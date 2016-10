Helsingin kirjamessut käynnissä – HS:n vieraana suorassa lähetyksessä klo 14 Pirkko Saisio, Juhani Karila, Juha Itkonen

Tänään HSTV:ssä ja Helsingin kirjamessujen HS-lavalla: klo 14–16.30. Kirjailijoita haastattelee HS:n kirjallisuuskriitikko Jukka Petäjä. Esikoiskirjailijoita haastattelevat raadin puheenjohtaja Antti Majander ja raadin jäsenet Suvi Ahola ja Sanna Kangasniemi.

Klo 14 Pirkko Saisio

Rio Gandara / HS

Monipuolisesta ja laajasta kirjallisesta tuotannostaan tunnettu kirjailija Pirkko Saisio julkaisi tänä vuonna ”kylmän ja tunteettoman” romaanin nimeltä Mies, ja hänen asiansa (Siltala). ”Saision fragmentaarinen, äärimmäisen hiottu kerronta etenee näennäisen keveästi mutta vaatii lukijalta valppautta. Riveillä on raakile, joka kypsyy lukuprosessin aikana. Lukijan tehtävä on täydentää, oivaltaa, yhdistellä”, arvioi HS:n kriitikko Helena Ruuska.

Lokakuussa Suomalaisen Kirjallisuuden seura myönsi Saisiolle 15 000 euron arvoisen Aleksis Kiven rahaston palkinnon. ”Kaiken kaikkiaan Saisio on luonut laajan, omaäänisen ja ansiosta arvostetun tuotannon ja tehnyt poikkeuksellisen mittavan elämäntyön suomalaisen kulttuurin saralla”, perusteluissa kiitetään. Lue HS:n uutinen palkinnosta täältä.

Klo 14.30 Juhani Karila

Juhani Karila on kirjallisuuden kuuma nimi tällä hetkellä. Nuoren polven kiitetty tekijä jatkaa novellien parissa. Kirjailija ei ole luopunut äkkiväärästä asenteesta, joka törmäyttää toisiinsa pieniä ja isoja maailmoja. Näin arvioitiin Juhani Karilan esikoisteos, novellikokoelma Gorilla HS:ssä. Karila voitti J. H. Erkon kirjoituskilpailun vuonna 2010.

klo 15 Juha Itkonen

Markus Jokela / HS

Kirjailija Juha Itkonen palasi tänä keväänä tuttujen henkilöhahmojen pariin romaanillaan Palatkaa perhoset (Otava). Kirja on lähes suora jatko-osa Itkosen yksitoista vuotta sitten ilmestyneelle läpimurtoromaanille Anna minun rakastaa enemmän.

”Uutuudessa teknologia on tietenkin vielä selkeämmin läsnä: on Facebook, Skype, blogit ja Twitter. Maailma on yhä sirpaleisempi. Sirpaleisuus korostuu jatkuvalla siirtymisellä paikasta toiseen. Nyt nelikymppinen, Elisa-vaimostaan eronnut Antti haahuilee juurettomana Kaliforniassa yrityksenään koostaa kirja nuoruutensa rock-sankareista. Leena puolestaan matkustaa Suvin mukana Afrikkaan, Lontooseen, Los Angelesiin ja Lontooseen taas. Kaikki ovat irrallaan”, kirjoittaa HS:n kriitikko Arla Kanerva.

Romaaninsa taustoista Itkonen kertoi HS haastattelussa keväällä näin: ”Se oli 2013 loppukesää, kun olin juutuksissa kirjoittamiseni kanssa ja kävin keskellä päivää katsomassa Richard Linklaterin elokuvan Rakkautta ennen keskiyötä. Olin nähnyt edellisetkin osat ja nyt tajusin, että voisin tehdä samalla tavalla kuin Linklater, palata vanhan romaanini maailmaan.”

Oivallus oli huumaava ja vapauttava. ”Sehän minua eniten kiinnostaa: aika, ajan kuluminen, ja miten se ihmisten lähisuhteisiin ja elämänkulkuun vaikuttaa”

Klo 15.30 Esikoiset lavalla

Laura Oja

Miltä näyttää uusi suomalainen kirjallisuus? Haastattelussa finalistit, jotka tavoittelevat Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkintoa vuoden parhaasta esikoisteoksesta. Raadin puheenjohtajan Antti Majanderin mukaan taso on tänä vuonna ollut yllättävän korkea. Joutuiko raati raakkaamaan monta hyvää esikoisteosta? Näin Antti Majander pohti tämän vuoden satoa Näkökulma-kirjoituksessaan HS:ssä. Haastattelijoina Suvi Ahola, Sanna Kangasniemi ja Antti Majander.