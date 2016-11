Britit syyttävät geishaksi pukeutunutta Saara Aaltoa kulttuurisesta omimisesta ja rasismista – ”Osoittaa huonoa makua”

Laulaja Saara Aallon pukeutumistyyli lauantain X Factor -laulukisassa on herättänyt tuoreeltaan kritiikkiä niin brittilehdistössä kuin sosiaalisessa mediassakin.

Aalto lauloi laulukisan lauantaisessa jaksossa Girls Aloud -tyttöbändin kappaleen Sound of the Underground. Hän oli pukeutunut geishatyylisesti, ja myös lavastuksessa oli runsaasti viitteitä japanilaiseen kulttuuriin.

Brittilehti Telegraph arvioi, että kappaleen laimeus oli saanut Aallon yliyrittämään stailauksen puolella. Toimittaja arvelee,että tyylin takana on joko Aalto itse tai mahdollisesti koreografi Brian Friedman.

”Heikon X Factor -alun jälkeen Aalto huomasi, että ällistyttävien asujen ja runsaan naamanvääntelyn yhdistelmä puree yleisöön. Valitettavasti Aallon (tai Brian Friedmanin) versiota japanilaisesta kulttuurista ei otettu vastaan erityisen innokkaasti, varsinkin kun se ei liittynyt kappaleeseen mitenkään”, Telegraphin toimittaja kirjoittaa.

Siinä missä Telegraph tyytyy syyttämään Aaltoa kulttuurisesta omimisesta, brittilehti Express käyttää suorempaa ilmaisua. Se esittelee sivustollaan X Factor -katsojien twiittejä, jossa mainitaan useasti sana ”rasismi”.

Just switched on @TheXFactor - this is bordering on #racist & definitely in bad taste; it's a shame because @saaraaalto has a great voice 😒