”Soitan niin kauan kuin jalat kantavat” – Joke Linnamaa on Suomen vanhimpia tiskijukkia

Kolme nopeaa

1 James Brown: Sex Machine

”James Brown esiintyi marraskuussa 1978 Hesperian yökerhossa Helsingissä. Istuin lavan edessä katsomassa keikkaa, ja Brown nappasi minut lavalle joraamaan. Vedin ’godfather of soulin’ kanssa lavalla kaksi biisiä ihan solmussa. Sex Machine valittiin pari vuotta sitten nettiäänestyksessä maailman parhaaksi tanssibiisiksi, ja se on erittäin hyvä.”

2 The Beatles: Roll Over Beethoven

”Isäni lähetti minut kesällä 1963 kielikurssille Cambridgeen Englantiin, ja siellä tutustuin The Beatlesiin. Roll Over Beethoven on suosikkini heidän tuotannostaan, vaikka se ei ole bändin oma biisi.”

3 Hurriganes: It Ain't What You Do

”Kolusin 1970-luvun lopussa kiertuemanagerina ja dj:nä Hurriganesin kanssa Suomea, Ruotsia ja Tanskaa. Hurriganes oli Ruotsissa vielä suositumpi kuin Suomessa. Kiertueilla oli välillä todella hauskaa ja välillä draamaa, eli se oli rock’n’rollia.”