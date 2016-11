Saara Aalto esittää tyttöbändin hittibiisin lauantai-illan X Factor -lähetyksessä

Saara Aalto jatkaa tänään kilpailua Britannian X Factor -kilpailussa. Aalto esittää lauantaina Girls Aloud -yhtyeen kappaleen ”Sound of the Underground”. Kilpailussa on jäljellä kahdeksan parasta.

HS:n lauantaina ilmestyneessä jutussa Saara Aallon perhe kertoo, millainen Saara Aalto oli lapsena. Aallon perhe on videoinut tarkasti laulajan uran vaiheita. He kertovat ja näyttävät, miten Aalto kasvoi pikkutytöstä X Factor -tähdeksi.

Livelähetys, jossa Saara Aalto esiintyy, tulee Britanniassa suorana lähetyksenä myöhään lauantai-iltana Suomen aikaa. Jakson teemana on tyttö- ja poikabändit. Aallon esittämä kappale oli hitti 2000-luvun alussa, kun britannialainen tyttöbändi Girls Aloud löi läpi.

HS.fissä julkaistaan HS:n musiikkitoimittajan Jarkko Jokelaisen arvio jaksosta heti lähetyksen jälkeen lauantai-iltana.

Myöhään sunnuntaina selviää, jatkaako Aalto kisassa.

Voit kuunnella Saara Aallon illan kappaleen alkuperäisversion tästä: