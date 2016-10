Jan Vapaavuori: Suomi ei ole sorja neito vaan vaivainen keski-ikäinen – ”Näivettyminen on edennyt pikkuhiljaa, ja yritetään hakea tervehdyttämistä viikonlopun kuntokuurin kautta”

Euroopan investointipankin varapääjohtaja Jan Vapaavuori sanoo, että hänen teoksensa pääsanoma on, että poliitikot ovat pääasiassa syyttömiä siihen, että Suomi on nyt siinä jamassa kuin on. Vapaavuori katsoo, että syylliset löytyvät globalisaatiosta, digitalisaatiosta, mediasta ja muista politiikan ulkopuolisista tekijöistä.

Vapaavuori puhui kirjastaan HS-lavalla Helsingin kirjamessuilla.

”Ruotsissa media suhtautuu hyvin karsaasti ruotsidemokraatteihin: vuoden 2010 vaaleissa lehdet kieltäytyivät myymästä heille mainostilaa. Suomessa sekä media että muut poliitikot suhtautuvat paljon suopeammin perussuomalaisiin”, Jan Vapaavuori toteaa.

Tämä on hänen mukaansa luonut poliittisen kulttuurin, jossa kaikki ovat puolipopulisteja.

Yhteistyö on ollut maamme vahvuus, mutta joissain asioissa se voi olla myös heikkous.

”Kolmikanta toimi 1970-luvulla, mutta emme voi enää elää kolmikantakulttuuria, koska maailma ympärillä on muuttunut niin paljon”, Vapaavuori täsmentää.

”Jos rakennetaan tällaisia suursopuja vuosikausia, niin siinä on Suomessa muoto tärkein. Neuvottelijat kiittelevät toisiaan sopimukseen pääsemisestä, mutta ei pohdita sitä, että mitä tässä on sovittu.”

”Venäjän pakotteet, digitalisaatio ja muut viime vuosien muutokset ovat syitä sille, miksi Suomella ei nyt mene hyvin”, Vapaavuori toteaa.

Kun Vapaavuori vertaa Esko Ahon hallitusten ja niiden hallitusten toimintaa, joissa hän itse oli ministerinä mukana, hän toteaa, että maailma on muuttunut globalisaation, digitalisaation ja sosiaalisen median myötä monitahoisemmaksi.

”1990-luvun alussa joka ikinen suomalainen ymmärsi, että maa on pulassa. Suurimman osan lähipiirissä oli joku työtön ja asuntolainat nousivat pilviin. Kriisitietoisuus oli silloin paljon suurempi kuin nyt. Nyt ne ihmiset, joilla on töitä, eivät arjessaan havaitse talousongelmia”, Vapaavuori maalailee.

Vapaavuori myös suitsuttaa Esko Ahoa ja Paavo Lipposta poikkeuksellisiksi poliitikoiksi. He olivat samanmielisiä maan talouspoliittisesta linjasta yhteistyöstä, joka näkyi laman hoitamisessa ja sen tuloksissa, hän toteaa.

Vapaavuori toteaa, että Suomi on kremppainen keski-ikäinen mies, ei suinkaan sorja Suomi-neito.

”Kiloja on kertynyt, kolottaa sieltä täältä. Näivettyminen on edennyt pikkuhiljaa, ja yritetään hakea tervehdyttämistä viikonlopun kuntokuurin kautta. Se ei toimi.”

Onko se nyt niin vaarallista, että Suomella ei ole maailman paras suorituskyky, kysyy Vapaavuori, ja vastaa itselleen, että ei se ole. Mutta jos haluamme myös maailman parhaan hyvinvointivaltion, niin se onnistuu vain, mikäli Suomi on myös taloudellisesti huipulla.

Vapaavuori sanoo, ettei ole ehtinyt seuraamaan suomalaista kaunokirjallisuutta viime vuosina. Viime viikolla hän on lukenut neljä tietokirjaa, joista yksi oli hänen omansa.

”Se ilmestyi jo puoli vuotta sitten ja piti tarkistaa, että mitä sitä tulikaan kirjoitettua. Ilokseni, tai pitäisikö sanoa surukseni, sen sisältö ei ole vielä vanhentunut.”