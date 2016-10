”Äänesi on dynamiittia” — X Factor -tuomaristo osoitti Saara Aallolle seisten suosiotaan

Lontoo

Tästä alkaa tulla tapa: kun suomalaislaulaja Saara Aallon esitys päättyi lauantai-iltana, X Factor -tuomaristo osoitti seisten suosiotaan — ensimmäistä kertaa koko illan aikana. Samoin kävi myös viikko sitten.

Tällä kertaa esitys ei ollut yhtä pysäyttävä, mutta vakuuttava silti. Laulajana Aalto tekee todella vahvaa jälkeä: koko arsenaali oli jälleen käytössä, syvältä kouraisevasta raspista hentoon kuiskaukseen.

Ohjelmassa kuultiin Aallon versio Lady Gagan seitsemän vuoden takaisesta hitistä Bad Romance, joka vaatii monipuolisuutta.

Suomalaislaulajan versio saa varmasti myös Lady Gagan höristämään korviaan. Aalto sovitti kappaleen lauluosuuksia uskaliaasti uusiksi, ja alkuperäislevytyksen voimakkaasti prosessoitu lauluääni soi nyt aidosti elävänä.

Illan teemana oli sopivasti Halloweenin alla Fright Night, kauhujen yö, mikä näkyi esiintyjien ulospanossa. Aalto oli tällä kertaa pukeutunut muhkeaan mustaan perukkiin, jonka alta paljastui valkoinen peruukki. Päällä oli niitein koristeltua mustaa nahkaa, ja molemmissa poskissa komeat arvet.

Kaikkea kauhuteemasta Aalto ja taustatanssijat eivät onnistuneet repimään irti, sillä esitys jäi varsin tavanomaiseksi — etenkin jos sitä vertaa viikko sitten nähtyyn spektaakkeliin.

Ohjelman tuomaristo oli tällä viikolla lähes yksimielisen suopealla päällä, ja lähes kaikki esiintyjät keräsivät vain kehuja. Niin myös Saara Aalto.

”Äänesi on dynamiittia”, kehui tuomariston pomo Simon Cowell. "Kun tulit tänne, luulit, että sinun on noudatettava sääntöjä. Nyt olet, mitä haluat. Syleile hulluutta!"

"En olisi halunnut kappaleen päättyvän", kehui Louis Walsh. "Olet osoittanut, että et ole vain laulaja vaan myös esiintyjiä. Sinussa on aina jotain erikoista ja jotain arvaamatonta."

"Mitä erikoisempaa, sitä parempi olet. Anna tulla vain lisää sitä", kannusti puolestaan Nicole Scherzinger.

Viikko sitten Saara Aallon kilpataipaleella nähtiin todellinen käänne, kun hän selvisi livelähetyksistä ensimmäistä kertaa suoraan jatkoon. Se ei ollut ihme: It’s Oh So Quiet -esitys oli niin ylivoimaisen pysäyttävä, että hänen tippumisensa olisi ollut suoranainen vääryys.

Tällä viikolla nähdään, onko Aalto onnistunut pysyvästi kääntämään brittiyleisön puolelleen. Laulukykyjen puolesta hänellä on ainakin kaikki mahdollisuudet jatkoon.

Muita ilmeisiä suosikkeja illan lähetyksessä olivat Gifty Louise, jonka itsevarma I’m In Love With a Monster -versiointi kumarsi Amy Winehousen suuntaan, sekä tuomariston jälleen valloittanut Matt Terry. Hän versioi Screamin’ Jay Hawkinsin I Put a Spell on Youn taidokkaasti mutta täysin vailla alkuperäisen alkuperäisen kappaleen primitiivistä ähkinää.

Kotikutoinen räppäri Honey G nauttii myös vankkaa yleisösuosiota, ja tällä viikolla hänen poikkeuksellinen tyylinsä sai tuomaristonkin lämpenemään.

Katsojat saavat äänestää suosikkejaan vuorokauden ajan, ja tulokset paljastetaan sunnuntai-iltana kello 22 käynnistyvässä tuloslähetyksessä. Jatkopaikasta joutuu karsimaan kolme esiintyjää, ja heistä yhden kilpataival päättyy sunnuntaina.