Piiskaamista, juopottelua ja koulukiusaamista – Mannerheim-paljastukset saivat kirjamessukansan mietteliäksi: ”Kyllä tämä hänen mainettaan murentaa”

”Hän oli adhd-häiriöinen ongelmanuori!”¨

Joukko iäkkäämpiä vieraita höristää korviaan kun historioitsija-kirjailija Teemu Keskisarja latelee analyysiaan Suomen sotamarsalkasta Helsingin kirjamessuilla.

Keskisarjan Mannerheimin lapsuuteen ja nuoruuteen keskittyvän Hulttio-tietokirjan väitteet eivät selvästikään ole aivan sitä, mitä sotasankarista on totuttu kuulemaan.

Keskisarjan tulkinnan mukaan Mannerheim oli lapsena taisteluista kiinnostunut ”puistosotien kenraali”, joka komensi tylyllä otteella muita lapsia. Koulussa isokokoisesta pojasta tuli ensin kiusattu ja myöhemmin kiusaaja, huonotapainen lintsaaja, jota äiti yritti turhaan pyytää parantamaan tapansa.

”Toivon että käytät voimakkaita nyrkkejäsi ainoastaan heikompien tovereidesi puolustamiseen”, äiti opasti poikaan, mutta turhaan.

Keskisarjan mukaan rikkinäisen kodin kasvatilla oli adhd-tyyppisiä oireita eikä hän kyennyt solmimaan kunnon ystävyyssuhteitakaan.

Kiusaaminen oli yleistä myös kadettikoulussa Haminassa, jota Mannerheim nimitti ”myyränkoloksi”, ”piinapaikaksi” ja ”kidutuskammioksi”.

”En hitto soikoon käsitä, miten kestän tässä koulussa enempää kuin vuoden loppuun. Mieluummin, tuhat kertaa mieluummin olen kadunlakaisijana missä h-vetin loukossa hyvänsä kuin kadettina Haminassa”, hän kirjoitti opinahjostaan.

Mannerheim muistelikin toverikuntaa vaiteliaalla vihalla.

”Erityisesti hän kantoi kaunaa kadettikauden ’holhoojalleen’ Ernst Löfströmille, jolla oli kai ollut ilo piiskata pyllylle tulevaa marsalkkaa”, Keskisarja sanoo.

Myöhemmin hän kosti julmuudet heikommilleen korkojen kera. Opiskelu-uransa loppuun asti kadettia piinasivat loppuun juopottelevan irstailijan maine, humalassa hölmöily ja muut käytösrikkomukset. Taipumukset viittasivatkin pitkään enemmän vankilakundin kuin sotamarsalkan uraan.

Kysyimme messuvierailta, mitä mieltä he ovat Mannerheimin rajusta nuoruudesta.

Aulis Pöyhönen, 80

Liisa Takala

Olivat nämä tiedot minulle yllätyksiä. En tiennyt, että hän on ollut koulukiusaajakin. Mannerheimista on kuitenkin kerrottu sellaista sankaritarinaa. Kyllä tämä hänen mainettaan murentaa. En tosin ole ennenkään häneen liitettyä gloriaa oikein hyväksynyt. Olisikohan se sotasankarin ura sitten ollut jatkumoa sille kiusaajamenneisyydelle? Kiusasi vain vihollisia sitten.

Maija Makkonen, 80

Minulle Mannerheim on ollut ennenkin ihminen ihmisten joukossa. Jokaisessa on vikoja ja hyviä ominaisuuksia, niin myös hänessä. Uskon, että siihen koulukiusaajan rooli liittyi hänen aatelistaustaansa; hän on ajatellut olevansa parempi kuin muut. Se taas, että hän kohteli vaimoaan niin julmasti, oli varmasti sen ajan miesten tapa. Ehkä hän ei kotonaankaan ollut nähnyt, millainen hyvä suhde oikein on. Minulla on tästä huolimatta kunnioittava suhtautuminen Mannerheimiin. Hän toimi Suomen hyväksi sen aikaisissa olosuhteissa.

Aakko Jutila, 21

Liisa Takala

Onhan Mannerheimista annettu kuva ollut aika mystifioitu, vaikka on hänen muistakin puolistaan jotain koulussa kerrottu. Nämä uudet paljastukset tekee hänestä tietysti entistä inhimillisemmän. Kuva alasti ratsastavasta Mannerheimista kuulostaa kiinnostavalta.

Lyydia Paakki, 21

Mun muielestä on tärkeää, että näitä myyttejä romutetaan. Ettei luoda vaan kuvaa vanhoista hyvistä ajoista, jolloin oli Kekkonen ja Mannerheim. Heissäkin oli paljon vikoja, joten on turha tukea käsitystä virheettömyydestä. Tiesin ennestään, että Mannerheim oli rauhaton ihminen, mutta tuollaisesta simputtamisesta en ollut kuullut. Toisaalta nälkäisen ja vallanhaluisen johtajan luonteenpiirteisiin sellainen saattaa sopia hyvin. Eivät ne useinkaan mitään kaikkien kavereita ole.

Stefan Swanström, 68

Liisa Takala

Tiesin hänellä olleen hankaluuksia nuoruudessaan. Ehkä hän sisuuntui niistä, ja se auttoi nousemaan myöhempään asemaansa. Kyllä minä Mannerheimia kunnioitan. Hän otti vanhana miehenä ison pestin Suomen sodissa. Minusta hänellä oli ratkaiseva rooli siinä, että päästiin jatkosodassa eroon ja sen jälkeisissäkin vaiheissa.