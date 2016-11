HS-Analyysi: Laulukilpailuissa ääni ja laulutaito eivät ratkaise – muuten Saara Aalto olisi jo todella menestynyt

Suomessa on kaksi taitavaa naislaulajaa, jotka pyrkivät nyt myös kansainväliseen menestykseen: Alma ja Saara Aalto. Mikä ratkaisee, tuleeko jommastakummasta todella suuri nimi myös ulkomailla? Ei ainakaan ääni.

Television kykykilpailuihin liittyy harhauskomus, jota kaikki nämä vuodetkaan eivät ole korjanneet. Se, kuinka – The Voice of Finlandia mukaillen – vain ääni muka ratkaisisi.

Ei ratkaise. Artistin kykyjen tiivistäminen lauluääneen on samanlaista ymmärtämättömyyttä kuin kehuisi ravintolaa ”isoista annoksista”.

Otetaan kaksi esimerkkiä, molemmat tältä syksyltä.

Brittien X Factorissa pärjäävä Saara Aalto osaa laulaa valtavan hyvin. On osannut jo kauan. Huomenna hän taas esiintyy, ja sunnuntaina selviää, jatkaako hän kilpailussa.

Hän on julkaissut neljä levyä, suomeksi, englanniksi ja kiinaksi, käynyt joka toisessa kykykisassa, superfood-hippeillyt, avautunut naistenlehdissä ja yrittänyt euroviisuihinkin, mutta ei. Minkäänlaiseen menestykseen hän ei ole yltänyt.

Siksi sen sijaan, että media ihmettelee, kuinka hyvä hän on, tulisi analysoida päinvastaista: miksi koomisenkaan kovasta yrittämisestä ei palkita? Miksi Saara Aallosta ei ole vieläkään tullut mitään?

Jos lahjakkuus olisi yhtä kuin laulutaito, näin ei todellakaan olisi tapahtunut. Toisaalta maailma on kyllä täynnä musikaalitähtiä, jotka kyllä osaavat laulaa, mutta tekevät silti musikaaleja elääkseen.

Aallon vastakohta taas on toinen tämän syksyn mediatähti Alma, erinomainen laulaja hänkin.

Hän kävi myöhäisteininä Idolsissa, mutta putosi jo ennen semifinaalia. Idolsista Alma sai kuitenkin jotain parempaa: kontakteja, joiden perässä lahjakkuuksienkin on juostava.

Ne veivät hänet ensin Suomenlinnaan laulunkirjoitusleirille ja siitä sitten tekemään levytyssopimuksia Saksaan ja Yhdysvaltoihin.

Alman ensisingle Karma taas on vuosikymmenen toiseksi kuunnelluin suomalaiskappale. Se julkaistiin heinäkuussa ”kokeeksi”, ilman promotointia.

Saksalaisen Felix Jaehnin Bonfire, jolla Alma laulaa, on jo kotimaisen jättihitin verran kuunnellumpi kuin Daruden Sandstorm, joka taas on Spotifyn kuunnelluin suomalaiskappale koskaan.

Kun haastattelin Almaa alkusyksystä, hän kertoi, että yksi kappale on avannut hänelle ovet Suomenlinnasta Yhdysvaltoihin. Antanut päävoiton ensiyrittämällä.

Tuo kappale lienee hänen uuden, tasan viikko sitten ilmestyneen ep:nsä nimibiisi Dye My Hair.

Se todellakin on parempi kuin Karma. Nostattava kertsi kuulostaa hitiltä jo ennen kuin sitä toistetaan robottimurinaksi efektoituna.

Tropiikkihouse pimputtaa, ja Alma onnistuu kuulostamaan parhaiden souldiivojen tavoin siltä kuin hänen ei tarvitsisi yrittää yhtään.

Silti biisin jälkeen haluaa kysyä, että ai tässäkö se suuri vientitoivo nyt oli. Vuosi sitten Alma olisi ollut EDM-popin etulinjassa, nyt sihisevät esteettiset jälkilöylyt.

Vaikka Dye My Hair tuskin on mikään globaali megahitti ja klassikko, se riittänee jatkamaan Alman kiitoa, sillä tärkeimmän työn hän on tehnyt jo aiemmin.

Oikeat ihmiset ovat kiinnostuneet hänestä ja sitoutuneet auttamaan häntä – toisin kuin Saara Aaltoa ainakaan vielä.

Se taas todistanee jälleen siitä, mikä usein vaietaan. Yliyrittää täytyy silloin, kun muuten ei pärjää, kun taas lahjakkuus mahdollistaa laiskottelun.

Tai sitten lahjakkaimmilla käy aina hillitön tuuri, kun he löytävät menestyksen oville ilman sen kummempia etsintöjä.