistonlehtori.

1 Kirjoittamalla saan hetkeksi kiinni asioita, joihin en pääse käsiksi millään muilla keinoilla.

2 Kirjan teemat ja kysymykset tuntuivat olevan kaikkialla ja häiritsivät minua yötä päivää. Kirja on yritys ymmärtää niitä ja keskustella niistä toisten kanssa.

3 Minut voi ottaa pois suomalaisesta kirjallisuudesta, mutta suomalaista kirjallisuutta ei voi ottaa pois minusta. Esimerkiksi Joel Lehtosta tai Helvi Hämäläistä ei saa enää millään irti.

Ote arviosta: Alma!, romaani, WSOY.

”Musiikillisesti lahjakkaan Alman pitäisi säveltää enemmän, Ainon puolestaan maalata tauluja. Heidän kohtalonhetkiensä välissä on sata vuotta, mutta ne uhkaavat johtaa samaan seuraamukseen: kumpikaan taiteilija ei synnytä mitään.”

”Merkillisesti Alma! onnistuu olemaan samaan aikaan sekä viisas, ärhäkkä että elegantti. Weseliuksen omintakeinen ääni on arvokas lisä uudistuvaan kirjallisuuteemme.”

”Naiseus ei ole hänen teoksensa aihe. Sen aihe on se, että puhuessamme yhdestä ihmisestä puhumme aina kaikista ihmistä.”

Antti Majander, HS 3.9.