Kun tunnet tunteesi, pääset tasapainoon ja voit paremmin –Psykoterapeutti Katja Myllyviidan teos on HS Kirjaston viikon kirja

Psykoterapeutti Katja Myllyviita on havainnut työssään, että masennus alkaa helpottaa, kun ihminen oppii tunnistamaan ja hyväksymään itsessään erilaisia epämiellyttäviä tunteita. Ahdistus puolestaan vähenee, kun tunteitaan oppii säätelemään.

Myllyviidan kirjan Tunne tunteesi (Duodecim, 2016) tarkoituksena on auttaa lukijaa tunnistamaan tunteisiin liittyviä vaikeuksia, kohtaamaan hankaliksi koettuja tunteita ja hyödyntämään tunteiden tarkoituksenmukaisuutta omassa elämässä, ihmissuhteissa ja itselle tärkeiden asioiden edistämisessä.

Tunne tunteesi

Kirjan sisältämät harjoitukset auttavat rauhoittumaan ja säätelemään tunteitasi.

Myllyviidan mukaan tunteet tarjoavat tärkeää tietoa, joka auttavat meitä tekemään päätöksiä ja toimimaan tehokkaasti. Siksi on hyödyllistä tunnistaa ja säädellä omia tunteita.

Kun oppii käsittelemään tunteita, löytää omat arvonsa ja mielekästä sisältöä elämään, kirja tähdentää. Samalla ihminen edistää terveyttään ja saa mahdollisuuden parantaa ihmissuhteitaan.

