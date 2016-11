Ex-päätoimittaja Maria Veitola palaa Radio Helsinkiin sisältöjohtajaksi

Maria Veitola on valittu Radio Helsingin sisältöjohtajaksi.

"Olen erittäin innoissani siitä, että pääsen jatkamaan työtäni rakkaassa Radio Helsingissä", Veitola sanoo. "On todella ihanaa päästä hommiin nyt, kun rakenteet ovat kunnossa ja radiolla on omistaja joka on sitoutunut toimintaan ja sen kehittämiseen", Veitola sanoo tiedotteessa.

Veitola toimi radion päätoimittajana kuluvan vuoden huhtikuuhun saakka. Hän kertoi tuolloin jättävänsä työnsä, jossa aloitti vuonna 2014.

Radio Helsinki sai viime kuussa uudeksi omistajakseen Muusikkojen liiton omistaman Livelaboratorio Oy:n.

Livelaboratorio Oy vastaa elokuussa toimintansa aloittaneen G Livelabin toiminnasta. G Livelab on 180-paikkainen klubitila Yrjönkadulla Helsingissä. Radio Helsinki siirtyy samaan osoitteeseen ensi vuoden alkupuolella.

Livelaboratorio Oy:n toimitusjohtaja on Tanja Douglass. Yhtiön hallituksen kuuluu kotimaisen musiikin nimekkäitä vaikuttajia. Hallituksen jäseniä ovat Ahti Vänttinen (puheenjohtaja), Markus Nordenstreng, Jukka Perko, Maija Vilkkumaa, Minna Pensola, Matti Lappalainen, Mari Kärkkäinen ja Matti Nives.

Radio Helsinki perustettiin vuoden 2000 syyskuussa. Aluksi toiminta keskittyi verkkoon, mutta vakituisena paikallisradiona kanava aloitti vuoden 2001 maaliskuussa.

Vuonna 2005 radion osti Helsingin Sanomat, mutta toimintaa ei saatu voitolliseksi. Sanoma siirsi Radio Helsingin vuonna 2013 osaksi Nelonen Mediaa, mutta lopulta yhtiö myi radion Pro Radio Helsinki -liikkeelle. Valtioneuvosto myönsi toimiluvan Kaupunkitarinat Oy:lle ja radion puolesta toimineelle kansalaisliikkeelle.

Radiokanava on paininut pitkään taloudellisten vaikeuksien kanssa. Varoja radion toiminnan pyörittämiselle on haettu muun muassa joukkorahoituksella.

Kanavasta myös myytiin osakkeita kuulijoille vuoden 2015 kesällä.