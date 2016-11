HS:n lukijat äänestivät Raidin parhaaksi poliisisarjaksi – ”Alettiin tehdä täysin eri lailla kuin jenkkiformaateissa”, muistelee sarjan ohjaaja ja käsikirjoittaja

Poliisisarja Raid on tehnyt suomalaisiin tv-katsojiin lähtemättömän vaikutuksen. Jos HS:n lukijoita on uskominen, se on peräti kaikkien aikojen paras suomalainen poliisisarja.

Helsingin Sanomissa ilmestyi pari viikkoa sitten artikkeli, jossa kerrottiin uusimman suomalaisen rikossarjan, Ylellä sunnuntaisin esitettävän Sorjosen taustoista ja tekemisestä sekä käsiteltiin kotimaisia poliisisarjoja yleensä. Jutun yhteydessä lukijoilla oli mahdollisuus antaa ääni mielestään kaikkien aikojen parhaalle poliisi- ja rikossarjalle.

Eniten ääniä sai Raid, 28 prosenttia. Toiseksi eniten ääniä, 25 prosenttia, sai Sorjonen. Kolmanneksi parhaaksi sarjaksi sijoittui Kylmäverisesti sinun (2000) seitsemän prosentin äänimäärällä ja neljänneksi Helppo elämä (2009), joka sai kuusi prosenttia äänistä.

Raidia esitettiin Ylellä ensimmäisen kerran vuonna 2000. Yli 15 vuotta myöhemmin se pitää yhä pintansa.

Otto Ponto

Ohjaaja ja sarjan toinen käsikirjoittaja Tapio Piirainen ei ole kovin yllättynyt voitokkaasta äänestystuloksesta.

”Sarja syntyi onnellisten tähtien alla. Siihen tuli oikeita ihmisiä tekemään, ja meillä oli hyvä henki. Kaikki meni jotenkin vääntämättä, asiat loksahtivat helposti paikalleen”, Piirainen kertoo.

Hän kiittelee, että mukaan saatiin sellaisia pitkän linjan kovia näyttelijöitä kuin Leif Wager, Esko Salminen ja Oiva Lohtander.

”Ja yhtä ei passaa unohtaa: Kai Lehtistä. Hän ja Oiva Lohtander vetivät keskeiset roolit. Se oli vähän kuin bändi se sarjan teko. Vaikka sitä tehtiin aika nopeasti, tuntui silti, että kiire ei ollut.”

Kai Lehtinen esitti sarjan nimiroolia, roistoa nimeltä Raid. Hän uskoo, että sarjan suosion syy on pitkälti siinä, että se sattui osumaan oikeaan ajankohtaan.

”Höystettynä juuri Piiraisen omalla järjettömällä huumorilla. Sarja vain löysi oikean paikkansa. Näin helppoa se on, kun on oikea aika”, Lehtinen toteaa.

”En yhtään ihmettele, että sarjasta tuli niin suosittu, koska siellä on ne hahmot. Vaikka välillä oli valtavia ylilyöntejä, niin jokainen tajuaa, että niissä hahmoissa ja niiden ylilyönneissä on täydellinen mahdollisuus tähän päivään, ihmiset ovat tällaisia.”

Lehtinen kertoo, että Raidin tekeminen oli hyvin mieleenpainuva ja mielenkiintoinen projekti.

”Siihen aikaan Yle myös teki hommia niin, että oli aikaa ja pystyttiin satsaamaan. Me saimme itse kehitellä sen alusta loppuun.”

Tapio Piirainen haluaa nostaa esiin myös sarjan tunnusmusiikin, koska pitää sen osuutta sarjan suosioon myös merkittävänä.

”Vanha ystäväni Pekka Marjanen sävelsi sen, ja se tehtiin minun autotallissani koko touhu. Jossain kohtaa, kun Mari ( Rantasila ) laulaa, kuuluu naapurin koiran ääni. Mutta se on häivytetty.”

Piirainen kertoo, että Raidia on esitetty kolmesti Yhdysvalloissa MHz Networks -yhtiön kaapeli- ja satelliittiverkoissa. Tuorein esityskerta on tältä syksyltä. Sarja oli aikoinaan ensimmäinen suomalainen alan tuote, joka pyöri amerikkalaisella tv-kanavalla.

Koko 12-osaisen Raidin voi katsoa nykyään myös Netflixissä.

Piirainen ja Lehtinen kävivät Raidin tiimoilta Suomen suurlähetystön vieraanakin Washingtonissa vuonna 2005. Silloin Yhdysvaltain elokuvainstituutti AFI näytti sarjasta tehtyä elokuvaa, joka oli valmistunut 2003.

”Se on itse asiassa ainoa kerta, kun Tikkakoskelta peräisin oleva ohjaaja on kokenut olevansa jollain tavalla kuuluisuus”, Piirainen nauraa.

Kirsikka Mattila

Ensimmäinen näytös myytiin heti loppuun, joten elokuvasta jouduttiin järjestämään lisänäytös. Piirainen oli yllättynyt siitä, miten lämpimästi Raid otettiin rapakon takana vastaan.

”Ja ehkä kertoo jotain siitäkin, mikä lopulta on nordic noirinkin menestyksen syy. Se, että alettiin tehdä täysin eri lailla kuin ympäri maailmaa pyörinyt jenkkiformaatti. Se oli uutta heillekin. He eivät olleet tottuneet siihen, että he joutuivat lukemaan tekstitystä.”

”Enhän minä Raidia miksikään nordic noiriksi laske. Se ammentaa mieluummin jostain vanhoista film noir -klassikoista ja ilman muuta suomalaisista Komisario Palmuista. Ehkä yhteinen tekijä Palmujen kanssa on huumori.”

Raidin jälkeen Piirainen on tehnyt muun muassa dokumentin edesmenneestä elokuvahistorioitsijasta Peter von Baghista. Dokumentti julkaistiin viime kesänä.

”Juuri viime yönä sain käsikirjoitettua viimeisimmän käsikirjoituksen. Saa nähdä meneekö tuotantoon.”

Poliisisarjaa Piiroisella ei ole suunnitteilla, mutta rikosaiheisen elokuvan käsikirjoitus kylläkin. Se on jo aika pitkällä.

”Mutta saa nyt nähdä. Ei siitäkään kannata enempää vielä puhua. Lajityyppi on minulle rakas, kyllä se kiinnostaa. Tuossa äänestyksessä oli yksi sarja, josta pidin paljon: Pakanamaan kartta. Se oli hieno, nerokas ja persoonallinen sarja. Saisivat uusia sen.”

Kai Lehtinen ei juuri poliisisarjoja katsele.

”En oikein kerkiä. Mielellään kattelisinkin, mutta en ole sillä lailla orientoitunut. Kun saa jonkun muun homman tehtyä, niin mieluummin lähden mettään, jos on aikaa. Mutta jos ei siihen ole aikaa, niin menen nukkumaan.”

Parhaillaan Lehtinen näyttelee presidentti Svinhufvudia Ylen uudessa sarjassa, joka tulee ulos ensi vuonna.

”Meikäläisen työnkuvassa mielenkiintoista on se, että aikoinaan nuorempana sain näytellä ensirakastajan rooleja, sitten tuli Raid ja roiston roolit, ja kun ne hiipuivat, alkoi tulla isoisien ja presidenttien roolit”, Lehtinen nauraa.