Arvovaltaisen yhdysvaltalaisen kokkikoulun Culinary Instituten merkittävien viiniammattilaisten listassa on yksi suomalainen. Hän pääsi tähän Hall of Fameen heti sen perustamisvuonna 2007.

Gustave Niebaum oli luomassa Napan laaksolle mainetta hienojen viinien tuottajana, perusteluissa lukee.

Gustave Niebaum syntyi vuonna 1842 Helsingissä. Kotipuolessa hänet tunnettiin nimellä Gustaf Nybom. Hän oli poliisin poika ja pestautui 16-vuotiaana töihin Russian-American Companyn rahtilaivaan, joka toi turkiksia Alaskasta.

Nybom palasi Helsinkiin opiskelemaan merenkulkua ja yleni rahtilaivayhtiössä kapteeniksi. Lokakuun 18. päivänä 1867 hän seisoi työnantajansa päämajassa Alaskan Sitkassa todistamassa, kun Venäjän lippu laskettiin tangosta. Alaska oli myyty.

Tämä kauppa toi käänteen myös Gustaf Nybomin elämään.

Nybom tunsi pohjoisen Tyynenmeren. Hän teki sopimuksia alaskalaisten hylkeenmetsästäjien kanssa. He nuijivat valtavia määriä hylkeitä hengiltä.

Alaska oli nyt osa Amerikan Yhdysvaltoja, ja luonteva kauppapaikka hylkeennahoille oli San Franciscossa. Nybom saapui kaupunkiin 1868, ja samana vuonna, 26-vuotiaana, hänestä tuli sanfranciscolaisen Alaska Commercial Companyn osakas.

Täytettyään 30 Gustaf Nybom vaihtoi nimensä Gustave Niebaumiksi ja nai kalifornialaisen Susan Shinglebergerin. Liiketoimet laajenivat, ja nelikymppisenä Niebaumilla oli yli kymmenen miljoonan dollarin omaisuus.

Hänen kerrotaan haaveilleen viinitilasta Ranskassa, mutta muutto kariutui vaimon vastustukseen. Niebaum osti mielimänsä viinitilan 80 kilometrin päässä San Franciscosta sijaitsevasta Napasta.

”Tilallani on sääntö: niin paljon viiniä kuin haluat, mutta ei lainkaan viskiä”, lausuu Gustave Niebaum San Franciscossa ilmestyvän The Examiner -lehden sunnuntainumerossa 6. huhtikuuta 1890. Periaatteella hän kertoo parantaneensa juoppoja. ”Hyvä viini aterian yhteydessä on ainoa keino, millä alkoholinhimon saa talttumaan.”

Niebaum oli rakennuttanut tilalleen ranskalaisen châteaun.

”Sanoin arkkitehdille, että haluan hienon verannan. Hän suostui kuullessaan, että voi laittaa siihen muutaman huoneen”, omistaja kertoo lehdessä.

Veranta peitti kolme seinää.

Tilan 64 eekkerin jatkeeksi istutettiin 90 eekkeriä viiniä. Niebaum matkusti itse Ranskan Bordeaux’hon valitsemaan taimet. Hän halusi vanhan maailman punaisista rypäleistä esimerkiksi pinot noiria ja cabernet sauvingonia ja valkoisista rieslingiä ja semillonia.

Napan laakson ensimmäinen merlot-köynnös alkoi kasvaa Niebaumin tilalla 1882. Samana vuonna korjattiin hänen ensimmäinen satonsa.

Niebaum oli tutustunut naapureidensa tapaan tehdä viiniä ja tähtäsi korkeammalle. Rypäleet puhdistettiin käsin. Niebaum rakennutti koekellarin, jossa hän testasi välineistöä ja parasta lämpötilaa.

”Aion tehdä kalifornialaista viiniä, jota etsivät todelliset viinintuntijat”, Niebaumia siteerataan lehdessä.

Kapteeni onnistui tässäkin.

Uutistoimisto AP kertoi lokakuussa 1886, että viini- ja alkoholikauppiaiden yhdistys oli julistanut kokouksessaan New Yorkissa kapteeni Gustave Niebaumin Inglenook Wineryn viinit Kalifornian parhaiksi viineiksi.

Kaksi vuotta myöhemmin Inglenookin valkoviinit saivat ykköspalkinnon Australiassa.

Pariisin maailmannäyttelyssä 1889 Niebaumin tuotanto palkittiin hopeamitalilla puhtaudestaan ja erinomaisuudestaan.

Suomalainen merikapteeni oli kalifornialainen viinijulkkis.

Gustave Niebaum kuoli sydänkohtaukseen 66-vuotiaana 1908. Susan-vaimo jatkoi tilanpitoa.

Vuonna 1972 eräs elokuvaohjaaja vieraili Inglenookissa. Hän ei onnistunut voittamaan huutokauppaa, jossa Gustave Niebaumin lesken veljentyttären poika luopui tilasta, mutta pian Inglenook oli jälleen kaupan.

Menestyneiden Kummisetä-elokuvien tuotoilla Francis Ford Coppola sitten osti Inglenookin vuonna 1975.

Nyt viinitila on avoin vierailijoille. Sen aulassa ovat nähtävänä Coppoloiden ja Nybomien sukupuut.

Lähteenä myös: The Swedish Finn Historical Society Quarterly 4/1998 ja Jakobstads Tidning.

Inglenook

Inglenook