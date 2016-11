Simpsonit-televisiosarjasta vielä kaksi tuotantokautta – sarja saavuttaa ainakin 669 jakson mitan

Huippusuosittu animaatiosarja Simpsonit saa jatkoa vielä ainakin kahden tuotantokauden verran. Kyseessä ovat tuotantokaudet 29 ja 30.

Simpsonit on Yhdysvalloissa kaikkein pisimpään yhtäjaksoisesti esitetty piirrossarja ja tilannekomedia. Uusien tuotantokausien ansiosta siitä tulee myös sarja, jolla on Yhdysvalloissa eniten jaksoja prime timessa eli parhaana katseluaikana.

30:nnen tuotantokauden lopussa Simpsoneilla on 669 jaksoa, kun nykyinen ennätys on Gunsmoke-sarjan 635 osaa.

Simpsoneita alettiin näyttää joulukuussa 1989. Yhdysvalloissa sitä esittää Fox-televisiokanava. Suomessa Simpsoneita näyttää Sub, aiemmin se on ollut MTV:n ja Kolmoskanavan ohjelmistossa. Sarjan on luonut Matt Groening.

Simsonit on voittanut yli 30 Emmy-palkintoa. Sillä on ollut Yhdysvalloissa säännöllisesti 15 miljoonaa katsojaa. Ennätysjaksoa vuonna 1990 katsoi 33 miljoonaa ihmistä.