Saara Aalto lähtee X-Factor-kiertueelle

Saara Aalto osallistuu X-Factorin viralliselle live-kiertueelle. Kiertueelle lähtevät X-Factorin kahdeksan jäljellä olevaa esiintyjää lähtevät ensi vuonna show’n viralliselle live-kiertueelle, kertoi tänään ITV-televisiokanava, joka televisioi X-Factor-kilpailun.

Saara Aallon kanssa kiertueelle osallistuvat hip-hop-artisti Honey G, sekä laulajat Matt Terry, Ryan Lawrie, Sam Lavery ja Emily Middlemas. Myös poikabändi 5 after Midnight ja tyttöbändi Four of Diamonds.

X-Factor-livekiertueen esityksissä on käynyt yhteensä kolme miljoonaa fania 12 vuoden aikana. Ensimmäinen live-konsertti on Nottinghamissa helmikuussa. Kiertue käy 15 paikkakunnalla Britanniassa.