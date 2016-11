Taiwanilaisen Fieldoffice-toimiston suunnitelmat ovat ajan hermolla

Arkkitehtuuri Making Places. Taiwanilaisen Fieldofficen arkkitehtuuria. Alvar Aalto -museo, Jyväskylä, 20.11. asti.

Taiwanilainen Fieldoffice-arkkitehtitoimisto etsii kotikaupungissaan Yilanissa paikkoja, jotka kaipaisivat parannusta arkkitehtuurin keinoin.

He tekevät ehdotuksen ja usein myös hankkivat rahoituksen työlleen. Heidän aloitteestaan on syntynyt esimerkiksi suuri teräsrakenteinen katos, joka mahdollistaa tapahtumien järjestämisen sateisen kaupungin keskustassa ja toimii kulttuurikeskuksena.

Taiwanin itärannikolla sijaitseva Yilan on vuorten ympäröimä, vajaan puolen miljoonan asukkaan kaupunki, jota ravistelevat rajut trooppiset myrskyt ja monsuunisateet. Parannettavaa riittää. Arkkitehdit ovat esimerkiksi iskeneet silmänsä kaupunkia halkoviin vesiteihin. Jalankulkua ja muuta kevyttä liikennettä on järjestelty niiden varsille ja ylitse.

Fieldofficen työskentelytapa on pitkäjänteistä. Projektien toteutus ja rahoituksen hankkiminen vievät aikaa.

Tällä hetkellä Yilaniin on valmistumassa kuplahallin muotoinen teräsrakenteinen koulu. Toimistolla on myös suuria tilauksia: todella vaikuttava veistos on betoninen hautausmaa palvelukeskuksineen vuorelle, jossa vainajiaan muistelevat näkevät upean maiseman joka suuntaan.

Making places -näyttely Aalto-museossa kertoo Fieldoffice-arkkitehtien toiminnasta ja osuu ajan hermoon. Näyttelyn osuva nimi kuvaa hyvin prosesseja, joissa pyritään tekemään uusia kohtaamis- ja virkistyspaikkoja kaupunkilaisille sekä järkeistämään kulkureittejä, puuttumaan jopa viemäröintiin, yhteistyössä asukkaiden kanssa.

Eri puolilla maailmaa on viime aikoina nostettu esiin arkkitehtien etiikkaa, mahdollisuuksia parantaa ihmisten elinolosuhteita ja käyttää taitojaan yhteisöjen hyväksi yhteistyössä asukkaiden kanssa. Tätä teemaa käsittelee myös tämän vuoden Venetsian arkkitehtuuribiennaali.

Fieldofficen perustaja ja johtaja Sheng-Yuan Huang edusti maataan kymmenen vuotta sitten Venetsiassa. Hän opiskeli arkkitehdiksi Taipeissa 80-luvulla ja lähti suorittamaan jatko-opintoja Yhdysvaltoihin. Sieltä palattuaan hän perusti toimistonsa 1994. Työ on hänelle elämäntapa: hän ja hänen työntekijänsä myös asuvat toimistossa.

Alvar Aalto -museon näyttely on hyvin tehty ja mielenkiintoinen. Siellä voi seikkaperäisesti tutustua piirustusten, valokuvien, pienoismallien ja videoiden avulla arkkitehtien menetelmiin, ideoihin, elämäntapaan ja toteutuneisiin suunnitelmiin.

Näyttely on lähdössä Jyväskylästä kiertueelle muualle Eurooppaan. Hyvä kaappaus Alvar Aalto -museolta.