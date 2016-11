Finlandia-palkinnon saajaehdokkaat julkistetaan klo 10.15 – palkintoa ohjaa raha, ja palkinto ohjaa, mitä Suomi lukee

Fakta Myydyimmät kaunokirjat 2006–2015 2006: Ilkka Remes: 6/12 (WSOY), 151 600 2007: Ilkka Remes: Pahan perimä (WSOY), 133 100 2008: Sofi Oksanen: Puhdistus (WSOY), 102 200, Finlandia-voittaja 2009: Laila Hirvisaari: Pihkovan kellot (Otava), 82 400 2010: Ilkka Remes: Shokkiaalto (WSOY), 72 600 2011: Laila Hirvisaari: Minä Katariina (Otava), 83 900 2012: Sofi Oksanen: Kun kyyhkyset katosivat (Like), 107 800 2013: Laila Hirvisaari: Me, Keisarinna (Otava), 62 800 2014: Jussi Valtonen: He eivät tiedä mitä tekevät (Tammi), 73 800 Finlandia-voittaja 2015: Ilkka Remes: Jäätyvä helvetti (WSOY) 54 900 Lähde: Suomen kustannusyhdistys Lähde: Suomen kustannusyhdistys

Tänään julkistetaan kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon saajaehdokkaat. Samalla ratkeaa suureksi osaksi, mitä Suomi lukee tulevina kuukausina.

Suomalaisen kirjamyynnin tulos tehdään juuri nyt, kirjamessujen ja joulun välisenä aikana, jolloin kirjoja ostetaan runsaasti lahjaksi. Joululahjapakettiin valikoituvat usein tutut tervot, hotakaiset, remekset ja hirvisaaret.

Yksi on kuitenkin ylitse muiden: vuoden Finlandia-voittajakirja. Koska palkintoehdokkaat julkistetaan marraskuun alussa ja voittaja marraskuun lopussa, palkinnon tuoma julkisuus ja hyvä maine nostavat Finlandia-ehdokkaiden ja -teosten myyntiä juuri joulun alla.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan kilpailun sääntöjen mukaan ”ansiokkaalle suomalaiselle romaanille”. Tunnustuksen arvo kirjailijalle on 30 000 euroa.

”Vuosittain Finlandia-kilpailuun ilmoitetaan yli sata kaunokirjallista teosta, noin 150 lasten- ja nuorten kirjaa ja yli 200 tietokirjaa,” kertoo Elina Makkonen. Makkonen on Finlandia-palkinnon jakamista hallinnoivan Suomen Kirjasäätiön asiamies eli eräänlainen Rouva Finlandia.

Kaikki Suomessa ilmestyvät kirjat eivät suinkaan ole mukana mittelöissä, vaan kustantajat ilmoittavat kirjojaan mukaan maksua vastaan.

Kilpailun osallistumismaksu on 85 euroa. Lisäksi Kirjasäätiöön on lähetettävä neljä kappaletta teosta. Kilpailuun siis on olemassa osallistumiskynnys, mutta se on matala. Erityisesti pienkustantajat joutuvat silti harkitsemaan tarkkaan, kannattaako osallistuminen.

Heikki Savola Robustos-pienkustantamosta kertoo, että osallistuminen Finlandiaan on tärkeää niin kustantajan toiminnan kuin kirjailijan uran kannalta. Sen hintaa pitää kuitenkin harkita tarkkaan. Kustantajat joutuvat nimittäin laittamaan rahaa myös markkinointiin, mikäli heidän teoksestaan tulee Finlandia-ehdokas.

”Joka vuosi on pieni pelko, että jos päästään ehdokkaaksi, niin paljonko se markkinointiyhteistyö maksaa. Se ei nimittäin maksa itseään takaisin”, Savola kertoo.

”Yhteismainos muiden Finlandia-ehdokkaiden kanssa maksoi tuhansia euroja. Summa oli tuolloin neljännes Robustoksen koko vuoden liikevaihdosta. Hinta riippuu mainoksen koosta ja siitä mikä isoista kustantamoista ottaa mainoksen järjestääkseen”, Savola toteaa.

Makkonen korostaa, että markkinointiyhteistyö ei ole missään nimessä kilpailuun osallistumisen edellytys. ”Kustantajan täytyy punnita, voittaako markkinointiin osallistumisella kuitenkin enemmän.”

Finlandia-palkinto on rahalliselta arvoltaan Suomen suurin kirjapalkinto. Sitä jakavan Kirjasäätiön taustalla on Kustannusyhdistyksen lisäksi opetusministeriö. Ehkä juuri näistä syistä sen painoarvo on suuri myös kirjoja ostavan yleisön silmissä, Makkonen pohtii.

Tunnustuspalkinnosta hyötyy suoraan kirjailija. Koska Finlandia-palkinto toimii yleisön silmissä ostosuosituksena, hyötyvät siitä myös kustantaja ja kirjakauppa.

Finlandia-voittajateosta on myyty viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään 40 000 kappaletta palkintovuonna. Se on kirjamyynniksi erittäin paljon. Lisäksi teoksen myynti jatkuu aina vähintään seuraavan vuoden helmikuuhun, kertoo Kirjakauppaliiton Mitä Suomi lukee -tilasto, johon kerätään kuukauden kymmenen myydyintä teosta.

Jos kirjailija saa jokaisesta myydystä teoksesta kolme euroa, joka on Kirjailijaliiton mukaan tavanomaisen kirjailijan keskimääräinen ansio 30 euron hintaisesta kirjasta, se tarkoittaa kirjailijalle 120 000 euron tuloja. Summa on nelinkertainen Finlandia-palkintoon verrattuna. Se on myös moninkertainen tavanomaisen kirjailijan keskimääräisestä kirjamyynnistä saamiin tuloihin verrattuna.

Gummeruksen myynti- ja markkinointijohtaja Katja Leino arvioi, että Finlandia-palkinto nostaa teoksen myyntiä vähintään kymmenkertaisesti tavanomaiseen suomalaiskirjailijan teokseen verrattuna. Teoksen myynti- ja markkinointijohtaja Sari Hägglund yhtyy arvioon: ”Viime vuoden voittajateoksen Oneironin myynti yli kymmenkertaistui Finlandia-palkinnon ansiosta.”

Otavan toimitusjohtaja Pasi Vainio toteaa, että Finlandia tapaa vähintään tuplata myynnin, vaikka palkittu teos olisi myynyt hyvin jo alunperinkin.

Kaksi Finlandia-teosta on yltänyt yli 100 000 kappaleen myyntiin Finlandia-vuonnaan.

Sofi Oksasen Puhdistus myi Finlandia-vuonna 2008 yli 100 000 kappaletta – ja kymmeniä tuhansia seuraavana kahtena vuonna. Sen menestys on kuitenkin täysin omaa luokkaansa. Puhdistus vietti myydyimpien kirjojen top-10-listalla lähes kaksi ja puoli vuotta.

Finlandialle ei voi kuitenkaan antaa kaikkea kunniaa, sillä Puhdistus oli myydyimpien kirjojen joukossa puoli vuotta ennen palkinnon saantia, heti ilmestymisestään lähtien.

Myös Ulla-Lena Lundbergin Jää (Is) myi Finlandia-voittonsa jälkeen yli 100 000 kappaletta vuoden 2012 loppuun mennessä. Se oli käväissyt myydyimpien kirjojen joukossa kuukauden ajan syyskuussa.

Kymmenen viime vuoden aikana Finlandia-voittaja on ollut joulukuun myydyin kirja yhdeksän kertaa. Vain vuonna 2007 Ilkka Remeksen dekkari Pahan tahto myi joulukuussa enemmän kuin Finlandia-voittaja, Hannu Väisäsen Toiset kengät.

Se, että Finlandia-teos on joulukuun myydyin kirja ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kirja olisi koko vuoden myydyin, kuten oheisesta Kustannusyhdistyksen Bestseller-listasta näkyy.

Listaa dominoivat Ilkka Remes ja Laila Hirvisaari. Ainoastaan Jussi Valtosen He eivät tiedä mitä he tekevät ja Sofi Oksasen Puhdistus ovat onnistuneet kampeutumaan kestoykkösten yli Finlandia-vuosinaan.

Finlandia-ehdokkuus nostaa teosten kiinnostavuutta, vaikka teos ei palkintoa voittaisikaan.

Jopa myyntitilastojen kärjessä viihtyvän Laila Hirvisaaren teos Minä, Katariina sai tilastojen valossa usean tuhannen kappaleen lisämyynnin Finlandia-ehdokkuuden ansiosta.

Hirvisaaren teokset myyvät ilmestymisvuosinaan yli 60 000 teosta ilman Finlandia-nostettakin.

Kimmo Räisänen