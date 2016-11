Ihmisellä ei ole tänne asiaa: Taiteilijat ympäröivät länsisuomalaisen talon portittomalla aidalla ja jättävät sen tuhanneksi vuodeksi oman onnensa nojaan

Fakta IC-98 IC-98 taiteilijaryhmään kuuluvat Patrik Söderlund (s. 1974) ja Visa Suonpää (s. 1968). Ryhmä perustettiin vuonna 1998, ja se toimi ensin ilman nimeä. Alun perin ryhmään kuului myös Juha Vitikainen. Hän jäi pois toiminnasta vuoden 2002 alussa. IC viittaa ikonoklasmiin eli kuvien kieltämiseen. Heidät tunnetaan parhaiten piirrosanimaatiota käyttävistä, tummasävyisistä installaatioistaan, joita on nähty Suomessa viimeksi mun muassa Hamissa vuosi sitten. Taiteilijat olivat ehdolla Ars Fennica -kuvataidepalkinnon saajiksi vuonna 2014 ja edustivat Suomea Venetsian biennaalissa 2015.

Pöytyä

Pöytyällä, nelisenkymmentä kilometriä Turusta pohjoiseen on vastakynnetyssä peltomaisemassa ränsistynyt pihapiiri kuin saari multameren keskellä: pieni punainen talo ulkorakennuksineen, kaikkien katot sammaloituneet ja maalipinnat haalistuneet. Vanhojen lehdettömien koivujen ja kuusten suojassa elää vuosikymmeniä sitten hylätty puutarha.

Mutta onko tämä pihapiiri niin erityinen, että juuri tämä paikka kannattaa laserkeilata virtuaalimallinnosta varten, aidata portittomalla, 180 senttiä korkealla teräsverkkoaidalla, julistaa napa-alueen kaltaiseksi ei-kenenkään-maaksi ja antaa sen sitten olla – tuhat vuotta tai pidempään?

Lienee kohtuullista kysyä mistä tässä on oikein kyse.

Taiteilija Patrik Söderlund kiemurtelee hiukan. Hän ei haluaisi yksinkertaistaa enemmän kuin on pakko.

”Ehkä tässä on kyse siitä, onko mahdollista tuottaa ihmisistä vapautettu alue.”

Toki kyse on muustakin. Pihapiiri on osa turkulaisen taiteilijakaksikko IC-98:n eli Söderlundin sekä Visa Suonpään uusinta teosta, Khronoksen taloa. Suonpää ja Söderlund ovat Suomen tunnetuimpia nykytaiteilijoita, jotka edustivat Suomea muun muassa Venetsian kuvataidebiennaalissa 2015. Khronos puolestaan on kreikkalaisessa mytologiassa ajan henkilöitymä – patsaana kuvattuna usein viikatteella varustautunut partaukko.

Pöytyäläisestä pihapiiristä tulee ajan asunto: Ensin sen maaperä, kasvisto, rakennukset ja esineistö kartoitetaan tarkkaan ja sitten rakennusten ovet ja ikkunat jätetään selälleen. Luonto saa villiintyä ja vallata sen. Khronoksen talo museoi tavallaan ajan itse – ei tiettyä aikakautta vaan sen, miten aika kuluu.

Sami Kilpiö

Tiistaina aidanrakennus oli vasta alkamassa, mutta taiteilijat kertoivat hankkeestaan väliaikaisen köysiaidan tällä puolen. Enää pihapiiriin ei mennä. Suomessa on jokamiehenoikeus, mutta taiteilijoiden mielestä ihmisen ei tarvitse päästä joka paikkaan.

Pihapiiriä ei silti ole tarkoitus suojata sähköaidoin tai muin voimakeinoin vaan kyse on käsitteellisemmästä rauhoittamisesta.

Koskemattomuus pyritään takaamaan mahdollisimman monella suojelumääräyksellä – niin perusteellisesti, että taiteilijat aikovat kirjoittaa YK:lle hakeakseen paikalle rajavyöhykkeiden, napa-alueiden tai kansainvälisten merialueiden kaltaista statusta. Onko se edes mahdollista?

Khronoksen talo syntyy raumalaisen Lönnströmin taidemuseon avulla. Museo päätti kaksi vuotta sitten ruveta seinättömäksi museoksi, eli luopua kalliista tiloistaan Rauman keskustassa.

Vuokran sijaan museo päätti käyttää rahansa nykytaideprojekteihin. Se valitsee hakemusten joukosta vuosittain yhden hankkeen, jolle annetaan yhteensä 100 000 euron tuki. Khronoksen talo oli ensimmäinen toteutettavaksi valittu ehdotus.

Ilman Lönnströmin taidemuseon tukea teos ei näyttäisi tältä. IC-98 tunnetaan tummanpuhuvista animaatioista ja taidekirjoista, ja myös Khronoksen talosta olisi voinut tehdä kumman tahansa. Apurahan ansiosta teos sai konkreettisen, pöytyäläisen muodon.

Vihdoinkin! Ajatus teosta varten syntyi nimittäin jo 1990-luvun lopulla.

”Turussa Kupittaankadulla oli palanut puutalo, ja meille tuli silloin idea että olisipa hienoa jos tämä palanut talo jätettäisiin silleen kaupunkirakenteen keskelle ja sitä voisi seurata – että mitä siinä alkaa tapahtua ja mitä siinä alkaa kasvaa”, selittää Söderlund.

Palaneen talon tilalle nousi kuitenkin kerrostalo.

Seuraava yritys oli muutama vuosi sitten, kun IC-98 valittiin edustamaan Suomea Venetsian biennaaliin. Taiteilijat halusivat luoda sinne apokalyptisen, hylätyn biennaalipaviljongin: antaa rikkaruohojen kasvaa Suomen paviljongin ympärille ja tuoda sinne erakkohahmon, joka kertoisi tarinoita tulevaisuuden näkökulmasta.

Alkuperäinen idea kaatui byrokratiaan. (Loppu hyvin, kaikki hyvin: IC-98 rakensi lopulta paviljongin sisään installaation, joka yhdisteli piirrosanimaatiota ja ääntä. Se pääsi moniin listauksiin biennaalin kiinnostavimmista teoksista.)

Löytääkseen Khronokselle talon taiteilijat kävivät viime kesänä katsomassa pariakymmentä kiinteistöä ympäri eteläistä Suomea. Oman saarekkeensa peltojen keskelle muodostava Päivölän tila tuntui sopivimmalta.

Videolla taiteilijat kertovat, miksi he valitsivat juuri tämän paikan.

Mutta miksi tehdä taidetta keskelle peltoja, jonne suurin osa suomalaisista ei satu vahingossakaan? Itse asiassa taiteilijat eivät edes anna paikalle tarkkaa osoitetta, ainakaan ennen kuin aita on valmis.

Sinänsä tila olisi voinut taiteilijoiden mukaan olla missä tahansa Suomessa. Olennaista ei ole saavutettavuus vaan se, että se on konkreettisesti olemassa.

Vaikka Khronoksen taloa voi matkustaa etsimään Pöytyälle, ei se ole välttämätöntä. Riittää että vaivaa aivojaan ajatuksella ajan talosta ja siihen liittyvillä kysymyksillä: Mikä on museo? Onko tämä taidetta? Voiko aikaa museoida? Voiko luontoa omistaa?

Tulevan kevään aikana Khronoksen talolle on määrä tehdä verkkosivut, jonne tallennetaan kaikki siihen liittyvä aineisto. Ensi vuonna työn alla on myös talon virtuaalimallinnos, jotta taloon voi tutustua sen rappeutumista häiritsemättä. Lönnströmin kotimuseossa Raumalla voi tutustua myös hankkeen taidekasvatusmateriaaliin.

Khronoksen talo katsoo pyörryttävän pitkälle tulevaisuuteen. Tuhat vuotta sitten Suomessa elettiin vielä rautakautta. On vaikea kuvitella, miltä täällä näyttää tuhannen vuoden päästä, mutta juuri niin pitäisi yrittää tehdä.

”Meidän pitäisi pystyä kuvittelemaan pidemmälle tulevaisuuteen”, Söderlund sanoo. ”Jos me emme kuvittele riittävän pitkälle, emme pysty tekemään niitä päätöksiä, joita pitää tehdä jotta ympäristö säilyisi.”

Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hidastaminen ei onnistu, jos me elämme hedonistisesti vain tässä ja nyt.

IC-98:lle tuhat vuotta on kuitenkin suhteellisen lyhyt aika. Parhaillaan Söderlund ja Suonpää valmistelevat yhdessä Kustaa Saksin kanssa teosta Lontoon Victoria & Albert -museon tulevaan näyttelyyn, jossa pohditaan vuotta 4017.

”Jos tiedemiehiltä ja -naisilta kysyy, meillähän on täällä lintukodossa silloin edelleen kaikki hyvin, mutta muulla maailmalla ei”, Söderlund sanoo.

Ilmastosta tulee sietämätön päiväntasaajan molemmin puolin, mutta Pohjoismaat pysyvät vielä leutoina. Ne ihmiset jotka eivät kuole etelämpänä tulevat tänne, Kanadaan ja Siperiaan, Söderlund sanoo.

Mutta palataan lähivuosien huoliin: saako aika asua Pöytyällä rauhassa?

Voisi kuvitella paikkakunnan teinien kapuavan aidan yli kaljoittelemaan ennemmin tai myöhemmin. Aita kutsuu aina kiipeämään.

”Epävarmuus on keskeinen osa teosta”, muotoilee Söderlund.

Aikomuksena on varustaa aita kyltillä, jossa kerrotaan teoksesta. Sopii toivoa, että se hillitsee uteliaita.

Taiteilijat eivät yritä hallita aidattua pihapiiriä – keskeistähän teokselle on ajatus siitä, saako luontoa ylipäänsä omistaa. Siksi taiteilijat eivät myöskään omista kiinteistöä, vaan se lahjoitettiin alkuviikosta Pöytyän kunnalle. Kunta on sitoutunut suojelemaan tonttia. Parasta olisi jos tonttia ei omistaisi kukaan, vaan se olisi täysi ei-kenenkään maa.

Taiteilijat suhtautuvat tulevaisuuteen joka tapauksessa tyynesti.

Teos ei mene pilalle aidankiipeäjistä – tai edes tulipalosta.

”Jos kiinteistö palaa – ja sehän voi palaa vaikka salamaniskusta – ei sille tehdä mitään, jos se ei aiheuta vaaraa muille. Metsäpalohan on metsälle tyypillinen uusiutumisen keino”, Söderlund sanoo.