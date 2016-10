Fakta 12 WSOY-klassikkoa 1 Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen (1945) 2 Tove Jansson: Muumipappa ja meri (1965) 3 Väinö Linna: Täällä Pohjantähden alla 1–3 (1959–62) 4 Väinö Linna: Tuntematon sotilas (1954) 5 Sofi Oksanen: Puhdistus (2008) 6 Veikko Huovinen: Havukka-ahon ajattelija (1952) 7 Tuomas Kyrö: Mielensäpahoittaja (2010) 8 Edith Södergran: Runoja (1916) 9 Minna Canth: Työmiehen vaimo (1885) 10 Arto Paasilinna: Jäniksen vuosi (1975) 11 Juhani Aho: Rautatie (1884) 12 Tove Jansson: Kesäkirja (1972)

Miten parikymmentä vuotta muuttaa suomalaisten kirjanlukijoiden käsityksiä klassikkoteoksista?

Ei kovin paljon.

Mutta vähän sentään. Nyt romaani, joka ilmestyessään julistettiin historialliseksi viihteeksi, nousee ohi historiallisen realismin, ja suomenruotsalainen muumikirjailija parantaa asemiaan entisestään.

Lisäksi klassikkoasemaan ollaan jo valmiita nostamaan kaksi 2000-luvun teosta. Se on meillä ennenkuulumatonta.

Kustantamo WSOY järjesti kesällä verkkoäänestyksen siitä, mitkä ovat sen julkaisemista sadasta kaunokirjallisesta teoksesta tärkeimmät. Kun äänestys päättyi lokakuun alussa, ääniä oli annettu 48 000. Tulokset julkaistaan alla.

Ylivoimaiseen voittoon ylsi Mika Waltarin Sinuhe egyptiläinen (1945). Seuraavina olivat Tove Janssonin Muumipappa ja meri (1965) ja Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogia (1959–62).

Kahdentoista klassikon listalle jaksoi ponnistaa kaksi 1800-luvun teosta: Minna Canthin Työmiehen vaimo (1885) ja Juhani Ahon Rautatie (1884). Uusimmat kärkitusinassa olivat Sofi Oksasen Puhdistus (2008) ja Tuomas Kyrön Mielensäpahoittaja (2010).

”Niiden kanonisointi ei ole yllätys, ja uskon, että suuri yleisö on tässä oikeassa”, arvioi kirjallisuudentutkija, Jyväskylän yliopiston kirjallisuuden professori emerita Leena Kirstinä, jolla on pitkä perspektiivi suomalaisten mieltymyksiin kirjanlukijoina.

Nykyisin kirjojen arvoa kasvattaa hänestä juuri suosio ja tunnettuus.

Oksanen ja Kyrö ovat tunnettuja muuallakin kuin Suomessa. Käännökset merkitsevät, että sisältö ylittää kulttuurinsa rajat.

Kyrössä suomalaisia viehättää Kirstinän mukaan satiirinen huumori, joka on alun perin Aleksis Kiven peruja.

”Kivi on vaikuttanut myös Linnan, Veikko Huovisen ja Arto Paasilinnan ominaislaatuun, Ahon Rautatietä unohtamatta. Näyttää siltä, että suomalainen lukija kohtaa mielellään hieman eksentrisiä yksinajattelijoita, joiden arvot ovat kohdallaan.”

Oksasen Finlandia-voittajalla Puhdistuksella taas on Kirstinän mukaan kosketuspintaa monenlaisiin lukijoihin.

”Se on lajityypiltään paitsi historiallinen romaani, myös aikalaiskuvaus ja trilleri. Toisaalta sen modernistinen rakenne on suhteellisen vaateliasta luettavaa. Mikään pelkkä trilleri ei olekaan vielä päässyt kirjallisen kaanonin portille.”

Mutta paljon vaikuttaa sekin, että Sofi Oksasesta ja Tuomas Kyröstä on tullut ihmisille tuttuja muitakin teitä kuin lukemalla. Televisio- ja elokuvajulkisuus vaikuttavat. Niin ei ole ollut vielä parikymmentä vuotta sitten, saati aiemmin.

”Vielä 1950-luvulla lukijoiden suosiota pidettiin kirjallisuudessa heikkolaatuisuuden kriteerinä – Sinuhekin oli silloin aivan liian populaari teos”, Kirstinä muistuttaa.

Mikä ylipäätään on klassikko?

Arvostettu ja esimerkillinen teos, sanoo Wikipedia. Mallikelpoinen ja ”täyspitoinen”, määrittelee 1930-luvun tietosanakirja, tekijänään ”maan kirjallisuuden kukoistusajan suuri kirjailija”.

Useita antologioita suomalaisen ja maailmankirjallisuuden teksteistä koonnut kirjailija Juhani Salokannel taas kutsuu klassikoksi teosta, jonka pysyvän arvon takaa se, että merkitys muuttuu.

Eri vuosikymmenten klassikkoäänestykset kertovat siis paljon myös omasta ajastaan.

Kun Helsingin Sanomien kulttuuritoimitus pyysi 1997 lukijoita ja taiteen eri alojen asiantuntijoita nimeämään ”itsenäisyyden ajan merkittävimmän taideteoksen”, voiton vei vielä Väinö Linna. Lukijat valitsivat Tuntemattoman sotilaan, asiantuntijat Täällä Pohjantähden alla -trilogian – ja kumpikin ryhmä nimesi kakkoseksi sen toisen Linnan!

Alle kahdenkymmenen vuoden ikäisiä taideteoksia ei ollut näillä listoilla lainkaan.

Viittä vuotta aiemmin kysyttiin ”mielikirjaa” pariltasadalta taiteilijalta, tutkijalta ja kriitikolta. Silloin kärkeen nousi Volter Kilven Alastalon salissa (1933).

Jos olisi pyydetty nimeämään ”klassikko”, tulos olisi luultavasti ollut sama. Usein klassikkoehdokkaat ovat nimittäin mielikirjoja, Leena Kirstinä huomauttaa.

Samaa ajattelee WSOY:n kotimaisen kaunokirjallisuuden kustantaja Anna-Riikka Carlson: ”Osa vastaajista on nytkin varmasti miettinyt itselleen mieluisia kirjoja, osa kirjailijan ja tämän koko tuotannon merkitystä.”

”Toisille äänestäjille tämä lista on varmasti parasta suomalaista kirjallisuutta, toisille kertoo enemmän itse suomalaisuudesta. Siitä, minkä teosten kautta itseämme määritämme, ja mitkä ovat olleet vuosikymmeniä oikeasti yhteisiä ja kaikkien tuntemia, kirjallisuutemme kivijalkaa.”

Hänestä huomiota herättää se, että listalla on monta teosta, jotka näyttävät iskostuneen klassikoiksi kouluvuosina. Muita yllätyksiä ovat Tove Janssonin Muumipapan ja meren kakkossija ja se, että listalla on kolmen elossa olevan kirjailijan teosta.

”Näitä oli myös paljon sijoilla 13–20”, kertoo Carlson, joka tuntee äänestyksen vaiheet.

”Viime vuosina on ilmestynyt paljon teoksia, kuten Kari Hotakaisen Juoksuhaudantie, Katja Ketun Kätilö ja Tommi Kinnusen Neljäntienristeys, joita ihmiset pitävät jo nyt klassikoina tai muuten merkittävinä teoksina.”

Leena Kirstinä arvelee, että myös naisten osuus näyttää klassikoiden joukossa vähän kasvaneen: mukaan on valittu kirjallisuuden uudistajia ja yhteiskunnallisia vaikuttajia. ”Voi kuvitella, että feminismi on vaikuttanut, kun klassikoita on pohdittu.”

Kahdentoista klassikon listalta puuttuu kuitenkin monta nimeä, joiden luulisi kuuluvan sinne automaattisesti. Missä on Aleksis Kivi? Missä Eino Leino, Veijo Meri, Hannu Salama tai Laila Hirvisaari?

He puuttuivat sadan ehdokkaan joukosta siitä yksinkertaisesta syystä, että äänestys on WSOY:n järjestämä. Se koskee siis vain kirjoja, joiden ensipainoksen WSOY on julkaissut. Tosin niidenkin luettelo on mittava ja yltää kauas; kustantamohan perustettiin jo 1878.

Otavan (perustettu 1890) kirjailijat ehdokkaista kuitenkin puuttuivat, ja sitä myöten esimerkiksi suomalaisen runon ja proosan 1950-luvun modernismi. Lisäksi pois on jäänyt yksi suomalaisten ehdottomista mielikirjailijoista: Gummerusta vuosikymmenet vaurastuttanut Kalle Päätalo.