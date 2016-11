Suomen Kuvalehden journalistipalkinto HS:n Kuukausiliitteen vetäjille – ”Näkymätöntä työtä huippuluokan pitkän journalismin takana”

Fakta Arvostettu palkinto Suomen Kuvalehden 10 000 euron toimittajapalkinto on alan suurin. Aiemmin sen ovat saaneet muiden muassa Mirja Pyykkö, Veikko Neuvonen, Rauli Virtanen, Unto Hämäläinen, Helena Petäistö ja Heikki Aittokoski. Samassa yhteydessä jaetun tietokirjapalkinnon sai Tiina Airaksisen, Elina Sinkkosen ja Minna Valjakan toimittama Enemmän kuin puoli taivasta – Kiinalainen nainen historiassa, yhteiskunnassa ja kulttuurissa.

Helsingin Sanomien Kuukausiliitteen vetäjät, liitepäällikkö Lauri Malkavaara ja toimitussihteeri Teppo Sillantaus, palkittiin torstaina Suomen Kuvalehden (SK) journalistipalkinnolla.

Tunnustuksen saivat nyt ensi kertaa editorit, journalismin ammattilaiset, joiden taustatyö jää usein huomaamatta.

”Malkavaara ja Sillantaus palkitaan vaikuttavasta ja välttämättömästä, mutta tavalliselle lukijalle näkymättömästä työstä huippuluokan pitkän journalismin takana”, palkintolautakunta totesi perusteluissaan.

Malkavaara, 51, ja Sillantaus, 54, ovat vetäneet työparina HS:n Kuukausiliitettä poikkeuksellisen pitkään vuodesta 2000. Malkavaaran ja Sillantauksen mukaan palkinto on suuri tunnustus kaikille näkymätöntä journalistista taustatyötä tekeville.

”Ja heitä on paljon”, Malkavaara ja Sillantaus sanovat kuin yhdestä suusta istuessaan Sanomatalon kuppilassa, jossa Hesarin toimittajat tapaavat lounastaa. He alkavat luetella hiljaista journalistista työtä tekeviä ammattilaisia. On listamiehiä, oikolukijoita ja tuottajia, visualisteja ja esimiehiä, kustannustoimittajia ja tekstin käsittelijöitä.

Malkavaara ja Sillantaus pitävät palkintoa arvossa myös siksi, että tunnustus tulee Suomen Kuvalehdeltä. ”Se on meidän kova kilpailijamme”, he sanovat.

Palkintoraadin mukaan Malkavaaran ja Sillantauksen vetämä Kuukausiliite kuuluu ”pitkän laatujournalismin keskeisiin lipunkantajiin” Suomessa. Lukijoita on joka numerolla lähes miljoona. Mistä Kuukausiliitteen korkea laatu oikein syntyy?

Lounaskuppilan pöydässä tulee ensin hiljaista. Jutut ja juttuideat ovat niin erilaisia ja numerot erilaisia, Malkavaara ja Sillantaus toteavat. Sitten vastauksia alkaa tippua. Olennaista on ainakin ryhmätyö.

”Lehtijuttuja lukiessa ei useinkaan tulla ajatelleeksi, että taustalla on työryhmä, koska jutussa on vain yhden kirjoittajan nimi. Kukaan ei kuitenkaan osaa yksin tarpeeksi hyvin”, Malkavaara sanoo.

Kuukausiliitteen johtokaksikko luettelee lehden toimittajia, entisiä ja nykyisiä, joiden kanssa ovat saaneet työskennellä. He luettelevat pyynnöstä myös liudan Kuukausiliitteen unohtumattomia juttuja, joita lukijatkin muistavat vielä vuosien päästä.

”Laatu vaatii sitä, että toimituksessa on tosi hyviä toimittajia”, Sillantaus sanoo ja korostaa, miten jokaisen toimittajan ominaislaatu luo mielikuvaa lehdestä.

”Ja kun toimittajat tekevät työtä, missä ovat hyviä, myös yhtiö tekee hyvää bisnestä.”

Laatu tarvitsee syntyäkseen myös hyvän tunnelman. Se voi välillä olla riehakas ja leikkisäkin. ”Toimituksen tunnelma on aivan olennainen asia”, palkittu kaksikko sanoo. Samaa työn vaalimista korostaa myös palkintoraati perusteluissaan.

”Väärästä päästä ei kannata säästää median vaikeuksien keskellä”, palkintoraati totesi Kuukausiliitteen editoreita palkitessaan.

Miten palkittu kaksikko sitten itse työskentelee? Malkavaara ja Sillantaus ovat molemmat kokeneita toimittajia. He ovat kirjoittaneet itse juttuja, suunnitelleet lehtiä ja lehtiuudistuksia, editoineet, viilanneet ja kiillottaneet toisten kirjoittamia kirjoituksia.

Malkavaara on vastannut HS:n kirjojen kustantamisesta ja Sillantaus on kirjoittanut itse kirjan ja tehnyt Kuukausiliitteelle Ajatushautomo- ja Nyt-liitteelle Naisen kanssa -sarjakuvaa. Sillantaus on myös suosittu pakinoitsijanimimerkki Kuukautinen.

Kuukausiliitteessä heidän työnsä on editoinnin lisäksi suunnittelua ja aiheiden miettimistä.

”Sitä mietitään paljon, miten lehteen saadaan tarpeeksi hyviä juttuja”, Sillantaus sanoo.

Hyvistä ideoista on aina pulaa, ja niitä Kuukausiliite kaipaa myös lukijoilta. ”Tänne vain!”

Malkavaaran mukaan lukija pitää yllättää, ja saada hänet lukemaan aiheesta, josta hän ei edes tiedä olleensa kiinnostunut.

”Ideointi on ylivertaisen tärkeää. Itse tekeminen on sitten perusammattitaidon harjoittamista”, Malkavaara sanoo.

Laadun synty alkaa jo hahmottua. Usein nykymedia mielletään digitaaliseksi, mutta mielikuva Kuukausiliitteestä on monille yhä paperinen. Digitaalisuus avaa uusia mahdollisuuksia myös Kuukausiliitteelle.

Malkavaaran määritelmässä HS:n Kuukausiliite on yhdistelmä vakavaa ja viihdyttävää, syvällistä ja pinnallista, tärkeää ja toisarvoista. Mukana laadun synnyssä on myös tuuria.

”Hyvät hankkeet ovat usein sellaisia, että niissä onni kertautuu”, Malkavaara sanoo.

Palkinnosta päättivät HS:n pääkirjoitustoimittaja Matti Kalliokoski, Ylen päätoimittaja Jouni Kemppainen, kirjailija Sirpa Kähkönen, oopperan pääjohtaja Päivi Kärkkäinen sekä päätoimittaja Sirpa Puhakka Kansan Uutisista. Raatia johti SK:n päätoimittaja Ville Pernaa.