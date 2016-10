Kansallisteatteri juhlii 100-vuotiasta Suomea Shakespearella ja kotimaisella romaaniklassikolla, jota moni ei muista

Ensi vuonna Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään – ja Kansallisteatterissa tehdään samoin.

Juhlavuoden avaa suurella näyttämöllä maaliskuussa ensi-iltaan tuleva Shakespearen Macbeth.

”Nyt kun pahuutta virtaa joka paikasta, pitää taide virittää äärimmilleen. Macbethissa on siihen aikamoinen pinta, 400 vuotta vanhassa teoksessa, jossa käsitellään samoja vallan kysymyksiä, jotka edelleen ovat ajankohtaisia”, pääjohtaja Mika Myllyaho sanoo.

Ohjaaja Janne Reinikaisen mukaan Macbeth kertoo miehestä, joka kruunun saadakseen tekee murhan.

”Esityksessä tutkin, millaista murhaa ihmiskunta on tekemässä ympäristölle”, Reinikainen sanoo.

Tulkinta on oma, mutta Reinikainen on tehnyt näytelmästä dramaturgi Eva Buchwaldin kanssa uuden käännöksen. ”Ehtaa Shakespearea” on kuitenkin luvassa, Reinikainen lupaa. Päärooleissa ovat viime vuodet elokuvia ja tv-sarjoja tehnyt Antti Luusuaniemi ja 25-vuotistaiteilijajuhlaansa viettävä Katariina Kaitue.

Sekä Luusuaniemi että Kaitue ovat innoissaan. Luusuaniemi kuvailee teatterityön tuntuvan kurinpalautukselta filmitöiden jälkeen. Kaitue on onnellinen saadessaan tehdä toisen suuren Shakespeare-roolinsa: ensimmäinen oli Myrskyn Ariel vuonna 1995.

Pienen näyttämön juhlakauden avaa maaliskuussa Arktinen hysteria. Kirjailija Marko Tapion (1924–1973) suuri mutta unohduksiin jäänyt romaaniklassikko nähdään teatterinäyttämöllä ensimmäistä kertaa. Näytelmän ohjaa Atro Kahiluoto.

Kahiluoto sanoo, että vaikka Arktisen hysterian nosto näyttämölle on kulttuuriteko, ei tarkoitus ole tehdä kulttuuritekoa sinänsä.

”Tapion romaani oli yritys tehdä historiallinen, koko kansakuntaa koskeva näkemys. Sellaisia ei ole suomalaisessa kirjallisuudessa kauhean montaa. Linnan Pohjantähdestä se eroaa siinä, että Arktisessa hysteriassa keskiössä on aikalaisemme: insinööri, patotyömaalla. Se on huomattavasti lähempänä kuin suo, kuokka ja Jussi.”

Arktinen Odysseia puolestaan on nimeltään Ruska Ensemblen, Jarkko Lahden ja Ari-Pekka Lahden esitys, joka pohjaa monivuotiseen yhteistyöhön hanti-, saamelais- ja inuiittitaiteilijoiden kanssa.

Helmikuussa Willensaunan näyttämöllä nähdään kolme alkuperäiskansan jäsentä, joiden keskinäisestä kommunikaatiosta esitys muodostuu. ”Tarvitsemme nykyaikaan kaiken viisauden jota alkuperäiskansoilla on”, ohjaa Jarkko Lahti sanoo.

Esiintyjinä nähdään muiden muassa Niillas Holmberg, ”Saamenmaan Leonard Cohen”.

Lisäksi Willensaunassa nähdään helmikuussa Pasi Lampelan kirjoittama ja ohjaama draamakomedia Granada, jossa avioparia näyttelevät oikean elämän aviopari Sari Puumalainen ja Risto Kaskilahti. Esityksessä on elävä musiikki, josta vastaa 22-Pistepirkon PK Keränen.

Omapohjassa saa ensi-iltansa Liisa Mustosen ohjaama Äidin rakkaus. Marko Järvikallaksen kirjoittaman trillerimäisen näytelmän keskiössä ovat äiti ja poika, jotka molemmat estävät toisiaan elämästä.