”En yritä täällä mitenkään veri päässä puuhastella” – Paula Vesala kirjoittaa Hollywoodissa näytelmää, mutta ei paljasta kaikkia suunnitelmiaan

Kuka? Paula Vesala Laulaja, muusikko, sanoittaja, näyttelijä. Tehnyt kappaleita muun muassa Jenni Vartiaiselle, Vesa-Matti Loirille ja Antti Tuiskulle. Syntynyt 10. joulukuuta 1981 Kärsämäellä. Oli naimisissa The Rasmus -yhtyeen laulusolistin Lauri Ylösen kanssa. Eronneella pariskunnalla on yksi lapsi. Opintoja Sibelius-Akatemiassa ja Teatterikorkeakoulussa. PMMP-yhtyeen laulaja Mira Luodin ohella vuosina 2002–2013. Yhtyeen tunnettuja lauluja ovat muun muassa Rusketusraidat, Päiväkoti, Joku raja, Henkilökohtaisesti, Lautturi ja Tytöt. PMMP:n levyjä on myyty yli 370 000 kappaletta. Tehnyt paljon äänirooleja animaatioelokuviin. Ensimmäinen soololevy Vesala ilmestyi kesäkuussa 2016. Näyttelijänä häntä on nähty muun muassa elokuvissa Prinsessa, 3 Simoa, Syysprinssi ja Tyttö nimeltä Varpu.

Juonipaljastus: Tässä jutussa Paula Vesalasta ei puhuta Lauri Ylösestä, mutta sivutaan Aristoteleen draaman teoriaa.

Paula Vesala on varuillaan. Tai ainakin hänestä saa sellaisen vaikutelman. Kello lähestyy puoltayötä, mutta Vesala varoittaa heti haastattelun aluksi, että hänen täytyy lähteä kohta kotiin kirjoittamaan uutta näytelmäänsä.

Losangelesilaisen ravintolan kabinetti on vielä täynnä iloisesti rupattelevia elokuvatoimittajia. Olemme nähneet Selma Vilhusen elokuvan Tyttö nimeltä Varpu sekä syöneet illallisen, jonka aikana Vesala ja muut elokuvan tekijät ovat siirtyneet pöydästä pöytään seurustellessaan Hollywood-toimittajien kanssa.

Elokuva on massojen taidetta, eikä massoja saada ilman markkinointia, joten Vesalakin on tänä iltana saanut hymyillä leukansa puuduksiin, vaikka näytelmä kuinka odottaisi.

Elokuvassa Vesala näyttelee 12-vuotiaan isättömän Varpu-tytön äitiä Siru Miettistä, jolta on vanhemmuus ja aikuisuus kadoksissa. Vesalaa ja ohjaaja Selma Vilhusta isättömyyden kokemus omassa elämässä yhdistää.

Nyt ei kuitenkaan puhuta siitä, vaan rupatellaan mukavia. Monet illallisvieraat eivät selvästi edes tunnista Vesalaa, joka ajautuukin pian pitkään koiranhoitokeskusteluun yhden elokuvatoimittajan sisaren kanssa.

Vesala näyttää kännykästä kuvia koirastaan tai mahdollisesti lapsestaan.

Kun elokuvatoimittaja pöydän toisella puolella tajuaa, kuka Vesala on, hän kehaisee tämän englannin aksenttia. ”Sitähän tuskin edes huomaa!”

Toimittajat pitävät Vesalaa yhtenä niistä tuhansista nuorista ulkomaisista näyttelijöistä, jotka ovat saapuneet Hollywoodiin onneaan etsimään.

Kun joku kotiläksynsä tehnyt kysyy Vesalalta tämän muusikkourasta, Vesala vastaa naurahtaen: ”Niin, olen minä tunnettu – Suomessa.”

Vesalan elämä on kahden vuoden ajan jakautunut kahtia amerikkalaisen opiskelijaelämän ja suomalaisen tähtielämän välillä.

Vesala muutti Yhdysvaltoihin ex-miehensä Lauri Ylösen kanssa pari vuotta sitten. Ylönen on tehnyt Kaliforniassa muusikontöitään, ja Vesala itse kirjoittautui suorittamaan näytelmäkirjailijan maisteriopintoja UCLA:n yliopistoon. Hän on maksanut opintojaan stipendeillä sekä opettamalla draamaa nuoremmille opiskelijoille.

Runsas kuukausi sitten, syyskuun lopulla, Vesala ja Ylönen ilmoittivat eroavansa 12 vuotta kestäneen parisuhteen jälkeen ja samalla sen, etteivät kommentoi asiaa enempää. Tästä hän ei selvästi nytkään halua puhua, vaan vaikuttaa hieman varautuneelta.

Täällä Yhdysvalloissa Paula Vesala saakin olla varsin rauhassa, sillä täällä hänen musiikkiurastaan tietää vain harva, eikä kukaan pysäytä häntä kadulla. Sen sijaan Suomessa tilanne on toinen, onhan hänestä tullut menestyksekkään pop-uransa aikana yksi oman sukupolvensa tärkeistä idoleista – niistä, joita monet seuraavat kuin ystäväänsä.

Elämästään ja urasuunnitelmistaan hän ei halua paljastaa kovin paljon.

”Ihan hyvin. Opiskelua ja tavallista kouluarkea lapsen kanssa”, hän vastaa kysymykseen, miten viihtyy Yhdysvalloissa.

Vesalalla on kahdeksanvuotias poika, jonka nimi on Julius.

Olet tehnyt lauluja ja näytelmiä ja näytellyt. Ajatteletko itseäsi näyttelijänä?

”Haluan säveltää, kirjoittaa ja näytellä maailmassa.”

Valmistut UCLA:sta vuoden 2018 keväällä. Haluaisitko jäädä tänne vai palata Suomeen?

”Se on monimutkainen kysymys, johon vaikuttaa moni asia. Nyt olen täällä ja teen työtä täällä.”

Siihen Vesala kannustaa muitakin suomalaisia: kannattaa lähteä maailmalle, vaikka esimerkiksi Los Angelesissa kilpailu huipulle pääsemisestä on niin kovaa, että joka toinen taksikuskikin esittelee kyydin aikana oman käsikirjoitusideansa.

”Suomessa on niin saatanan lahjakkaita ohjaajia. Suomalaiset ajattelee aina, että me ollaan jotain little leaguea, mutta ei me olla.”

Yliopistossa kyynärpäätaistelua pehmentää Vesalan mukaan hyvä yhteishenki.

”Kollegoiden välillä on täällä ihan aitoa empatiaa ja huolenpitoa. Ja jos joku pääsee vaikka kirjoittamaan tv-show’ta, mukaan palkataan aina joukko opiskelukavereita.”

Vesala itse aikoo pitää molemmat jalat maassa.

”En yritä täällä mitenkään veri päässä puuhastella. En fantisoi Hollywoodista, enkä edes paljon katso Hollywood-elokuvia. Hengailen vain.”

Tyttö nimeltä Varpu -elokuva on hänelle mieluinen, sillä se poikkeaa hänen mielestään hyvällä tavalla perinteisestä, Hollywood-elokuvistakin tutusta elokuvakerronnasta.

”Minusta oli tärkeää, että sen tytön tarina tuli kerrotuksi. 12-vuotias tyttö on elokuvassa harvinainen päähenkilö.”

Onko sinulle tärkeää, että tämä on nimenomaan naisten tekemä elokuva?

”Minulle sanottiin, että leffan kaikki miehet ovat ihan perseestä, mutta on se silti ihan hyvä leffa. Itse ajattelen, etteivät elokuvan miehet tai naiset ole perseestä, mutta heille on heikkous sallittua.”

Vesala on ottanut tuolillaan mukavamman asennon. Hän selittää, että miesohjaajien tarinoissa halutaan usein päästä mahdollisimman ekonomisesti eteenpäin, kun taas Vilhusen elokuvassa asiat saavat tapahtua orgaanisesti.

”Olen miettinyt aika paljon sitä, miten maskuliininen perinteinen dynaaminen tarinan kaava on – esimerkiksi Aristoteleen draaman malli.”

Aristoteleen malli on se kaava, jolla useimmat Hollywood-elokuvat tapahtuvat: päähenkilö joutuu vaikeuksiin, käy tuhon partaalla, voittaa vastustajansa ja jatkaa elämäänsä.

Sama kaava on Vesalan mukaan käytössä UCLA:n elokuvapuolella, muttei näytelmäpuolella, jolla Vesala opiskelee.

”Voisiko tarinoita kertoa toisella tavalla? Me tarvitsemme armollisuutta, rivien välejä ja kykyä katsella rivien väleihin. Selman leffojen logiikka on yllätyksellinen.”

Siru Miettinen tuntuu haastavalta näyteltävältä, sillä päinvastoin kuin Vesala, Siru on aika tyhmä.

Vesala pahastuu tällaisesta ajatuksesta.

”Ei Siru ole tyhmä vaan henkilö, jonka tarvitsee päästä syliin”, Vesala sanoo.

Hän kuvailee roolihahmonsa ihmiseksi, joka ei ole saanut isän ja äidin hyväksyntää ja kärsii siksi huonosta itsetunnosta.

”[Lahjakkuustutkija] Kari Uusikylä on sanonut, että lahjakkuudella on jotain 8–9 eri muotoa. Kyllä Sirultakin jokin niistä löytyy.”

Vesala pitää siitä, ettei Vilhunen pyri selittämään hahmojaan puhki vaan näyttää heidät ristiriitaisina, vähän niin kuin ihmisen, jota saatamme alkaa seurailla kadulla.

”Olemme tottuneet siihen, että elokuvan pitää vastata siihen, miksi henkilö toimii niin kuin toimii, mutta ei kaikkea tarvitse kertoa.”