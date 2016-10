HS Kirjaston viikon kirja: Mikä selittää Donald Trumpin suosiota? Voit nyt ladata ilmaiseksi Saarikoskien kirjan Trump – Mies kuin Amerikka

Fakta Näin käytät HS Kirjastoa Asenna Helsingin Sanomien sovellus laitteellesi. Android-laitteisiin sovellus löytyy Google play -kaupasta, Applen laitteisiin App Storesta. Kirjaudu sovellukseen HS:n digitilauksen yhteydessä luomillasi Hesarin verkkotunnuksilla. Avaa HS Kirjasto sovelluksen alkunäkymästä. Lataa kirjaston yläreunasta löytyvä viikon kirja.

Yhdysvaltain uusi presidentti valitaan runsaan viikon kuluttua. Miten on mahdollista, että ailahteleva viihdejulkkis Donald J. Trump on lähellä tulla valituksi Yhdysvaltojen presidentiksi?

”Kiinnostavimmillaan Saarikoskien kirja on kuvatessaan olosuhteita, jotka ovat tehneet Trumpin nousun mahdolliseksi”, arvioi Helsingin yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston tutkimusjohtaja ja Minnesotan yliopiston vierailijaprofessori Juhana Aunesluoma kirjan kritiikissä (HS 2.9.)

”Talouden rakennemuutos, keskiluokan ahdinko, valkoisen enemmistön kokema epävarmuus ja turvattomuus, republikaanien sisäinen hajanaisuus ja politiikan polarisoituminen käydään kaikki tiiviisti läpi”, Aunesluoma luonnehtii.

Trump valittiin republikaanien presidenttiehdokkaaksi heinäkuussa. Se oli totuuden hetki muun muassa Michael Morellille, joka oli toiminut keskustiedustelupalvelu CIA:n johtajana.

Morell ilmoittautui Hillary Clintonin presidentinvaalikampanjan tukijaksi.

Pitkän linjan tiedustelumiehen tekemä valinta hätkähdytti. Morell oli 33-vuotisen CIA-uransa aikana ehtinyt istua useammankin presidentin vierellä valkoisen talon tilannehuoneessa. Hieman nörttimäinen virkamies tunnettiin poliittisesti sitoutumattomana, faktoja puntaroivana analyytikkona.

Siinä tehtävässä olevalta ei odoteta poliittisia neuvoja, vaan kykyä katsoa totuutta suoraan silmiin.

Morellin mielestä Trump oli uhka Yhdysvaltojen kansalliselle turvallisuudelle.

Toimittajien aikalaisreportaasi Amerikan politiikan hullusta vuodesta näyttää, että samaa viestiä ovat toitottaneet monet muutkin järeän luokan vaikuttajat.

”Morell oli vakuuttunut siitä, että Trumpin persoonallisuudessa oli heikkouksia ja jopa häiriöitä, jotka tekisivät hänestä alttiin psykologiselle vaikuttamiselle – Yhdysvaltojen ulkopuolelta”, Aunesluoma kirjoittaa.

Kyse ei ollut pelkästään siitä mitä Trump sanoo, mitä hän edustaa tai mihin hän pyrkii. Kyse oli siitä, mikä ja kuka Trump on.

Tästä syystä tätä sätkynukkea ei pitäisi päästää Valkoisen talon tilannehuoneeseen käskijän paikalle.

Aunesluoman mukaan kirjeenvaihtajien teos piirtää Trumpin henkilöstä juuri niin vastenmielisen kokovartalokuvan kuin miltä hän on pintajulkisuuden perusteella näyttänyt.

Rahansa Trump on tehnyt kasvattamalla isältään saamaansa perheyritystä suunnilleen sen verran kuin markkinat ovat kasvaneet. 1980-luvun nousukaudella Trump otti yhtä holtittomia riskejä kuin muutkin, mutta selvisi konkursseistaan kuivin jaloin.

Kilpailijoistaan Trump on alusta alkaen erottautunut sillä, että hän on tehnyt business-urastaan julkisen spektaakkelin. Mallivaimot, säihkyvä perhe, ylelliset Trump-tuotteet, Trump-kirjat ja ujostelematon suhde elämään New Yorkin iltapäivälehtien etusivuilla kulminoituivat Diili-ohjelman tuomaan valtavaan julkisuuteen.

Trump on kiiltävää pintaa, mutta löytyykö pinnan alta jotakin muuta kuin Morellin pelkäämä häiriintynyt sätkynukke?

”Ei löydy”, Aunesluoma kirjoittaa.

Hän yhtyy Saarikoskien arvioon, että Trump on kuin Henrik Ibsenin klassikkonäytelmän Peer Gynt, joka ”alkaa kuoria omaa elämäänsä kerros kerrokselta kuin sipulia, mutta joutuu huomaamaan, ettei ydintä koskaan löydy, pelkkiä kerroksia”.

Ytimestä ei löydy mitään organisoivaa periaatetta tai pysyviä arvoja, jotka selittäisivät päähenkilön toimintaa ja valintoja.

”Trump on kuin amerikkalainen versio venäläisestä, sisäkkäisten hahmojen maatuska-puunukesta”, Aunesluoma laukoo kirjoituksessaan. ”Nuken sisältä löytyy toinen, suuremman kanssa identtinen nukke. Lopulta jäljellä on vain pienen pieni puu-Trump, joka on yhtä rahanahne ja huomionkipeä kuin muut nuket.”

Liikemiehenä ja poliitikkona Trump ui myötävirtaan, haistelee tuulia ja trendejä ja sovittelee omat askelensa sen mukaan, miten se hyödyttää häntä tässä ja nyt. Tuulen vaihtuessa suunta muuttuu.

”Menestys ei johdu omasta erinomaisuudesta, vaan muiden tekemistä virheitä ja niiden häikäilemättömästä hyödyntämisestä”, Aunesluoma kirjoittaa.

Nyt tuulet suosivat silmäniskuja rasistien ja äärioikeiston kanssa. Katteettomat lupaukset vähäosaisten aseman parantamisesta veroja karsimalla ja sääntelyä purkamalla eivät ole vieraita eurooppalaisille populisteillekaan.

Sokerina pohjalla Trump-kirjassa on Juhana Aunesluoman mukaan valtamedian aseettomuus Trumpin edessä, joka tarjoaa mediayhtiöille rahaa takovaa ikiliikkujaa, Trump-showta. Teatterin lavalta jaellaan poliittista roskaruokaa, jonka kysyntä kasvaa tarjonnan mukana.

”Kaiken taustalla on kamppailu siitä, mitä amerikkalainen unelma tarkoittaa ja kuka siitä ylipäätään voi unelmoida”, Aunesluoma summaa.

Syksyn vaalidraaman seuraajille Saarikoskien kirja on Aunesluoman mukaan parhaimmillaan syviä näkymiä avaava opas.

”Samalla se toimii myös varoittavana aikalaispuheenvuorona. Näin on käynyt aiemminkin, ja näin voi käydä uudelleen”, hän kirjoittaa.