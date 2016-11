Hymyilevä mies jäi ilman PN-palkintoa – Louder than Bombs vei leffapalkinnon ensi kertaa Norjaan

Viime vuonna Cannesin elokuvajuhlien kilpailusarjaan kelpuutettu Louder than Bombs on saanut kautta aikain ensimmäisenä norjalaisena elokuvana Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon, joka on suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunua eli noin 47 000 euroa. Elokuvan on ohjannut Joachim Trier (s. 1974), joka on kirjoittanut palkitun elokuvan käsikirjoituksen yhdessä Eskil Vogtin kanssa. Elokuvassa näyttelevät mm. Jesse Eisenberg, Gabriel Byrne, Isabelle Huppert ja Devin Druid.

Isän ja kahden pojan kohtaamisesta kertova Louder than Bombs sai viime vuonna myös Norjassa elokuva-alan Canon -palkinnot parhaasta ohjauksesta, parhaasta käsikirjoituksesta ja parhaasta kuvauksesta. Isä (Gabriel Byrne) on menettänyt vaimonsa ja pojat äitinsä. Sotakuvaaja Isabelle Reedin (Isabelle Huppert) kuolemasta on jo vierähtänyt kolme vuotta. Vanhempi poika (Jesse Eisenberg) saapuu kotiin New Yorkiin – Baysideen Queensissa, koska äidin kunniaksi on pystytetty muistonäyttely.

Palkintolautakunta perusteli valintaansa seuraavasti: ”Joachim Trierin ja hänen tiiminsä taiteellinen pyrintö edustaa uutta tarinankerronnan tasoa. Louder than Bombsin monisäikeinen rakenne, tunteiden syväluotaus ja kyky murskata kliseitä kelpaisivat kaikki maailman elokuvakoulujen opetussuunnitelmaan.”

PN:n palkintoraatiin kuului yksi jäsen kustakin Pohjoisamaasta. Nyt mukana olivat Per Juul Carlsen (Tanska), Jaana Puskala (Suomi/Suomen elokuvasäätiö), Hilmar Oddsson (Islanti), Silje Riise Næss (Norja) ja Jannike Åhlund (Ruotsi).

Suomen ehdokkaana PN-palkinnon saajaksi oli Juho Kuosmasen elokuva Hymyilevä mies, joka kertoo Olli Mäen MM-ottelusta Helsingin olympiastadionilla vuonna 1962. Se on palkittu monilla elokuvafestivaaleilla, esimerkiksi Cannesissa ja Chicagossa.

PN-palkitun Louder than Bombs -elokuvan ensi-ilta oli Suomessa tasan vuosi sitten. Elokuvan nimi on lainattu The Smiths -yhtyeen kokooma-albumista, joka ilmestyi vuonna 1987. Elokuvan arvion lisäksi Helsingin Sanomissa on myös julkaistu Gabriel Byrnen ja Isabelle Huppertin haastattelut.

Viime vuonna PN-palkinnon voitti islantilainen Dagur Kári elokuvaslla Fúsi (Virgin Mountain).