Tarttuvaa viihdettä euroelektron legendalta – Jean-Michel Jarre esiintyi maanantai-iltana Helsingin Jäähallissa

Jean-Michel Jarre, 68, oli houkutellut Helsingin Jäähalliin paikalle merkillisen yleisön.

Nordiksella kohtasivat maanantai-iltana ne eläkeikää lähestyvät Jarren musiikin ystävät, jotka ostivat Oxygènen kun se ilmestyi 1977, tummiin pukeutuneet elektronisen musiikin ystävät, keski-ikäiset vanhat reivaajat ja parikymppiset EDM-jäbät. Ja Jarre tuntuu tavoittavan jokaisen segmentin yleisöstään, ilman sen suurempia ristiriitoja.

Jarre tunnetaan suurien eleiden miehenä, jonka konsertit vain paisuivat paisumistaan 1980- ja 1990-luvuilla, niin yleisöiltään kuin produktioiltaankin. Tuntuu, että hän on nyt palannut maanpinnalle, monella tavalla. Tai ehkä se vain tuntuu siltä, kun hän esiintyy muutamalle tuhannelle muutaman miljoonan sijaan.

Jarren Electronica-kiertue yhdistelee hänen viimeisimmän projektinsa, kahtena albumina julkaistun Electronican kappaleita kouralliseen klassikkoja. Electronica 1 ja 2 syntyivät yhteistyönä erilaisten, pääasiallisesti elektronisen musiikin artistien kanssa.

Joukossa on niin Vince Clarken, Pet Shop Boysin ja Gary Numanin kaltaisia 1980-luvulla aloittaneita syntikkapoptähtiä, mutta myös kolossaalista EDM-suosiota nauttiva hollantilainen trance-dj Armin van Buuren, Detroitin teknoveteraani Jeff Mills ja monia tuoreempia artisteja Julia Holterista Airiin ja M83:een.

Jarre oli valinnut levyiltä selkeästi vain dramaattisia tai voimakkaammin biittivetoisia kappaleita ja sovitukset poikkeavat ihan reippaasti levyversioista.

Se osoittaa ainakin sen, ettei Jarre kahden hengen yhtyeensä kanssa ole tullut paikalle vain painamaan nappia, vaan kappaleet soitetaan alusta loppuun yleisön silmien edessä. Se on asia joka ei ole itsestään selvä näin EDM-aikakaudella.

Konsertti eteni dynaamisesti ja kappaleiden mitat pysyivät maltillisina.

Eeppisin kokonaisuus oli ilman taukoja kuultu Equinoxe 7 – Conquistador – Oxygène 8 – Zero Gravity (remix), jonka aikana Jarre muun muassa soitti sähkökitaralla riffiä ja näin muistutti yleisöä siitä, että hän ei kuulu siihen elektronisen musiikin traditioon, joka pysyttelee mieluummin piilossa koneräkkiensä takana.

Jarre on ehdottomasti edelleen elektronisen musiikin suurin rocktähti, joka haluaa olla valokeilassa ja kommunikoida yleisönsä kanssa.

Tunnelman nostamiseen ei oikeastaan tarvita paljon musiikkia enempää ja se pysyi kiitettävästi yllä koko tunnin ja kolmen vartin ajan. Silti yksi ulkomusiikillinen tehokeino onnistui elähdyttämään.

Exit-kappaleessa keikan muuten upeat geometriset visuaalit vaihtuivat hetkeksi Edward Snowdenin kasvoihin, joka lausui muutaman viisaan, ajankohtaisen lauseen yksityisyydestä tietoyhteiskunnassa:

”Se, että toteat, ettet välitä yksityisyydestä, koska sinulla ei ole mitään salattavaa, on kuin sanoisit, että et välitä sananvapaudesta, koska sinulla ei ole mitään sanottavaa … Se, millä ei ole merkitystä sinulle tänään, voi olla merkittävää kaikille, kokonaisille kansoille, kokonaiselle elämäntavalle huomenna. Jos sinä et puolusta sitä, kuka puolustaa?”

Jarren show’n teknologisen loiston keskellä tämä oli tärkeä muistutus siitä, että teknologian eteneminen vaatii meiltä paitsi varovaisuutta myös rohkeutta vaalia oikeuksiamme.

Jarren tanssivetoiset tulkinnat ja upeasti sykkivä lavagrafiikka toimivat viihdyttävänä päivityksenä Jarren eeppisestä elektronisesta visiosta. Silti ne jäivät hiukan yksiulotteisiksi tämän ajan kuviksi, kun niitä vertaa Jarren suurien teoksien levyversioihin, tai vaikkapa 1980-luvun vaikuttaviin livevetoihin.

Encoressa kuultiin joulukuussa ilmestyvältä kolmannelta Oxygène-levyltä kappale Oxygène 17 ja vaikka sekään ei jätä kylmäksi, niin se herätti kyllä suuremman mielenkiinnon tulevaan levyyn kuin tulevaan kiertueeseen.

Samalla aivan viimeiseksi säästetty Stardust, Armin van Buurenin kanssa tehty Jarre-trance, oli kaikessa pakahduttavan nostattavassa kliseisyydessään selkeän positiivinen lopetus keikalle.