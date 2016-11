Trainspotting jatko-osa näyttää, mitä päähenkilöille kuuluu nyt – elokuvan uusi traileri julkaistiin torstaina

Ensi tammikuussa ensi-iltaan tulevan T2: Trainspotting -elokuvan uusi traileri julkaistiin torstaina. Ohjaaja Danny Boylen kauan odotetussa jatko-osassa nähdään, mitä neljälle narkkarille on tapahtunut 20 vuodessa.

Jatko-osassa on mukana neljä näyttelijää, jotka olivat päärooleissa myös ensimmäisessä elokuvassa vuonna 1996 eli Ewan McGregor, Robert Carlyle, Jonny Lee Miller ja Ewen Bremner.

Kevin McKiddin näyttelemä hahmo kuoli ensimmäisessä Trainspottingissa.

”Elokuva kertoo siitä, millainen Edinburg on nykyään. Tarinan keskiössä on Rentonin (McGregor), Begbien (Carlyle), Sick Boyn (Miller) ja Spudin (Bremner) jälleennäkeminen”, kertoo Irvine Welsh The Guardianille.

Welsh on skotlantilainen kirjailija, jonka kirjoihin molemmat Trainspotting-elokuvat perustuvat.

T2 Trainspotting tulee elokuvateattereihin ensi tammikuun 27. päivä.