Helsingin uhanalaisimmat betonirakennukset

Arkkitehti Aaro Artto muistaa ajaneensa lapsuudessaan bussilla Haapaniemenkadun virastotalon ohi, kun rakennus oli vielä uusi. Tuolloin julkisivu oli vastikään peitetty kokonaan messinkilevyillä, sillä ihan alkuperäinen betonipinta ei kestänyt olosuhteita odotetusti.

Leif Rosas

”Muistan vieläkin, miten virastotalon julkisivu kimmelsi auringossa. Olihan se aika rajun näköinen – mutta minusta hyvällä tavalla.”

Virastotalon modernistia hienouksia oli se, miten kerrosten suuri yhtenäinen tila oli joustavasti muunneltavissa pienempiin yksiköihin. Talossa toimi aikanaan muun muassa Verovirasto. Artto pohtii, olisiko juuri rakennuksen raskas byrokraattinen perintö se, josta purkamalla nyt pyritään pääsemään eroon. ”Haluammeko unohtaa jonkin tietyn vaiheen historiassamme?”

Makkaratalo:

täysremontoitu,

rampit poistettu.

Leif Rosas

Vaikka sitä ei ehkä heti huomaa, Makkaratalo on rakennettu mitä ylellisimmistä materiaaleista. Rakennuksen alakatot ovat jalopuuta, ja vaikka itse makkara onkin betonia, julkisivun verhoukseen on käytetty hienoa lasitettua keramiikkaa.

Artto on vaikuttunut Makkaratalosta etenkin Keskuskadulta päin katsottuna.

”Uskomattomat voimaviivat vievät kohti Rautatieaseman tornia”, hän huomauttaa.

Harmi vain, että ylös johtavat, hauskasti kaartuvat ajorampit ja niitä tukeneet veistokselliset betonipylväät purettiin täysremontin yhteydessä. Luiskia pitkin huristeltiin aikanaan autolla makkaraan pysäköimään. ”Kun Makkaratalon rampit remontissa purettiin, koko makkaran järki, sen looginen olemassaolon syy, katosi.”

Jäähalli:

saatetaan purkaa,

rakennetaan viereen

Leif Rosas

Arton mielestä Jaakko Kontion ja Kalle Räiken 1965 suunnittelema rakennus on ehdottomasti Suomen hienoin jäähalli rakennustaiteellisessa mielessä.

”Nordenskiöldinkadun Jäähalli on betonin, lasin ja teräksen juhlaa”, hekumoi Artto.

Etenkin yli sata metriä pitkän rakennuksen satulamallinen katto miellyttää arkkitehti Arton silmää. Katon riippurakenne on myös teknisenä ratkaisuna ja toteutuksena hienostunut.

Tyylillisesti Jäähalli edustaa rouheinta betonibrutalismia. Sillä on täysin kiistämättömiä kulttuurihistoriallisia arvoja. Jäähallissa on järjestetty matseja ja konsertteja, jotka olivat aikanaan melkoisia tapauksia. Jäähallin kautta maahan on saatu kallisarvoisia ulkomaisia vaikutteita, kuten Ritari Ässä ja Kitt-auto (vuonna 1986).

Vuosaaren

pohjoinen ostoskeskus:

rakennettu viereen

Leif Rosas

Kaupunginmuseon lausunnon mukaan Lauri Silvennoisen 1965 suunnittelema Vuosaaren ostoskeskus kuuluu rakennustaiteellisilta arvoiltaan Helsingin ostarien korkeimpaan suojeluluokkaan. Lausunto ei kuitenkaan suojellut ostoskeskusta viereen pystytetyn uudisrakennuksen ja sen S-marketin epätoivotulta lähentelyltä.

Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus kätkee sisäänsä ajalle tyypillisen suojaisan ja klassista patiota muistuttavan sisäpihan. Edessä on ollut pieni tori. Ostoskeskuksen julkisivut ovat asiaan kuuluvasti betonia ja valkoista mineriittilevyä. Arton mielestä ostari on rakennuksena lähiön kaupallinen, henkinen ja sosiaalinen keskus. Siihen tiivistyy yleensä koko alueen arkkitehtoninen henki. Kun vanha ostari puretaan tai sen elintila viedään, kuten Vuosaaressa, särjetään samalla lähiön sydän.

Valmetin pääkonttori:

puretaan

Leif Rosas

Kaartin poliisiasemana paremmin tunnetun Valmetin pääkonttorin komean julkisivun on sanottu muistuttavan pianon koskettimistoa. Ikkunoiden aukotuksesta voi löytää yhtymäkohtia esimerkiksi Eduskunnan lisärakennukseen.

Nyt rakennus puretaan eikä korjata, koska sen kerroskorkeus on liian matala nykyasumiseen. Artto kertoo, että uusissa asuintaloissa on niin paljon talotekniikkaa, että ilmanvaihto vie usein melkein asuinkerroksen verran tilaa rakennuksen katolta – ja silti huono sisäilma on monesti ongelma.

Valmetin pääkonttorin paikalta purettiin aikanaan vanha talo, ja sitä on pidetty paikalleen ihan liian uudenaikaisena. ”Tietysti voidaan kysyä, onko modernistinen rakennus tökerö kontekstissaan”, sanoo Artto. ”Mutta historiallinen kerroksellisuus on olennainen osa Helsingin viehätystä.”