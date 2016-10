Juhani Adaminpoika tappoi kaksitoista ihmistä ja koki lopulta mestaustakin karmeamman kohtalon – elokuvan taustavoimina kaksi eturivin näyttelijää

Suomen ainoana sarjamurhaajana pidetystä Juhani Adaminpojasta ollaan tekemässä fiktioelokuvaa. Adaminpoika teki verityönsä 1800-luvun puolivälissä Hämeessä. Hän tappoi 12 ihmistä viiden viikon sisällä.

Elokuvan käsikirjoituksen on tehnyt paremmin näyttelijänä tunnettu Kari Hietalahti, ja elokuvan ohjaajana toimii Peter Franzén.

”Tulossa on kattava psykologinen trilleri”, Peter Franzén kertoo HS:lle.

Juhani Adaminpojasta, josta on käytetty myös nimeä Juhani Aataminpoika, tunnettiin aikanaan myös nimellä Kerpeikkari. Kerpeikkari tulee ruotsin sanasta skarprättare, teloittaja. Kerpeikkari on myös elokuvan työnimi.

”Elokuva perustuu tositapahtumiin kertoen Suomen historiasta ja lainsäädäntömme alkuvaiheista. Tarina on karu, ja minusta myös ajankohtainen”, Franzén sanoo.

Kerpeikkarin ensimmäinen käsikirjoitusversio on valmis, ja nyt tekstiä muokataan eteenpäin. Kuvaukset voivat käynnistyä aikaisintaan vuoden kuluttua, jos rahoitus järjestyy.

”Alkutekijöissä vasta ollaan”, Franzén sanoo.

”Mutta täysi mylly meillä on päällä.”

Peter Franzén vastaa puhelimeen Irlannissa, jossa hän parhaillaan työskentelee kansainvälisen Viikingit-televisiosarjan viiden tuotantokauden kuvauksissa. Franzén sanoo, että hän käyttää ”kaiken vapaa-aikansa” sarjamurhaajaelokuvan valmisteluun.

Elokuvaa on tuottamassa Franzénin ja hänen työparinsa, tuottaja Sirkka Rautiaisen yhtiö Delta Stories Scandinavia. Suomen elokuvasäätiö on tukenut hanketta jo 20 000 euron kehittämistuella.

Juhani Adaminpoika (1826–1854) on suomalaisen rikoshistorian pahimpia murhamiehiä, ellei pahin. Hänen tarinansa on kuitenkin usein jäänyt muiden murhamiesten, kuten esimerkiksi Matti Haapojan (1845–1895) varjoon. Haapojasta tuli tunnettu pitkälti sanomalehtien kertomusten kautta vuosisadan loppupuolella.

Adaminpojan rikoksia ja elämäntarinaa on viime vuosina tehnyt tunnetuksi historioitsija Teemu Keskisarja. Keskisarja on arvioinut, että Adaminpoika on ainoa henkilö, jota Suomen historiassa voisi kutsua sarjamurhaajaksi.

Adaminpojan lapsuus oli ankea Vesivehmaalla. Renkinä työskennellyt isä lähti omille teilleen, ja teki ilmeisesti itsemurhan, ja piikana työskennellyttä Juhanin leskiäitiä häpäistiin haureudesta. Äiti löysi kuitenkin uuden miehen, ja Juhani sai uuden isäpuolen, mutta tämä mukiloi poikaa. Juhani lähti omille teilleen. Näin siis kansanperinteen mukaan.

Teinivuosina Juhani eli kerjäläisenä ja kiertolaisena, ja veritöiden aikaan 23-vuotiaana hän oli lukutaidoton hämäläinen irtolainen, joka yritti saada rengin töitä. Tapahtumat alkoivat vyöryä, kun Adaminpoikaa syytettiin hevosvarkaaksi lokakuussa 1849.

Käräjäreissulla hän karkasi vartijoiltaan, ryhtyi ryöstelemään ja tappoi 12 ihmistä. Veriteot tapahtuivat viiden viikon sisällä Lammilla, Heinolassa, Mäntyharjulla, Lappvedellä, Myrskylässä, Hauholla ja Vanajassa. Surmavälineinä olivat muun muassa kivenmurikka, halko, kirves ja keppi. Alkoholilla oli osuutta asiaan.

Murhattujen joukossa olivat Adaminpojan äiti, sisko ja velipuoli. Väkivaltaisen isäpuolen Juhani tappoi myös.

Adaminpoika saatiin kiinni marraskuun lopulla 1849 Padasjoella. Pitkän oikeuskäsittelyn jälkeen Adaminpojalle määrättiin tsaarin Nikolai I:n allekirjoituksella kuolemanrangaistus, mutta mestaus lavalla Heinolassa jäi näytösluonteiseksi. 26-vuotiaan Adaminpojan pää oli pölkyllä, mutta kirves ei heilahtanutkaan.

Vallanpitäjät olivat varanneet murhamiehelle vielä kauheamman kohtalon: hänet kidutettiin kuoliaaksi Suomenlinnan eli Viaporin linnoituksessa. Adaminpoika muurattiin kahlehdittuna linnoituksen pieneen selliin siten, että hän ei pystynyt juuri liikkumaan. Helsinkiläinen herrasväki sai ihmetellä ristikon läpi ihmishirviötä.

Adaminpoika kuoli vankeudessa vuonna 1854.

Valmisteilla oleva elokuva tulee Franzénin mukaan kertomaan ”kattavasti Aataminpojan kohtalosta”.

Keskisarjan tutkimukset ovat paljastaneet, että Adaminpoikaa tutkinut lääkäri järkyttyi murhamiehen tunnekylmyydestä ja katumuksen puutteesta. Nykypäivänä puhuttaisiin sosiopaatista. Ohjaaja Franzén ei halua paljasta, mikä elokuvantekijöiden tulkinta murhamiehestä on.

”Suomessa ei ole tällaista elokuvaa ennen tehty”, Franzén sanoo.

”On astetta kylmäävämpää, että tämä perustuu tositapahtumiin mutta samalla se tuo tarinan myös astetta lähemmäs meitä. Juhani Adaminpojan tarina sivuaa meidän historiaamme ja riittejämme”, Franzén kertoo.

Elokuvahankkeen taustavoimina on kaksi tunnettua näyttelijää. Pääroolia he eivät kuitenkaan silti itselleen aio antaa.

”Olemme rooliin liian vanhoja”, Franzén sanoo. Franzén on 45-vuotias, Hietalahti 52. Adaminpoika oli surmatöiden aikaan, syksyllä 1849 vasta 23-vuotias.

Sarjamurhaajaelokuvat ovat maailmalla ja etenkin Hollywoodissa rikoselokuvien tunnettu alalaji. Adaminpojasta elokuvaa valmistelevat näyttelijät ovat tietoisia perinteestä.

”Elokuvan tyyliä en halua vielä paljastaa. Sen voi sanoa, että en ole kiinnostunut tekemään mitään kopioita mistään eikä tarinaa kerrota minkään sapluunan mukaan”, Franzén sanoo.

Mitään koko perheen elokuvaa ei olla tekemässä.

”Tämä on kansallinen tarina, mutta elokuvasta pyritään tekemään sellainen, että se toimii myös kansainvälisellä tasolla.”