Tyttö nimeltä Varpu lähti Hollywoodiin – tavoitteena Kultainen maapallo -kilpailun finaalipaikka

Los Angeles

Kun Linnea Skogin näyttelemä tyttö nimeltä Varpu kävelee elokuvakankaalla halki räntäsateisen Oulun, katsoja huolestuu. Voivatko amerikkalaiset ikinä ymmärtää mitään näin läpikotaisin suomalaista?

Voivat ne. Suomalaiselokuva esitettiin viime perjantaina Los Angelesissa kutsuvieraille. Näytöksen jälkeen Hollywoodin elokuvatoimittajat ovat aivan myytyjä elokuvasta ja sen 13-vuotiaan tähden Linnea Skogin suorituksesta.

”Sehän oli aivan kuin Kaliforniasta”, sanoi toimittajajärjestö HFPA:n entinen puheenjohtaja Dagmar Dunlevy.

”Täälläkin on ratsastustalleja, joilla tytöt ovat todella ilkeitä toisilleen. Mitä rikkaampi olet, sitä ilkeämpi.”

HFPA:n jäsenten ajatukset eivät ole mitä tahansa mielipiteitä, sillä he valitsevat Kultainen maapallo -kilpailun parhaan ulkomaisen elokuvan viisi finalistia.

Viime vuonna viiden kärkeen selvisi Klaus Härön Miekkailija, jolle jo finaalipaikkakin toi hyvää nostetta.

Tänä vuonna maapalloa hamuaa Tyttö nimeltä Varpu, Selma Vilhusen kuvaus äitinsä kanssa elävän tyttären isänkaipuusta.

”Se olisi voinut tapahtua Kolumbiassa”, kolumbialaistoimittaja Mario Amaya vakuuttaa. ”Meilläkin on paljon yksinhuoltajia, jotka yrittävät selviytyä aikuistuvien lastensa kanssa.”

Mutta ihan kaikki ei ole kuin Kolumbiassa. Amaya oli hiukan järkyttynyt kohtauksesta, jossa Paula Vesalan näyttelemä Siru Miettinen yritti kömpelösti selittää miehelle tunteitaan.

”Ehkä siinä oli vähän kulttuurikuilua. Latinonainen olisi kyllä ollut siinä tilanteessa eloisampi.”

Ruotsalaiseen Aftonbladetiin kirjoittava Magnus Sundholm ei pudonnut kulttuurikuiluun.

”Tuntui kuin olisin katsellut kotia”, sanoi 25 vuotta Yhdysvalloissa asunut Sundholm. ”Tuo aika vuodesta – voin vieläkin tuntea ja haistaa sen.”

Yhtä innostunut oli norjalainen Kerstin Flaa.

”Nuoren päähenkilön haavoittuvaisuus oli aivan ihmeellistä. Tämä elokuva oli totta, ei Hollywoodia.”

Elokuvatoimittajien kehut eivät tarkoita, että Tyttö nimeltä Varpu pääsee Kultaisten maapallojen loppukilpailuun. Kilpailu on kovaa, eivätkä toimittajat saa paljastaa, kenelle antavat äänensä.

Sen sijaan kehut kyllä tarkoittavat, että suomalaiselokuva aukeaa myös ulkomaisille katsojille. Vaikka Vilhusen elokuvaa ei ole sokeroitu vähääkään, eikä sitä ole yritetty sulloa amerikkalaisen elokuvaan peruskaavaan, elokuvan inhimillinen sanoma tavoittaa katsojat. Kaikkialla on lapsia, jotka kyselevät, kuka minä olen ja mistä olen tullut.

Elokuvan käsikirjoittaneelle ja ohjanneelle Selma Vilhuselle Tyttö nimeltä Varpu on kymmenen vuoden projekti, sillä hän aloitti käsikirjoituksen tekemisen jo vuonna 2006.

Oikeastaan kysymys on koko elämästä, sillä elokuvan taustalla on paljon Vilhusen omia kokemuksia. Myös Vilhunen kasvoi kahdestaan äitinsä kanssa. Hänen isänsä kärsi psyyken ongelmista ja teki itsemurhan, kun Vilhunen oli vain puolivuotias.

”Isän etsiminen on yksi osa elämääni, joka palaa aika ajoin. Elokuvassa vuosikymmeniä kestänyt etsiminen on tiivistetty yhdeksi automatkaksi.”

Istumme junanvaunuun sisustetussa hampurilaisravintolassa Hollywoodin Sunset Boulevardilla.

Ennen tänne päätymistämme olemme kiertäneet Hollywood Boulevardin katukäytävätähdet ja ohittaneet teatterin, jossa järjestettyyn Oscar-juhlaan Vilhunen käveli punaista mattoa pitkin vuonna 2014. Vilhunen oli silloin ehdolla parhaan lyhytelokuvan Oscarin saajaksi elokuvallaan Pitääkö mun kaikki hoitaa?

Cata Portin / Making Movies

Muut Making Movies -tuotantotiimin jäsenet ovat olleet Los Angelesissa aikaisemminkin, mutta 13-vuotias Linnea Skog on villinä ihmeistä. Päärooliin pääseminen on ollut näyttelijäisän tyttärelle hurja kokemus.

”Varpu on tosi rohkea ja vahva tyttö”, Linnea sanoo. ”Itse minä en ehkä ole aina yhtä rohkea. Oikeastaan olen aika ujo. Siksi minusta tuntuu tosi hyvältä, että uskalsin tehdä sen roolin.”

Linnea aloitti tänä vuonna porvoolaisen Strömborgskan yläasteen. Elokuun hän istui luokassa hiljaa, mutta syyskuussa koulun seiskaluokkalaiset kävivät joukolla katsomassa Varpun.

”Sen jälkeen kaverit on puhuneet minulle enemmän, enkä minä itsekään ole enää niin hiljainen”, Linnea kertoo.

Olemme tilanneet hampurilaiset, Vilhunen pienen ja minä aivan valtavan. Kun ne saapuvat, Vilhunen katselee hampurilaistani himoiten. Kun tarjoudun vaihtamaan purilaisia, Vilhunen tarttuu lupaukseen kuin susi.

”Alkoikin harmittaa, että miksi mä aina himmailen!”

Vilhusen kanssa ei tarvitse keskustella pitkään, kun huomaa, että uskaltaminen on tärkeä asia tuotantoyhtiö Tuffi Filmsin perustajajäsenelle.

”Olen oppinut oman vahvuuteni äidiltä matkimalla. Hän on uskaltanut pyrkiä kohti niitä asioita, jotka tekevät hänet onnelliseksi.”

Vilhusen äiti toimi ensin terveydenhoitajana, mutta koulutti itsensä taidemaalariksi, kun tytär oli kahdeksan.

Kun Selma Vilhunen pyrki kaksikymppisenä elokuvakoulutukseen, häntä pidettiin liian epävarmana ohjaajaksi.

”En ollut perinteinen jylhä ja karu hahmo, joten minun ei uskottu voivan johtaa joukkoja.”

Kun Vilhuselle sanottiin vasten naamaa, ettei noin epävarma nainen saa valomiestä siirtämään piuhaa hankalaan paikkaan, hän meni kotiin ja ajatteli, että niin kai se sitten on.

”Loppuviimein minä sisuunnuin. Ihan oikeesti, eihän se noin voi mennä. Minun ammattitaitoani on ohjata elokuvaa ja valomiehen ammattitaitoa on viedä se piuha sinne, minne kuuluu!”

Vilhusta ärsyttää se, että naistenlehdissä ja muuallakin vaalitaan kuvaa, jossa vain vastoinkäymiset voivat tehdä naisesta vahvan. Eron jälkeen olen vahvempi, otsikoissa vakuutetaan.

”Miksi vasta eron jälkeen? Miksi tarvitaan jokin nöyryytys”, Vilhunen ihmettelee.

”Mielestäni vahvuus, joka todella kantaa, ei synny siitä, että poikaystävä jättää vaan siitä, että ihmisellä on elämässään positiivisia kokemuksia ja toimintamalleja, joiden varaan hän voi rakentaa.”

Elokuvan kaikissa henkilöissä on ristiriitaisia ominaisuuksia, eikä kenestäkään lausuta lopullista tuomiota. Jokaisessa heistä on Vilhusen mukaan jotain hänestä itsestään.

”Me ihmiset olemme monipuolisia ja muuttuvaisia olentoja. Varpun isänkin hahmossa on paljon hyviä puolia – kunhan hänellä on lääkitys kohdallaan.”

Vilhusen ihmiskäsitys on kaukana Hollywoodin perustarinasta, jossa mies tai joskus harvoin nainenkin taistelee voitokkaasti ylivoimaisia vastoinkäymisiä vastaan.

”Tarinani alla kulkeva eetos on se, ettei kenenkään ole tarkoitus selviytyä elämästä yksin”, Vilhunen sanoo.

Vilhunen ei koe kertovansa naisista vaan ihmisistä. Kaikki eivät kuitenkaan ajattele samalla tavalla.

”Naista ei aina nähdä ihmisenä. Kun nainen tulee tarinan kanssa, sanotaan, että hänen tarinansa eivät voi kiinnostaa kuin samassa elämäntilanteessa olevia naisia.”

Vilhunen muistuttaa, että suuren budjetin amerikkalaiselokuvista vain neljä prosenttia on naisen ohjaamia – eikä tilanne ole Suomessakaan hyvä.

”Väitän, että sukupuoli vaikuttaa Suomessa vielä rahoituspäätöksiin. Naisten elokuvat nähdään marginaalijuttuina. Eihän tuo myy lipun lippua, alan portinvartijat sanovat.”

Vilhusen mukaan naisohjaaja on tupla-ansassa: hänen ei uskota olevan tarpeeksi vahva johtajaksi, eikä hänen aiheitaan pidetä tarpeeksi kiinnostavina suurelle yleisölle.

”Siitä seuraa, että 95 prosenttia ihmisten näkemistä elokuvista on miesten ohjaamia. Se on ongelma, sillä jos me näemme maailmasta vain valkoisten miesten version, opimme katsomaan maailmaa vain valkoisten miesten silmin.”

Juuri se voi Vilhusen mukaan olla yksi syy naisten vaikeuksiin. ”Ehkä joidenkin on vaikeaa päästää naisia määrittelemään maailmaa. Elokuva on voimakas väline.”

Suomalaiset korostavat amerikkalaisille Varpu-elokuvan naisnäkökulmaa. Se on ovelaa taktiikkaa, sillä pari vuotta sitten Oscar-palkinnot jakava Yhdysvaltain elokuva-akatemia ajautui kriisiin, kun naiset nousivat barrikadille valkoisten miesten valtaa vastaan.

Naisten unohtamisesta on syytetty myös Kultainen maapallo -kilpailua. Palkinto on jaettu 72 kertaa tai vuodesta 1944. Naisohjaaja on sinä aikana voittanut kaksi maapalloa ulkomaisten elokuvien sarjassa ja yhden parhaan ohjaajan sarjassa, siinä kaikki.

Vilhunen kertoo olevansa mielellään naisten asialla, mutta esitaistelijuus on kovin aikaa vievää hommaa.

”Totta kai minä haluan raivata paremman maailman lapselleni”, seitsenvuotiaan tyttären äiti sanoo. ”Mutta haluan myös lukea kirjoja, opetella kameroita ja tehdä elokuvia.”

Eikä mitään pikkuisia naisten elokuvia vaan jättihittejä, jotka saavat mielettömän paljon katsojia ympäri maailmaa. Sitä varten Vilhusella on agentti Hollywoodissa ja unelmat ympäri maailmaa.

”En tarkoita, että haluaisin tehdä jotain kovaäänistä kohelluselokuvaa vaan niin tarkkaa analyysiä, että se kiinnostaa suurta määrää ihmisiä. Minun ultimate haaveeni on viedä piperrys maailmankartalle.”

”Suunta on tärkeä silloinkin, kun tavoitteen saavuttaminen on epävarmaa”, sanoo Vilhunen, joka jättää jättiläispurilaisestaan lopulta syömättä puolikuun muotoisen kimpaleen.

”Realismi ei kiinnosta minua. Haluan mennä täysillä kohti absoluuttia.”