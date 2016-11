Nämä kuusi kehuttua romaania tavoittelevat Finlandia-palkintoa – Jari Tervo jäi taas valitsematta

Yhtään esikoisteosta ei tänä vuonna noussut Finlandia-ehdokkaaksi, vaikka vuosi on ollut poikkeuksellisen hyvä. Ennakkosuosikeista valitsematta jäivät esimerkiksi Riitta Jalosen Kirkkaus, Riikka Pulkkisen Paras mahdollinen maailma ja Jari Tervon Matriarkka.

Voittajan valitsee toimittaja Baba Lybeck 24. marraskuuta.

Ehdokkaiksi pääsivät Tommi Kinnusen Lopotti, Riku Korhosen Emme enää usko pahaan, Sirpa Kähkösen Tankkien kesä, Emma Puikkosen Eurooppalaiset unet, Peter Sandströmin Laudatur sekä Jukka Viikilän Akvarelleja Engelin kaupungista. Peräti puolet ehdokkaista on kustantanut WSOY.

Valinnoista päätti raati, jonka puheenjohtaja on toimittaja Juha Roiha ja jäsenet suomentaja Kaijamari Sivill sekä Päivi Kuntze, joka on aiemmin toiminut Turun Stockmannin johtajana.

Helsingin Sanomien palstoilla kaikkia kuutta ehdokasta on kiitelty, useimpia jopa vuolaasti.

1. Helmikuussa ilmestynyt Tommi Kinnusen toinen romaani Lopotti jatkaa kaksi vuotta aiemmin ilmestyneen Neljäntienristeyksen maisemissa ja sai heti ilmestyttyään runsaasti lukijoita.

”Se on intohimoisesti ja päämäärätietoisesti rakennettu romaani”, Suvi Ahola luonnehtii kritiikissään (HS 13.2.). ”Kinnunen kirjoittaa toinen toistaan upeampia kohtauksia, kuten sen, missä Helena virittää flyygelin ja soittaa Prokofjevia, muistaa miehensä tuoksun ja antaa äänten kuljettaa itsensä hurmioon.”

2. Riku Korhosen viides teos Emme enää usko pahaan on Matti Mäkelän mukaan täydempi lukukokemus kuin tekijän aiemmat kirjat pitkään aikaan

”Tietenkään Korhosen kuvaus ei ole vain tarkoituksellisesti jotakin odottavaa idyllin kuvausta”, Mäkelä kirjoittaa (HS 9.10). ”Sen ydin on eräänlainen ajatus elämän rikkauden huomaamattomuudesta: näin elimme, kas, kun emme sitä tulleet ajatelleeksi.”

3. Sirpa Kähkösen Kuopio-sarjaa jatkavassa Tankkien kesässä poikkeustila heilahtaa normaalioloksi. ”Se jäätää kaikki henkisesti rammoiksi, vaikka elokuu 1968 on kuuma ja kaunis”, Antti Majander luonnehtii arviossaan (HS 17.8.).

”Tankkien kesä on taitavasti rakennettu kollektiiviromaani, yhteiskunnallisen tajunnan jäljittämistä ja jäsentämistä. Totuudenetsijä Paavo Rintalan (1930–1999) perintö elää.”

4. Emma Puikkonen on ehdokasjoukon tuntemattomin nimi. Hänen kolmas teoksensa Eurooppalaiset unet on suppea mutta käsittelee isoja kysymyksiä.

”Puikkonen osoittaa tarinoillaan taitavasti, miten yksittäinen ihminen ei vain voi vaikuttaa kohtaloonsa”, Helena Ruuska luonnehtii (HS 29.7.). ”Eurooppalaiset unet on tarpeellinen muistutus siitä, miten Eurooppa on kaukana rauhan tyyssijasta.”

5. Peter Sandströmin toinen suomennettu romaani hymyilee elämän jatkuvuudelle. Kahdella aikatasolla risteilevä Laudatur kulkee myös kahden tapahtumapaikan, kirjoittajan synnyinsijan, Uudenkaarlepyyn, sekä Turun asuinpaikan ynnä yliopistomiljöön väliä.

”Salakavalasti kasvaa merkittävä todistus, ettei yksikään puuduttavan arjen tapahtuma koskaan toistu täsmälleen samalla tavalla”, Antti Majander arvioi (HS 23.9.). ”Sandström on kaunokirjallinen kaaosteoreetikko.”

6. Runoilija Jukka Viikilän ensimmäinen romaani kuvittelee pienen yöpäiväkirjan muotoon Helsinkiä ratkaisevalla tavalla suunnitelleen arkkitehti Engelin mielenmaisemaa.

Akvarelleja Engelin kaupungista ”kuvaa koskettavasti Engelin ponnisteluja työn vaatimusten ja yksityisyyden välillä. Rakentamisen ja elämän kaltaisuus nousee jatkuvasti esiin: molemmat ovat yhtä suunnittelemista, odottamista, lykkäytymistä”, Mervi Kantokorpi kiittää (HS 14.2.).

Koska palkintoehdokkaat julkistetaan marraskuun alussa ja voittaja marraskuun lopussa, palkinnon tuoma julkisuus ja hyvä maine nostavat Finlandia-ehdokkaiden ja -teosten myyntiä juuri joulun alla.

Finlandia-palkinnon suuruus 30 000 euroa.

Torstaina 3.11. julkaistun HS-selvityksen mukaan on Finlandia-voittajateosta on myyty viimeisen kymmenen vuoden aikana vähintään 40 000 kappaletta palkintovuonna. (Voit lukea selvityksen täältä.)

Jos kirjailija saa jokaisesta myydystä teoksesta kolme euroa, joka on Kirjailijaliiton mukaan tavanomaisen kirjailijan keskimääräinen ansio 30 euron hintaisesta kirjasta, se tarkoittaa kirjailijalle 120 000 euron tuloja – eli nelinkertaista summaa itse palkintoon verrattuna.

Näin Finlandia-raati perustelee valintojaan:

Tommi Kinnunen: Lopotti (WSOY)

Lopotti jatkaa Neljäntienristeyksessä esitellyn Löytövaaran suvun tarinaa. Keskiöön nousevat huumorintajuinen ja sinnikäs sokea Helena, joka rakentaa elämäänsä Helsingissä, ja Tuomas joka opiskelee ja etsii onneaan Turun homopiireistä. Kinnunen kirjoittaa henkilönsä lujasti osaksi perhettä, sukuhistoriaa ja ympäristöään. Romaani piirtää verevän kuvan elämästä, jossa ”ihmisen täytyy päättää, alkaako maailmaa pelkäämään vaiko ei”.

Tommi Kinnunen on tekstissään viisaasti ja lämpimästi läsnä, mutta ilmava teksti jättää tilaa myös lukijalle.

Riku Korhonen: Emme enää usko pahaan (WSOY)

Turun Ispoisten omakotialue helteisenä loppukesän päivänä. Varhaiskeski-iän kriiseistä selvitään osteopatialla, nukahtamislääkkeillä ja arjen piiruntarkalla aikatauluttamisella, kunnes Eero haluaa piristää väljähtänyttä avioliittoaan raavaan miehen rakkaudenosoituksella. Sen jälkeen mikään ei ole ennallaan.

Korhonen on kirjoittanut osuvan aikalaisromaanin rakastamisen vaikeudesta ja miehen alttiudesta pahaan.

Sirpa Kähkönen: Tankkien kesä (Otava)

Tankkien kesä on kuvitteellinen museo Kuopion äänistä. Se on preesensissä kirjoitettu kollaasiromaani, jonka tarina etenee vuorolukuina kulloisenkin kertovan henkilön havaintojen ja mielenliikkeiden kautta. Kertojina toimivat ihmisten lisäksi myös puut, tankit ja talot. Aika on vuoden 1968 elokuu. Kähkönen rinnastaa Prahaan vyöryvät neuvostopanssarit ja puutalokortteleita jyräävät puskutraktorit. Sodan kokenut sukupolvi tekee tiliä menneistä, uusi ja moderni uskoo tulevaan.

Historian saranakohdassa on yhtaikaa vaikea ja helppo olla.

Emma Puikkonen: Eurooppalaiset unet (WSOY)

Emma Puikkosen romaani rakentuu toisiaan hipaisevista episodeista, joissa liikutaan Euroopan lähi historiassa. Yksittäiset ihmiskohtalot kytkeytyvät suuriin maailmantapahtumiin ja muistuttavat siitä, että mikään ei tapahdu ”jossain muualla”. Maailma on meille kaikille yhteinen. Tsekkiläisen rekkakuskin ja ruotsalaisen reppureissaajan kohtaaminen 1980-luvulla, Serbian ja Albanian välinen jalkapallo-ottelu Belgradissa, somalialaisen Fadumon elämä Tukholmassa ja hollantilaisen tosi-tv-sarjan kuvaukset Islannin tulivuorenpurkausten aikana punoutuvat maagisrealistikseksi tarinaksi, joka johtaa vuoteen 2027.

Eurooppalaiset unet ravistelee ja pitää lukijan tiiviisti otteessaan.

Peter Sandström: Laudatur (Schildts & Söderströms)

Sandströmin romaanissa kohtaamme samoja henkilöitä kuin kahden vuoden takaisessa Valkeassa kuulaassa (Transparente blanche). Kuitenkin heidän taustansa ovat jännittävästi erilaiset. Peter pesee pyykkiä ja toivoo vaimon palaavan kotiin ja nauttivan teetä hänen kanssaan. Nykypäivän lisäksi eletään elokuista viikkoa Uudessakaarlepyyssä elokuussa 1988, jolloin isä on jäämässä eläkkeelle, outoa ajanjaksoa, jolloin isä puhui jonkin aikaa pelkästään kirjakieltä.

Sandströmin kieli on kuulasta, filosofoivaa ja lämmintä. Myös Outi Mennan suomennos on tavoittanut saman herkkyyden.

Jukka Viikilä: Akvarelleja Engelin kaupungista (Gummerus)

Tämä kirja on pieni helmi. Viikilä kirjoittaa esikoisromaanissaan Helsingistä sen arkkitehdin Carl Johan Engelin kautta. Tämä tuulinen kaupunki määrittää samalla rakentajansa mielen maiseman. Kun jotain työnnetään syrjään, se työnnetään Helsinkiin. Viikilä maalaa suuria kuvia pienillä piirroilla, niukoista merkinnöistä rakentuu kaupunki ja Engelin elämänkaari.

Elämäntyön inhimillinen hinta on kova, mutta maksamisen arvoinen.