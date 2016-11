Ruotsalaiselle Katarina Frostensonille Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto

Ruotsalainen Katarina Frostenson voitti Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon runokokoelmasta Sånger och formler. Kokoelmaa ei ole toistaiseksi suomennettu. Frostenson debytoi I mellan -kokoelmallaan vuonna 1978. Hän on Ruotsin Akatemian jäsen vuodesta 1992.

PN:n musiikkipalkinto meni tanskalaiselle Hans Abrahamsenille laulusarjasta Let Me Tell You.

Elokuvapalkinnon saajaksi valikoitui, ohi Suomen Hymyilevän miehen, norjalainen ohjaaja Joachim Trier tiimeineen elokuvasta Louder Than Bombs ja lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon sai islantilainen Arnar Már Arngrímsson kirjastaan Sölvasaga unglings (suomentamaton). Ympäristöpalkinnon saivat tanskalaiset Stian Olesen ja Klaus B. Pedersen sovelluksesta Too Good To Go, jolla muutetaan kuluttajien asennoitumista mm. ruokahävikkiin.

Suuruudeltaan 350 000 Tanskan kruunun eli noin 47 000 euron palkinnot jaettiin Kööpenhaminassa myöhään maanantai-iltana.

Suomeen PN-palkinto tuli viimeksi 2014, kirjailija Kjell Westölle.