”Kirja, jonka Suomi ansaitsee”, Euroopan nouseva nationalismi ja voimaeläin karhu kisaavat Tieto-Finlandiasta – Ehdolla kaksi HS:n toimittajien kirjaa

Tietokirjallisuuden Finlandia-palkinnon raati perehtyi yli kahteensataan teokseen ja valikoi niistä kuusi parasta. Voittajan nimeää Jörn Donner 24. marraskuuta.

Markus Jokela / HS

Ehdokkaat valinneen raadin keskeinen periaate oli se, että tietokirjan täytyy aina olla totta:

”Lukijan täytyy voida erottaa, mikä kirjassa on totta ja mikä tulkintaa”, raadin puheenjohtaja Anna-Stina Nykänen sanoi ehdokkaiden julkistustilaisuudessa.

Nykänen työskentelee Helsingin Sanomien toimittajana.

Miten on mahdollista, että kuuden kärkikirjan joukossa on peräti kaksi hänen pitkäaikaisten työtoveriensa teosta, Heikki Aittokosken Kuolemantanssi ja Mari Mannisen Yhden lapsen kansa?

”Meillä kaikilla kolmella oli jääviyksiä”, Nykänen kertoo raadista. ”Suljin tietenkin itseni pois kaikkien Hesarin toimittajien tekemien kirjojen käsittelystä. Samoin kaikkien muiden tuttujen tekijöiden kirjojen arvioinnista.”

”Lisäksi jääväsin itseni sellaisten opusten käsittelystä, joissa minua joko kehutaan tai haukutaan”, Nykänen sanoo. ”Kumpiakin oli.”

Heikki AittokoskenKuolemantanssissa huokuu teoksen arvostelun Helsingin Sanomiin kirjoittaneen entisen pääministerin ja ulkoministerin Alexander Stubbin mukaan kova jalkatyö ja sydämen sivistys, uteliaan ihmisen intellektuelli hiki.

”Se on yksi parhaista kansainvälistä politiikkaa käsittelevistä kirjoista, jonka olen lukenut vuosikausiin”, Stubb kirjoittaa arviossaan (HS 29.9.). ”Harva alan kirja kykenee yhdistämään historian ja nykypäivän, käytännön ja teorian tai yksityiskohdat ja suuret kaaret näin ymmärrettävästi.”

Mari MannisenYhden lapsen kansan arvioi Väestöliiton Väestöntutkimuksen johtaja Anna Rotkirch.

”Napakka tietokirja avaa Kiinan yhden lapsen politiikan käytäntöjä, seurauksia ja ennen kaikkea ihmiskohtaloita suomalaiselle lukijalle”, Rotkirch summaa kritiikissään (HS 30.10).

”Kiinan tapaus on suomalaisen kannalta eriskummallinen, kuten Mari Mannisen hämmästyksestä pyöristyneet silmät toistuvasti todistavat”, Rotkirch kirjoittaa. ”Samalla Kiina on vain yksi, joskin äärimmäinen, esimerkki koko ihmiskunnan muuttuvasta suhtautumisesta syntyvyyteen.”

Kiinassa useamman vuoden työskennellyttä Mannista haastateltiin Helsingin Sanomissa 1. lokakuuta.

”Politiikan muuttamisessa Kiina on myöhässä noin 15 vuotta. Vaikka nyt syntyisi kuinka paljon lapsia, se ei paikkaa väliin jääneitä vuosia”, Manninen sanoo haastattelussa.

Hänen mukaansa edelleen kymmenet miljoonat miehet jäävät ilman puolisoa ja työntekijöitä tulee olemaan liian vähän.

”Ongelma on sekin, että kiinalaiset ovat tottuneet yhden lapsen politiikkaan, eikä sitä millään valtion mahtikäskyllä voida muuttaa. Monet katsovat, ettei heillä yksinkertaisesti ole varaa toiseen lapseen”, Manninen kertoo.

Anna-Stina Nykäsen puolison, Kauppalehden toimittajan Heikki Haapavaaran yhdessä valokuvaaja Jarmo Vehkakosken kanssa tekemä Luoteisväylä (Docendo) kisaa ensi vuoden Tieto-Finlandiasta: se ilmestyi niin myöhään, ettei ehtinyt mukaan tämän vuoden valintaan.

Anna-Stina Nykänen on sitä mieltä, ettei kirjantekijöitä voi rangaista yhden jäsenen työtoveruudesta, kun muut raatilaiset kovasti arvostavat aikaansaannosta.

Hänen lisäkseen raatiin kuuluivat Turun yliopiston kirjaston johtaja Ulla Nygrén ja Jyväskylän yliopiston historian professori Kustaa Vilkuna.

Palkinnon järjestelyistä vastaa kirjankustantajien yhdessä muodostama Suomen Kirjasäätiö. Tunnustuksen arvo on 30 000 euroa.

Vuoden 2016 Tieto-Finlandian ehdokkaat perusteluineen:

Heikki Aittokoski: Kuolemantanssi. Askeleita nationalismin Euroopassa (HS-kirjat): ”Ajankohtainen kirja tästä hetkestä mutta eurooppalaisen perinnön ja vahvan kulttuurisen tradition kautta suodatettuna. Paneutunut ja innostunut. Kaikki keinot ovat käytössä, niin reportaasi kuin esseekin. Pienillä tarinoilla saadaan isot linjat näkyviin. Kaikesta näkee, että kirjailija on liikkunut sekä henkisesti että fyysisesti laajalla alueella.”

Vesa Heikkinen ja Tapio Pajunen: Kansalaistaito (Teos): ”Tämä kirja pitäisi kaikkien lukea. Yksi sen onnistumisista on jo se, että vaikka aiheena on poliittisten puheiden hölynpöly, tekijät eivät itse lankea siihen samaan. Kirja on hauska mutta ei ilkeä. Se paljastaa kohteensa viat inhimillistäen. Eikä esimerkkejä haeta liian kaukaa menneisyydestä. Jo 1970-luvun kansalaistaidon oppikirjoista lainattu ulkoasu kertoo asenteesta.”

Marjo Kaartinen, Hannu Salmi, Marja Tuominen (toim.): Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (SKS) : ”Tällaisen kirjan Suomi ansaitsee. Se käsittelee aihettaan laaja-alaisesti. Elämän eri alueet, politiikka, taiteen eri tasot, jopa terveysasiat kietoutuvat hyvin yhteen. Eikä siinä ole yhtään pönötystä. Aina, kun kirjan aukaisee, tekee heti mieli alkaa lukea.”

Harri Kalha: Rut Bryk – Elämän taide (EMMA): ”Kaunis, kuvallisesti aivan uskomaton kirja. Kaikin tavoin korkealaatuinen. Kertoo kasvutarinan sekä henkilöstä, ajan hengestä että taiteen kentästä. Myös naisen osasta se kertoo, mutta sitä alleviivaamatta. Keskiössä on taiteilijan tinkimättömyys, mutta myös leikkisyys pääsee näkyviin.”

Mari Manninen: Yhden lapsen kansa. Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret (Atena): ”Tämä on tietokirja, joka on sekä näkemyksellinen että koskettava. Se tempaisi mukaan heti. Ja kouraisi syvältä. Tekijä on mennyt ennakkoluulottomasti lähelle niitä, joista kirjoittaa. Teos näyttää, miten syvästi henkilökohtainen on myös yleispätevää ja historiallinen on yhä ajankohtaista. Yhteiskunta maksaa virheistään, ja inhimillinen kärsimys jatkuu.”

Kimmo Ohtonen: Karhu – voimaeläin (Docendo): ”Tällaisen kirjan voi kirjoittaa vain yhden ainoan kerran. Teos kertoo ainutlaatuisella tavalla sekä pojan että karhujen tositarinat. Lukija voi valita, lukeeko niitä yhdessä vai erikseen. Kirja on kaunis, surumielinen, mutta myös toiveikas. Kansalliseläin karhu nousee pelastajan rooliin.”