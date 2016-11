Epätodennäköinen yhtye – pillit pussiin laittava Ruger Hauer on kolmen räppärin törmäyskurssi

Ruger Hauer on epätodennäköinen yhtye. Monille yhtyeille jo yksi Lou Reedin kaltainen riittäisi tuhoamaan bändin sisältäpäin, mutta Ruger Hauerissa niitä on kolme.

Pyhimykselle, Paperi T:lle ja Tommishockille, oikeilta nimiltään Mikko Kuoppalalle, Henri Pulkkiselle ja Tommi Langenille jokaiselle on tärkeintä päästä sanomaan se viimeinen sana.

Jos bändi on syntynyt kolmen egon törmäyksestä, heidän musiikkinsakin lähtökohta on ollut heittää itsensä yleisöä päin ja toivoa osuvansa mahdollisimman kipeästi.

”Ruger ei oo koskaan tehnyt yhtään kivaa levyy”, Paperi T räppää bändin keväällä ilmestyneellä Mature-levyllä.

Samanlainen törmäys on sekin, kun kolmikko laitetaan tekemään haastattelua sörnäisläiseen ravintolaan. Nurkasta kantautuva väittely eli keskustelu Kummelin ja Luokkakokouksen huumorityypeistä on kuin mustaa savua puskisi latteäitien lounasidylliin.

”Mitä mieltä sä oot tästä, onks Kummeli ja Luokkakokous samanlaista huumoria”, Paperi T tervehtii etsimällä liittolaista väittelyyn.

Tommishock huomauttaa ensitöikseen muutamien minuuttien myöhästymisestä ja haukkuu edessään olevaa ”huoltoasemapaninia”.

Keikoilla he seisovat rivissä ja aukovat päätään toisilleen. Eivät todellakaan ole mikään tuulipukupariskunta, vaikka teoriassa siinäkin on kysymys aivan samasta asiasta.

Vaaran tuntu on sitä, että koskaan ei tietäisi, mitä seuraavaksi tapahtuu. Mutta se tuntu on sama täällä mukamas leppoisalla lounaallakin, levy-yhtiön tiedotushenkilön silmien alla.

”Tää on tällainen buddyleffa. Niiden perusajatus on, että on kaksi tyyppiä, joilla on pakottava tilanne. Vaikka Eddie Murphy ja Nick Nolte, ne ei hengais keskenään muuten. Sitten ne tappelee radiokanavasta, mitä kuunnella samalla kun ajavat avoautoilla ja lopulta ystävystyvät. Ruger Hauerissa on kolme, jotka jollain oletuksella eivät tulisi toimeen toistensa kaa. Mut sit kun ne laitetaan samaan bändiin, niin se toimii”, Paperi T sanoo.

”Mutta Ruger on aina tuntunut bändiltä, joka voisi hajota minä hetkenä hyvänsä.”

Nyt niin sitten kävi.

Heinäkuun 28. päivänä Pyhimys soitti Paperi T:lle ja Tommishockille, että tämä on hänen osaltaan tässä. Toinen lapsi oli tulossa, työt Johanna Kustannuksen A&R:nä veivät aikaa. Samoin yli sata keikkaa vuodessa Teflon Brothersin kanssa. Ja Ruger Hauer oli toisaalta liian hyvä sivuprojektiksikin.

”Mitä me ollaan Henkan kanssa juteltu, niin se, että joku hajoaa on eri asia kuin että se loppuu”, Tommishock sanoo.

”Kolme on aina demokratia, niin siinä yksi ihminen ei voi päättää kaikkien kohtaloa. En mä ajatellut, että tähän tulisi joku toinen tilalle, mutta annoin teille sen teoreettisen mahdollisuuden päättää bändistä”, Pyhimys jatkaa.

Päätöskeikka on ensi lauantaina Kaapelitehtaalla. Sitten se on siinä. Tai niin he ainakin kovasti väittävät.

Jos Ruger Hauer on epätodennäköinen yhtye, niin epätodennäköistä oli sen suosiokin. Kuin vahingossa bändi kuitenkin nousi yhdeksi vuosikymmenen suomiräpin monoliiteistä.

Kaupallinen huipentuma oli se, kun bändin keväällä ilmestynyt Mature-levy nousi Suomen albumilistan ykköseksi. Ensi lauantain hautajaiskeikka Kaapelitehtaalla myi hetkessä loppuun.

Sen lisäksi yksin ja ainoastaan Ruger Haueria on kiittäminen siitä, että Paperi T:stä tuli se tähti, joka hän nykyään on.

”Ei Malarian pelkoa ois tehty ilman Ruger Haueria, koska Paperi T:n hahmo lähti rakentumaan Rugerin Riippusilta-biisin kautta, mutta ei sitten löytänyt oikein paikkaansa Rugereista. Sitten Mikko signasi mut Johannalle”, hän sanoo.

”Eli ilman sitä mä en todennäköisesti räppäis, vaan tekisin jotain aikuisempaa ja fiksumpaa ja oikeempaa.”

Yksinkertaisimmillaan voi sanoa, että niin Ruger Hauerin kuin Paperi T:nkin suosion mahdollisti se, että räpistä ehti tulla Suomessa aika tavallinen juttu. Se taas mahdollisti suuremmat yleisöt artisteille ja yhtyeille, joiden olisi pitänyt teorian tasolla pysyä marginaalissa ja jotka eivät todellakaan yritä miellyttää ketään, vaan päinvastoin.

Logiikka on aivan tuttu 1990-luvun suomirockvuosilta, jolloin yliopistokaupungit villiintyivät CMX:n ja YUP:n kaltaisista ”vaikeista” bändeistä.

”2010 oli se, kun tälle alettiin olla valmiita. Silloin tuli Rugerin eka levy, Kridlokkin levy, Eevil Stöön paluulevy. Ne oli vakavia juttuja, jotka ei tehneet sitä liian tosissaan, tietää vähän mitä tehdä, eikä oo sellaisia elämänkoulujuttuja”, Paperi T sanoo.

Se syvenee syksyllä oli hyvin perinteinen suomalainen räppilevy. Slaavilaisia melodioita ja synkkiä riimejä. Vuosi sen ilmestymisen jälkeen ilmestyi levyn Jokaiselle jotakin -kappaleen musiikkivideo, jossa vieraili 120 suomalaista räppäriä. Ja yhtäkkiä Ruger Hauer oli enemmän kuin vain projekti.

”Kaikilla oli omat kuulijat, niin kun laski 1+1+1, niin se oli jo kuulijakunta, mutta että tuli omia kuulijoita, siinä meni se vuosi”, Pyhimys sanoo.

Siitä lähtien bändi ehti kasvaa viisi vuotta ja vaihtaa tyyliä jokaisen levyn välissä. Kasvattaa Ruger Hauer -nimistä hahmoa yhä pidemmälle, tehdä uusia siirtoja ja keksiä itsensä uudelleen. Jo siksi, että saisi ravisteltua vanhoja kuuntelijoita pois kyydistä. Samaan aikaan kukaan ei ole lähtenyt matkimaankaan, saati kiilannut takaa ohi.

Ruger Hauerin poikkeukset ovat ne, että sen jokainen liike oli uusi ja arvaamaton. Lisäksi bändissä oli kolme hahmoa ja bändi itsessäänkin oli hahmo. Sellaisia Suomessa ei juuri tehdä, vaan monien räppäreiden riimeihin mahtuu vain se, mikä on heidän oma elämänsä ja totta. Siltä pohjalta riimejä sitten luetaankin.

”Suomesta ei vain löydy hahmoja. Sä voit ottaa vaikutteita , mutta jos sulla ei oo omaa luonnetta, on vaikea tehdä. Mä oon ylpeä, että me ollaan saatu tuotua siihen kirjoittamiseen joku twisti, mikä ei mee siihen Suomi-samaan.”

Debyyttiä seurannut kyynis-pilkallinen Erectus oli jo tuotannoltaan kokeellinen, maailmanlopun jälkeistä maailmaa kuvannut Ukraina vielä kokeellisempi. Tänä keväänä ilmestyneen Maturen bändi taas teki Regina-yhtyeen kanssa ja toi Iisa Pykärin laulamaan liki jokaiseen kertosäkeeseen.

”Ukrainan jälkeen me ei oltais voitu lopettaa. Se ois ollut musta let down. Silloin oltaisiin vain menty umpikujaan, mutta nyt me tultiin sieltä vielä pois”, Pyhimys sanoo.

”Jollain oudolla tavalla se Mikon soitto oli sellainen, että se ehdottaisi, että tehdään tällainen ja tällainen levy. Nyt se seuraava levy oli vain, että me lopetetaan. Se tuntuu tarpeeks ehdottomalta ja tarpeeks Ruger Hauerilta lopettaa kun on listaykköslevy, tehty isoimmat keikat ja tienataan isoimmat liksat. Että tää on viimeinen statement ja artpiece”, Paperi T sanoo.

Jos jokin Ruger Hauerin suuri statement on, niin se, että se yrittää paremminkin olla miellyttämättä kuin miellyttää. Eivät toisiaan, eivät toimittajaa, eivät yleisöä.

Kun heitä pyytää analysoimaan vaikkapa bändin vaikutusta tai kysyy sen nekrologin sisällöstä, vastaus on, että ”se on sun duunisi”.

Samaan aikaan tekevät koko ajan erittäin selväksi, että keskimäärin heitä on analysoitu mediassa idioottimaisesti. Puhuttu misogyniasta, ”älykköräppäreistä” ja verrattu kerta toisensa jälkeen Ruger Haueria Teflon Brothersiin.

”Jos mä en ois molemmissa, niitä ei kukaan edes ajattelis verrata”, Pyhimys sanoo.

Lisäksi he vitsailevat läpi haastattelun he toistensa kuolemilla. (Mielellään lavalle tai yliannostukseen.)

”Auttavat” keksimään jutulle otsikoita. (Ruger Hauer on suomiräpin Luokkakokous, sillä molemmat tosiaan alkavat Pyhimyksen versellä.)

Ja aukovat päätään toisilleen jatkuvasti. (Tommishockille siitä, että hän asuu Porissa, Pyhimykselle Teflon Brothersista ja Paperi T:lle hänen artistiminänsä karikatyyrimäisyyksistä.)

Sitten kesken haastattelun Paperi T alkaa sen sijaan itse tivata Pyhimykseltä sitä, eikö häntä huoleta ”Teflon Brothersin Pyhimykseksi leimautuminen” .

”Ei mua pelota mikään. Mä en ota asioita niin vakavasti. Palatakseni tähän Luokkakokoukseen, niin se alkaa mun versellä”, Pyhimys vastaa.

Vastaus ei kelpaa Paperi T:lle, joka jatkaa inttämistä.

Pyhimys: ”Mä en suhtaudu tähän silleen, että mulla olis jotkut oikeat tyypit, jotka mun pitää vakuuttaa. Mä tiedän mitä haluun tehdä mä tiedän mitä mä teen, ihan sama.”

Paperi T: ”En mä sitä meinaakaan, vaan miten se vaikuttaa siihen, mikä on sun joku artistiprofiili.”

Sitten Pyhimys on jo korottamassa ääntään.

”Mä just sanoin, että mua ei kiinnosta, mitä muut ajattelee. Ei se oo mun ongelma, mitä jengi ajattelee musta.”

Samanlaista ovat bändin keikkareissut, varsinkin silloin, kun pikkubussi piti jakaa jonkun toisen bändin kanssa. Silloin bändi saattoi ryhmähalien ja selfieiden sijaan alkaa riitelemään keskenään pikkuasioista. Ihan huvin ja show’n vuoksi.

”Mulla on ainakin sellainen testaustapa katsoa ihmisten seurassa, miten ne reagoi, kun me riidellään ihan tahallaan. Se on kuulunut meidän omaan dynamiikkaan, mutta sit kun me ollaan jossain, missä on muita, niin tehdään se vielä ihan tahallaan”, Paperi T sanoo.

Mutta niin hän Mature-levyllä räppääkin: ”Tää ei oo mikään kiva revyy.”

Tärkein on tietenkin vielä kysymättä. Jos bändi on näin rakastunut statementeihinsä, ehdottomuuteensa ja oman konseptinsa hallintaan, niin mitä tästä lopettamispäätöksestä pitäisi ajatella.

Toki näinä aikoina, kun bändi todennäköisemmin tekee comebackin kuin ei tee, se oikea statement ja artpiece olisi lopettaa bändi ihan oikeasti. Mutta silti

Tietysti, koska kyseessä on Ruger Hauer, joka tekee jotain arvaamatonta aina silloin, jos luulee jonkun ottavan itsestään selvää.

”Mä näin, kun joku oli kirjoittanut, että Mikko, sulla on hyvä trackrecord näissä lopettamisissa aiemmin”, Paperi T huomauttaa ja viittaa siihen, että Pyhimys ehti jo vuonna 2011 lopettaa soolouransa – ja julkaista uuden levyn jälleen kesällä 2015.

”Musta se edellinen lopettaminen meni hyvin ja comeback vielä paremmin. Se oli lopettaminen, mutta ei se tarkoita sitä, että ei vois tehdä enää uudestaan musaa. Pitääks ihmisen vannoo tälleen, että vannon että en enää koskaan tee”, Pyhimys sanoo.

”Moni odottais sitä”, Tommishock kuittaa heti.

”Ne ei silloin ymmärrä tekemisestä yhtään mitään. Ei tekeminen oo sitä, että vois päättää, että se alkaa tai loppuu. Kyllä kaikella on aina hintansa”, Pyhimys sanoo.

Niin, eli lopettaako Ruger Hauer nyt oikeasti, kuten Pyhimys on Twitterissä vakuutellut?

Ainakin päätös perustuu tällä hetkellä ”realiteetteihin ja käytännön syihin”.

Sitten Paperi T alkaa selittää kuinka olisi ollut kamalaa, jos The Smiths olisi tehnyt comebackin vuonna 2008, kuten vastikään uutisoitiin, koska se olisi vain pilannut asioita. Pyhimys puhuu päälle, ettei siitäkään voi olla varma, olisiko pilannut, Tommishock lupailee ”hyvää comebackia Ruisrockissa 2020”, paitsi että Paperi T haluaa viimeisen sanan ja sanoo, että hän on sitten se Morrissey, joka ei suostu.

Ihan uhallaan.