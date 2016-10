Mitä yhteistä on 1930-luvun Hollywoodilla ja suomalaisella teleoperaattori Elisalla?

Päällisin puolin ei juuri mitään, mutta pinnan alla yllättävän paljon. Mediassa näet jyllää nyt samanlainen voima, joka loi Warner Brosin, Foxin ja Paramountin kaltaiset studiojätit, jotka ovat säilyneet näihin päiviin asti.

Tuorein esimerkki kehityksestä saatiin viime viikonloppuna, kun amerikkalainen teleoperaattori AT&T ilmoitti ostavansa jättimäisellä 78 miljardin euron kaupalla mediayhtiö Time Warnerin – jos kilpailuviranomaiset sallivat.

Warner Bros

Time Warnerin mukana teleoperaattorin huomaan siirtyisivät myös uutisbrändi CNN, television kruununjalokivenä pidetty HBO hittisarjoineen ja tukku oikeuksia mitä houkuttelevimpiin sisältöbrändeihin. AT&T omistaisi kaupan jälkeen esimerkiksi Game of Thronesin, Batmanin ja Väiski Vemmelsäären – ja Hollywoodin kultakauden Warner Brosin.

Mutta miksi jättimäinen teleoperaattori haluaa ostaa animoidun jäniksen?

Vastaus löytyy mediabisnestä ravistelevasta muutoksesta, jossa alan pelimerkkejä jaetaan uusiksi. Tässä kilpajuoksussa pelurit ovat jakautuneet kolmeen keskeiseen leiriin.

Ensinnäkin kakusta haluavat osansa perinteiset mediayhtiöt kuten Time Warner, kotimainen MTV3 ja sen omistava ruotsalainen Bonnier tai muun muassa HS:n ja Nelosen omistava Sanoma.

Parin viime vuosikymmenen aikana kisaan ovat tulleet mukaan netin uudet jättiyhtiöt kuten Google, Amazon, Netflix, Apple ja Facebook.

Oman asemansa haluaa säilyttää kolmas leiri, johon kuuluvat juuri AT&T:n ja Elisan kaltaiset teleoperaattorit. Ne ovat myyneet asiakkailleen esimerkiksi kaapeli-tv-palveluja, mutta pelkäävät tämän liiketoiminnan sulavan alta pois.

Kaikkia leirejä ajaa eteenpäin halu siirtää vanha liiketoiminta uuteen, digitaaliseen mediaympäristöön.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Netflix

Erityisen hyvin on menestynyt dvd-levyjen vuokraajana aloittanut Netflix. Yhtiön vain verkossa toimivalla viihdepalvelulla on 83 miljoonaa maksavaa asiakasta, joista vajaat puolet Yhdysvaltain ulkopuolella. Yhtiön mukaan suosion salaisuus on sen vahva oma sisältö: Netflixin itse tuottamista sarjoista ovat menestyneet esimerkiksi Stranger Things, Making A Murderer ja House of Cards.

Kukaan ei tiedä, mihin Netflixin nousu pysähtyy. Eivätkä yrittäjät jää siihen.

Sisältöön panostaa vahvasti myös nettikauppana tunnettu Amazon, tosin toistaiseksi vain valituilla markkinoilla.

Amazon

Rahaa Amazon ei säästele. Se alkoi vastikään esittää verkossa esimerkiksi itse tuottamaansa Woody Allenin Crisis in Six Scenes -sarjaa – leffoista tunnetun koomikon ensimmäistä televisiotyötä. Amazon on hankkinut talliinsa myös muun muassa BBC:ltä potkut saaneet Top Gear -sarjan tekijät ja moninkertaistanut näiden BBC-aikojen ohjelmabudjetin.

Apple ja Google eivät ole tehneet yhtä merkittäviä panostuksia omaan sisältöönsä, vaan luottavat lisensointiin: molemmilla on esimerkiksi omat musiikkipalvelunsa. Nettiyhtiöiden on tosin huhuttu olevan kiinnostuneita Netflixin ostamisesta. Nämä ovat huhuja, mutta vasta tällä viikolla Applen toimitusjohtaja Tim Cook toisti yhtiön olevan kiinnostunut ja ”keskittynyt” alkuperäissisällön tuotannosta.

Netflixin ja Amazonin kaltaisten yritysten menestys on ensinnäkin suora uhka maksukanavia myyville operaattoreille: ne pelkäävät jäävänsä pelkiksi bittejä välittäviksi putkiksi, joiden kautta ihmiset suunnistavat Netflixiin, Amazoniin tai Googlen Youtubeen. Näin erityisesti kaapelioperaattoreilta katoaisi merkittävä tulonlähde.

Toisesta suunnasta operaattoreita ahdistavat perinteiset mediayhtiöt.

Ne siirtävät omaa bisnestään perinteisistä kanavista verkkoon, jossa ne kilpailevat suoraan esimerkiksi Netflixin kanssa. Suomessakin kaupataan maksupalveluja sekä Bonnierin ja MTV3:n Katsomo-palvelusta että Sanoman Ruutu.fistä. Näistä voi entistä useammin katsella myös urheilua, joka on perinteisesti ollut kaapelitelevision myyntivaltteja.

Taas uusi uhka operaattoreille.

Tähän kaksoisuhkaan AT&T:n kaltaiset operaattorit nyt reagoivat.

Ne uskovat, että kilpaillakseen netflixien ja mediayhtiöiden kanssa operaattoreiden on luotava bisneskokonaisuus, joka käsittää sekä tiedonsiirron että siirron kautta liikkuvan sisällön. Esimerkiksi AT&T aikonee paketoida ostoksensa tuotteiksi, joissa asiakas saa yhdellä hinnalla netti- ja kännykkäliittymät ja esimerkiksi HBO:n ja CNN:n sisällöt.

Kehitys on sama eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi Britanniassa tv-yhtiönä tunnettu Sky laajentaa tänä syksynä toimintaansa myös mobiilioperaattoriksi. Skyn laajeneva jakelu- ja sisältöyhtiö muistuttaa paljon AT&T–Time Warneria.

Myös Suomessa on ollut merkkejä vastaavasta, vaikka täällä suurin osa televisiosta katsotaan yhä perinteisinä lähetyksinä, perinteisistä tv-laitteista. Se näkyy: Sanoma kertoi perjantaina roimasta tulosparannuksesta ja nosti esille erityisesti television.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Elisa

Suomessa juuri Elisa on panostanut sisältöön. Se on ostanut omaan Elisa Viihde -palveluunsa oman sarjan muun muassa koomikko Ismo Leikolalta ja esittää omaa Iina Kuustosen ja Mikko Leppilammen tähdittämää Downshiftaajat-sarjaa, jota on nähty jälkikäteen myös Ylellä. Sonera taas on esittänyt omassa viihdepalvelussaan tähtiartistien konsertteja ja DNA kaupittelee esimerkiksi urheilupaketteja.

Käytännössä Elisan Viihde, Ruutu, Katsomo ja Netflix ovat Suomessa suoria kilpailijoita. Mukana ovat vielä Yle omalla ilmaisella Areenallaan ja esimerkiksi maksukanavien maailmasta ponnistava Viaplay, joka on haalinut itselleen erityisesti urheiluoikeuksia.

Ei ole mahdotonta, että tämä kenttä Suomessakin lähivuosina tiivistyy.

Mutta entä sitten kuluttaja? Tässä kuvaan mukaan astuu taas 30-luku.

Tuolloin viihdemedian omistus keskittyi hyvin samalla tavalla kuin nyt. Hollywoodin jättistudiot omistivat koko mediaketjun ohjelmien tuotannosta niitä jakeleviin elokuvateattereihin saakka. Ilmiö yhdistetään usein Yhdysvaltoihin, mutta se levisi vahvasti myös Pohjoismaihin ja osin Suomeenkin, huomauttaa historioitsija Jukka Kortti tuoreessa kirjassaan Mediahistoria (SKS 2016).

Kuluttajan kannalta tilanne oli huono, sillä studiot pystyivät mallissa käytännössä kontrolloimaan sitä, mitä kuluttajat saattoivat ostaa. Ne määräsivät siitä, mitä teattereissa esitettiin ja yhdistelivät elokuviaan niin, että yleisöllä voitiin maksattaa luokattomia ”B-elokuvia” varsinaisen tuotannon siivellä. Parempaakaan ei aina voinut valita, koska samat yhtiöt hallitsivat koko ketjua. Järjestelmä purettiin Yhdysvalloissa 1940-luvulla oikeuden päätöksillä.

Nyt kuluttajan vaarana on, että internetiin muodostuu samanlainen muutaman yhtiön hallitsema markkina.

Pahimmissa kauhukuvissa AT&T, Elisa tai vaikkapa Google voisivat säädellä sitä, mitä sisältöä käyttäjä voi nettiyhteydellään tai kännykällään katsella. Lievemmässä versiossa yhtiöt voisivat vaikkapa hidastaa kilpailijoidensa palveluja. Tällainen toiminta on tosin jo sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa pyritty estämään lainsäädännöllä, ja tämän vuoksi USA:n viranomaiset syynäävät nyt tarkkaan myös AT&T:n ostotarjousta.

Luultavasti mediamaisema kehittyy joka tapauksessa entistä enemmän suuntaan, jossa kuluttaja ostaa yhden suuren yrityksen palvelut ja saa samalla käyttöönsä sen tallin sisällöt. Tässä keskittyminen ei kuluttajan kannalta välttämättä ole vain huono asia: mitä useampia eri sisältöisiä viihdekirjastoja on, sitä useampaa kuukausimaksua kuluttajakin saa maksaa.

Toisaalta vaarana on, että yksi jättimäinen Netflix jyrää kansalliset markkinat ja suomalainen sisältö jää alakynteen. Juuri nyt tämä ei näytä todennäköiseltä, sillä Suomessa kotimainen musiikki, elokuvat ja televisio-ohjelmat ovat poikkeuksellisen suosittuja.

Varmaa on kaksi asiaa: Se, että peli on vasta alkamassa. Ja se, että netti- tai kännykkäliittymää ostaessa kaupan päälle kaupataan entistä useammin eeppistä fantasiasarjaa, urheilua tai hulvatonta Suomi-komiikkaa.

HS, Nelonen ja Ruutu kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.