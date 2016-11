Phil Collins on musiikinhistorian vihatuimpia miehiä, ja se on väärin

Pari viikkoa sitten tajusin, että Phil Collins on ajankohtainen. Sen kertoi tuttava FB-statuksessaan: ”Nyt se järkyttävä uutinen sitten tuli: Phil Collins tekee paluun. Miksi?

Epäcooliuden huipentuma oli mennyt tekemään elämäkerran. Ensi kesänä olisi myös pieni paluukiertue.

Ensin nauroin mukana. Kyllä, Phil on aika ärsyttävä. Se pikeepaitainen ja kalju pikkumies miljoonaomaisuuksineen ja juustoisine slovareineen. Se 80-ja 90-lukujen syntikkaisen aikuisrockin yhdistetty Sting ja Bono. Mammutti.

Joku lisäsi nauruani muistuttamalla kampanjasta, jossa kerättiin allekirjoituksia estämään Collinsin paluu. ”Maailmassa on muutenkin tarpeeksi kärsimystä”, kuului vetoomuksen perustelu.

Seuraavaksi tajusin yllättyä. Phil Collins on ollut niin itsestäänselvä osa kasvuvuosieni hengitysilmaa, etten ollut edes huomannut hänen vuosien poissaoloaan.

Mutta niinhän se meni. Googlaamalla palautui mieleen, että tyyppi oli pysytellyt pois kuvioista ison osan 2000-lukua. Viimeisimmästä omaa tuotantoa sisältävästä levystä oli jo 14 vuotta, lavoilla hän oli käväissyt lähinnä vain muinaisen yhtyeensä Genesiksen paluukiertueella 2007.

Lopulta vuonna 2011 kuulo-ongelmat, käsi- ja jalkavammat, rummunsoittokyvyn menetykset, itsetunnon romahtamiset, alkoholismit ja monet avioerot läpikäynyt muusikko jätti musiikkibisneksen katkeran vuodatuksen saattelemana.

”En kuulu tähän maailmaan [nykyiseen musiikkibisnekseen] enkä usko, että kukaan kaipaa minua”, hän lataili FHM-lehdelle niin alistuneella sävyllä kuin nyt kevätmasentunut, perheensä menettänyt brittimies vain voi.

Ja vielä kauheampaa oli tulossa. Collins kertoi myös tajunneensa, että ihmiset olivat vuosien saatossa ”ryhtyneet vähitellen vihaamaan” häntä. Syynä vihaan oli muusikon mielestä hänen liiallinen suosionsa. Hän pyysi sitä jopa anteeksi!

Aloin kuulla kolkutusta. Omatunto se siellä.

Olinko oikeasti sitä mieltä, että Collins on epäonnistunut muusikko ja ihminen? Vai olinko seurannut vain muiden mielipidettä?

Pistin soimaan Collinsin tuotannon ja tajusin: minähän tunnen nämä kaikki.

Enkä minä tunne niitä vain siitä syystä, että takavuosina nämä soivat niin tuhottoman paljon. In The Air Tonight, Easy Lover, Sussudio, We Can’t Dance, Against All Odds, One More Night ja monet muut Collinsin kappaleet ovat jääneet tajuntaan, koska ne ovat – nerokkaita.

Phil-parka, mietin. Phil Collins ei ansaitse tällaista vihaa. Hän ansaitsee vähintäänkin maineenpalautuksen, ehkä jopa suitsutusta.

Mutta miksi? Perustelen lisää.

Phil Collins tosiaankin menestyi. Maailmassa on vain kolme artistia, jotka ovat myyneet yli sata miljoonaa levyä sekä sooloartistina että yhtyeen jäsenenä. Muut ovat Paul McCartney ja Michael Jackson.

Kun hänen elämäänsä katselee taaksepäin, tuntuu siltä, että mihin vain Collins 70–80-luvuilla koskikin, se muuttui kullaksi. Mutta ei se sattumaa ollut. Kyse oli poikkeuksellisesta musiikillisesta lahjakkuudesta ja ankarasta työnteosta.

Kultaa alettiin vuolla jo 1970, jolloin entinen lapsinäyttelijä ja nykyinen rumpali liittyi progeyhtye Genesikseen lehti-ilmoituksen perusteella. Varsin nopeasti 19-vuotias nuorukainen alkoi saavuttaa arvostusta erinomaisen soittotaitonsa ansiosta.

Yhä edelleen jotkut muistavat mainita hänet yhtenä maailman parhaista rumpaleista – jolta sujuu erinomaisesti myös pianonsoitto ja laulu.

Kun Genesiksen Peter Gabriel lähti soolouralle 1975, yhtye jäi ilman laulajaa. Koelauluissa kävi 400 kokelasta, mutta taustoja hakijoille laulanut rumpali oli sittenkin paras. Collinsista tuli Genesiksen laulaja, ja samalla myös taiteellinen vastuu siirtyi hänelle entistä vahvemmin.

Vaikutus oli raju. Musiikki selkiytyi, suosio kohosi. Collinsin johdolla tehdyt levyt alkoivat myydä enemmän kuin Genesiksen yksikään aiempi levy. Hän tiesi, miten tehdään musiikkia, joka osuu.

Ensimmäinen soololevy Face Value ja sen ensimmäinen raita In The Air Tonight vuodelta 1981 naulasivat sekä Collinsin soolouran että tulevan vuosikymmenen soundin.

Avioerokauheuksien keskellä painiskellut muusikko vuodatti musiikkiin kaiken raivonsa ja pettymyksensä. Samanlaisen tukahdutetun raivon avulla hän teki hittejä myöhemminkin. Valkoisen aviomiehen taakka vetosi ihmisiin.

In The Air Tonight oli nerokas myös musiikillisesti. Esimerkiksi yksi maailman kuuluisimmista rumpufilleistä koetaan kohdassa 3.40.

Teknisestikin se oli selvästi aikaansa edellä. Rumpujen äänityksessä käytettiin efektinä ensimmäisten joukossa niin sanottua gate-kaikua, joka toi rumpusointiin tilan tuntua. Sointi leimasi myöhemmin koko 80-luvun äänimaailmaa.

Siitä käynnistyi Collinsin vuosikymmen. Hän teki omia levyjä Genesikselle ja itselleen, mutta tuotti myös muiden levyjä, esimerkiksi Abban Anni-Frid Lyngstadin kolmannen soololevyn. Soittajana hän vieraili esimerkiksi Robert Plantin ja Brian Enon levyillä. Eikä unohtaa sovi Collinsin omaa Brand X -fuusiobändiä, joka oli hänen musiikillinen koekeittiönsä.

Ykköshittejä ja palkintoja ropisi, Concordella lennettiin. Collins soi kaikkialla, ja levynkansien lähikuvat hänen itsetietoisesta naamataulustaan vilahtelivat siellä täällä. Se sama naama oli myös Buster-elokuvassa ja jopa Miami Vice -sarjassa. Collins oli lopulta niin suosittu, että managerin piti pyytää MTV:tä esittämään hänen videoitaan vähän vähemmän.

Suosio ei tuonut vain selkääntaputtelijoita. Se toi myös vihaajat.

Ensimmäiset sylkäisyt tulivat progressiivisen rockin ystäviltä. Heidän mielestään Collins oli petturi, joka teki progejumala Peter Gabrielin Genesiksestä laimean popyhtyeen.

Collinsin kaupallinen suosio ja sen myötä kohonnut itsetunto vain lisäsivät rokkarien pyhää vihaa. Sille oli toisinaan myös katetta. Collins oli idiootti.

Kuuluisin episodi tapahtui vuoden 1985 Oscar-gaalassa, jossa Collinsin Against All Odds oli ehdolla parhaaksi elokuvateemaksi. Voiton vei Stevie Wonder laululla I Just Called to Say I Love You, mikä sai Collinsin menettämään itsehillintänsä. Hän julisti Rolling Stone -lehden toimittajalle Wonderin saaneen palkinnon vain, koska on ”sokea, musta, asuu Los Angelesissa ja tekee paljon ihmisoikeustyötä”.

Viimeinen niitti olivat vuonna 1994 mediaan levinneet huhut Collinsin toisesta avioerosta. Niiden mukaan muusikko oli jättänyt vaimonsa – faksilla. Medialla ei ollut esittää päteviä todisteita, mutta Collinsin maine meni silti.

Kaiken lisäksi 1990-luvun uudet, punkrockista ponnistavat grungesukupolvet ottivat yhtäkkiä Philin pihteihinsä aivan kuin progemiehet taannoin. Collins ja hänen sliipattu, 80-luvun kasinotaloudesta muistuttava syntikkamusiikkinsa oli taas kerran kaikkea, mitä rokkarit halveksivat.

Varsinkin Oasiksen totuudentorvet, Oasiksen veljekset, alkoivat rienata Collinsia joka käänteessä. ”Sinun ei ole pakko olla hyvä ollaksesi menestynyt. Katso vaikka Phil Collinsia”, on yksi Noel Gallagherin kuuluisista Collins-loukkauksista.

Myös South Parkin luojat pistivät oman lusikkansa soppaan. Collins löysi itsensä vuonna 2000 South Parkin jaksosta epämiellyttävänä kaukasialaissyntyisenä hahmona, joka patsasteli joka käänteessä Oscar-pysti kädessään. Collinsin Tarzan-elokuvaan tekemä Oscar-voittajalaulu You’ll Be In My Heart muuttui muotoon You’ll Be In Me. Lopuksi se pysti työntyi.. no, Collins-hahmon peräsuoleen.

Yhtäkkiä netti oli täynnä Collinsin vihasivustoja. Oli muotia haukkua Phil Collinsia. Hänestä tehtiin yleinen vitsi.

Ei ihme, että Collins itse otti asian raskaasti. Siinähän meni koko elämäntyö.

Hän yritti tehdä yhä ”vaikeampia” levyjä, mutta mitä se enää auttoi. Ura näytti olevan ohi.

Nyt, vuosien poissaolon jälkeen, on tapahtunut käänne.

Oasis on mennyt, uusi sukupolvi tullut. Nykyartisteista esimerkiksi Kanye West ja Adele ovat kehuneet Collinsia julkisesti. Varsinkin räppärit ovat intoilleet Collinsista silloinkin, kun muut ovat vihanneet. Collinsin musiikki on olut oiva sämpläyskohde.

Kyse ei ole nuoren polven nostalgiankaipuusta. Hiphoptuottajat ihailevat Collinsin rytminkäsittelyä, Adelen kaltaiset megaballaditähdet arvostavat hänen kykyään kirjoittaa tarttuvia lauluja. Kaikki eivät ehkä pidä 80-luvun soundista, mutta Collinsin melodiantajua on vaikea kenenkään kiistää.

Tämänhetkisiä sukupolvia ei liikauta myöskään Collinsin mammuttitauti ja kaupallinen menestys, sillä se on tuttua heille itselleenkin.

Collinsia on alettu puolustaa avoimesti mediassakin. Tammikuussa New York York Times Magazinen toimittaja kirjoitti laajassa analyysissaan Collinsin muuttuneesta asemasta: ”Philistä puhutaan näinä aikoina pahaa vain omalla riskillä.”

Kiinnostavinta tässä muutoksessa on kuitenkin se, että Collins itse on saanut elämänsä ja itsetuntonsa taas raiteilleen. Hän on vihjaissut jopa uudesta musiikista. Not Dead Yet, kuten tuoreen elämäkerran itseironinen otsikko kuului.

65-vuotias eläkeläinen on tullut takaisin. Oikeus on tapahtunut.

Onko Phil Collins väärinymmärretty nero vai 1980-luvun kliinisen soundin ärsyttävä ilmentymä? Kuuntele Collinsin tuotantoa ja tee omat päätelmät.