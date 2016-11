Äärioikeistolaisista kommenteista tunnetulle Timo Hännikäiselle myönnetty apuraha herätti paheksuntaa – Alfred Kordelinin säätiön hallitus arvioi asian uudelleen

Alfred Kordelinin säätiön hallitus kokoontuu sunnuntaina kello 15.30 käsittelemään uudelleen kirjailija Timo Hännikäiselle myönnettyä apurahaa.

Hännikäinen tunnetaan äärioikeistolaisista, naisvihamielisistä ja rasistisista kommenteistaan, minkä takia Kordelinin säätiön lokakuussa myöntämä 6 000 euron apuraha herätti paheksuntaa. Asiasta keskusteltiin paljon sosiaalisessa mediassa.

Toimistopäällikkö Marita Seitsalon mukaan säätiössä on joskus ollut tilanteita, että myönnetty apuraha on jouduttu perumaan. Seitsalo myös sanoo, että säätiöllä on valmiit käytännöt tällaisten tapausten varalla.

Juuri muuta Seitsalo ei suostu kommentoimaan.

”Kaikki kahdeksan hallituksen jäsentä ovat sunnuntaina paikalla. He arvioivat asian ja tekevät päätöksen. En lähde ennakoimaan hallituksen toimintaa.”

Hännikäinen sanoo, ettei ole koskaan kuullut vastaavasta tapauksesta kirjallisuudessa.

”Siinä mielessä tämä on historiallista. Ilmeisesti tilanne on syntynyt parissa päivässä, koska apurahat julkistettiin vasta eilen.”

Hännikäisen mukaan kyseessä on nykyajalle tyypillinen tapaus, jossa ”internet-huutosakki saa vakiintuneet instituutiot pelkäämään”.

”Muuten en tätä osaa ainakaan tulkita.”

Jos Alfred Kordelinin säätiön hallitus peruu jo myönnetyn apurahan, Hännikäinen kertoo aikovansa tiedottaa asiasta mahdollisimman laajalle.

”Toisaalta nyt varmaan käy joka tapauksessa niin, että tästä jutusta tulee jonkinlainen julkinen skandaali.”