Suomalaiskuvaaja todisti Istanbulissa romanien tuhatvuotisen kodin hävittämistä – ”Alue muistutti Berliiniä vuonna 1945”

Vuonna 2008 valokuvaaja Mikko Savolainen (s. 1933) istui kotonaan Joensuussa lukemassa Helsingin Sanomia, kun hänen silmänsä tarttuivat uutiseen.

Siinä kerrottiin, että maailman ensimmäiset romanikorttelit Turkissa ollaan purkamassa. Savolainen kauhistui: ”Miten se voi olla mahdollista!”

Puskutraktorien alle oli joutunut Sulukule, Istanbulin tuhatvuotinen romanialue muinaisen Konstantinopolin muurin juuressa. Maailman romanikulttuurin kehto ja Euroopan vanhin romaniyhteisö. Alue, johon Intiasta lähtenyt kiertolaiskansa ensi kertaa matkallaan pysähtyi.

Siltä istumalta Savolainen, suomalaisen dokumentaarisen valokuvauksen uranuurtaja, otti mukaan kameran ja vaimonsa ja lensi Istanbuliin.

Turkissa oli tapahtumassa jotain, jossa Savolaisen oli ehdottomasti oltava paikalla.

Mikko Savolainen

Perillä Unescon maailmanperintökohteesta ja 3 500 ihmisen kodista oli jäljellä enää rauniot.

”Jäljelle jääneet ihmiset asuivat kellareissa ja istuivat nuotioilla tekemässä ruokaa. Alue muistutti Berliiniä 1945”, Savolainen muistelee puhelimessa.

Hän alkoi kuvata vimmatusti. Sulukulessa hän kävi seuraavien vuosien aikana neljä kertaa

Mikko Savolainen

Nyt kuvat nähdään näyttelyssä Espoossa osana Etnosoi!-festivaalia. Ja koska kyseessä on maailmanmusiikin festivaali, näyttelyn avajaisissa eivät Turkin romanit vain näy – he myös kuuluvat.

Näyttelyn avajaisiin liittyy konsertti, jota tähdittää kuulu turkkilainen romanimuusikko Sarıköylü Tevfik. Muut kuusihenkisen yhtyeen muusikot ovat Tevfikin poikia ja sisarusten poikia.

Savolainen arvaa, millainen konsertti on tulossa. Hän on kuvannut ja äänittänytkin romanimuusikoita 1960-luvulta asti ympäri Eurooppaa, Suomesta Transilvaniaan ja Unkariin asti.

”He ovat aivan uskomattomia!” Savolainen huokaa ja muistelee ihmeissään varsinkin Transilvanian vuorilta laskeutuneita taitureita.

Savolainen alkoi kuvata romaneja jo 1960-luvulla. ”Olen aina tuntenut sympatiaa heitä kohtaan”, hän perustelee.

Istanbulin Sulukulessa hän oli käynyt ensi kerran 2000-luvun alussa. Savolainen oli halunnut päästä kuvaamaan aluetta, jonka tiesi värikkääksi ja kulttuuriltaan äärimmäisen rikkaaksi. Mutta jo tuolloin Sulukulen päivät alkoivat olla luetut.

Toisin oli 1930–60-luvuilla, jolloin Sulukule eli kukoistuskauttaan. Savolaisen mukaan siellä vietettiin ”jokailtaisia Rion karnevaaleja”. Turkkilaiset tunsivat alueen nimenomaan taitavista tanssijoistaan ja muusikoistaan.

Ravintoloissa näki aitoa vatsatanssia, laseissa läikkyi raki. Maailmankuulut romanimuusikot panivat ravintoloissa parastaan.

”Se oli Istanbulin herrasväen jatkopaikka.”

Alue oli kuulu omanlaisesta taiteestaan ja varsinkin musiikistaan. Savolainen mainitsee muun muassa tsifteteli-rytmin, joka on Sulukulelle tyypillinen. Siellä asui 300 ammattimuusikkoa.

Mikko Savolainen

Tällaiset arvot eivät Istanbulin uutta konservatiivista johtoa kiinnostaneet. ”Johdon kannalta siellä vietettiin siveetöntä elämää.”

Vuonna 1992 viihdetalot suljettiin väkivaltaisesti. Ihmisten elinkeino vietiin. Se köyhdytti ja ränsistytti aluetta ratkaisevasti.

Kehitystä oli osaltaan kiihdyttämässä muuan Recep Tayyip Erdoğan. Nykyään Turkin konservatiivisena presidenttinä ja AKP-puolueen johtajana tunnettu mies toimi Istanbulin pormestarina 90-luvulla.

Kun Istanbul sai Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelin vuodeksi 2010, merkitsi se Sulukulelle lopullista kuolemansinettiä.

Purkaminen alkoi 2007 ”vahingossa”, kun erään kulttuuriperheen talo jyrättiin. Ja lisää taloja katosi koko ajan. Ihmisiä ei juuri varoiteltu.

Ei myöskään romanien kansallispäivän aamuna huhtikuussa 2008: ihmiset heräsivät purkutraktorien ääneen.

Lukuisat kansainväliset järjestöt olivat yrittäneet estää Sulukulen tuhon, tuloksetta.

Vuonna 2009 alue oli purettu niin, että Unesco poisti Sulukulen maailmanperintölistaltaan.

Mikko Savolainen

Kun Savolainen alkoi kuvata Sulukulea, hän teki päätöksen: hän ei halua kuvata vain Sulukulen tilaa, vaan ennen kaikkea sitä, miten ihmiset siellä pärjäävät. ”Kokonaiskuvaa asiasta.”

Ihmisiä Savolainen lähestyi ensin hyvin varovaisesti. Vaikka hän oli tullut romanien kanssa aina hyvin toimeen, joissakin paikoissa oli ollut myös hankalaa. Näin oli esimerkiksi Unkarissa.

”Unkarilaiset vihaavat romaneja aivan avoimesti. Se näkyy myös romaneiden suhtautumisessa meihin valkonaamoihin.”

Sulukulessa ihmiset suhtautuivat häneen kuitenkin rauhallisesti. Yhteistä kieltä ei ollut, mutta muutamien tutuksi tulleiden ihmisten avulla hän pääsi aina eteenpäin.

Savolainen sai osallistua muun muassa entisen vatsatanssijan tyttärentyttären synttäreille. ”5-vuotias tyttö oli kruunu päässään kuin prinsessa”, Savolainen nauraa.

Mikko Savolainen

Kun Sulukulen tuhoaminen aloitettiin, romaneille osoitettiin uusi asuinalue uusista kerrostaloista 40 kilometrin päästä. Mutta eivät he siellä viihtyneet.

Moni on jo palannut Sulukuleen. Nyt he asuvat alueella kellareissa.

Alue on rakennettu täysin uudelleen. ”Nyt siinä on kaunis puutaloalue. Siellä on suihkulähteitä ja kaikkea. Mutta romanit eivät siellä viulua enää soita.”

Savolaisen oli tarkoitus seurata Sulukulen elämää aina näihin päivin asti, mutta kohtalo puuttui peliin.

”Kävin siellä viimeksi vuonna 2012, mutta minulle oli jo silloin annettu syöpädiagnoosi. Kaksi vuotta meni katsellessa. Nyt olen saanut terveen paperit, mutta se vei yleiskunnon huonoksi, eikä minusta ollut lähtijäksi.”

Tilanne on uusi Mikko Savolaiselle, joka on kuvannut likipitäen aina. Kaikki alkoi harrastuksesta, mutta hyvin intohimoisesta sellaisesta.

Siviiliammatiltaan Savolainen oli poliisi ja rikostutkija. Hän työskenteli Helsingin rikospoliisissa vuosina 1955–74, mutta työnkin ohessa hän kuvasi koko ajan.

Pitkään Savolainen kuvitteli olevansa ”vain kummallinen kummitus” kuvaajien joukossa, mutta kuvaajakollega Matti Saanio loi häneen uskoa: rikostutkijan työstä on ollut kuvaajalle ehdotonta hyötyä.

”Saanion mukaan minun on ollut pakko oppia tulemaan toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa”, Savolainen kertoo.

Taidosta on ollut hyötyä toistuvasti. Sen ansiosta hän selvisi esimerkiksi kahdesta pidätyksestä Nikolai Ceaușescun aikaisessa Romanissa.

Romaneihin Mikko Savolainen tutustui ensimmäisen kerran heti sodan jälkeen vuonna 1946 maatessaan sairaalassa Mikkelissä. Huonekaverina oli romanimies.

”Aina kun alkoi vierailutunti, tupa oli täynnä. Siihen aikaan oli ruuasta pulaa, mutta sairaalasta sitä sai sen verran, että mies jakoi sitä myös muille.”

Seuraava kosketus romanikulttuuriin tuli 1960-luvun alussa Helsingin Munkkiniemessä. Savolaisen naapurissa viereisessä metsässä sijaitsi rapistunut talo, joka ei kelvannut enää edes alkoholisteille. Romaneille se kelpasi.

Yhteisö ei halunnut esitellä ulkopuolisille omaa kulttuuriaan, mutta Savolainen pääsi siihen sisään toista kautta.

”Ystävystyin lasten kanssa. He kertoivat, millaista heidän kulttuurinsa oli.”

Myöhemmin Savolainen törmäsi usein romaneihin. Aluksi tavoitteena oli ”vain ottaa hyviä kuvia”, mutta myöhemmin kuvaus muuttui yhä tavoitteellisemmaksi, ja hän alkoi myös haastatella ihmisiä.

1960-luvulta alkaen Savolainen alkoi saada nimeä dokumentaarisena kuvaajana yhdessä muutaman muun saman ikäluokan kuvaajan kanssa. Kollegansa Ismo Höltön kanssa hän teki 70-luvun alussa valokuvakirjan Suomen romaneista, ja sama teema jatkui tulevina vuosikymmeninä.

Savolainen reissasi romanien luona ympäri Eurooppaa. Mutta miksi?

Vastaus löytyy reunalta. Yhteiskuntien reuna-alueet ja sivulliset ovat aina herättäneet Savolaisessa kiinnostuksen.

Hän on alusta alkaen kuvannut niitä, jotka eivät näy, niitä jotka ovat vähemmistössä, niitä, joita on aina potkittu: vanhuksia, köyhiä, romaneita, saamelaisia, inkerinsuomalaisia, vepsäläisiä…

”Reunoihin tiivistyy usein kulttuureja, joita keskuksissa ei ole. Ja periferia säilyttää. Kalevalan ja Kantelettaren runot säilyivät Vienan Karjalan korpien kätköissä”, Savolainen sanoo.

Onko Istanbulin Sulukulen ainutlaatuinen musiikki- tai napatanssiperinne säilynyt?

Kun Mikko Savolainen kävi alueella viimeksi, puhuttiin, että Sulukulesta tehtäisiin romanien kulttuurikeskus, jossa näitä taitoja opetettaisiin tuleville sukupolville.

”Minä en tiedä, ovatko he pystyneet enää ylläpitämään kulttuuriaan”, Savolainen sanoo surullisena.

Sulukule, Istanbul – romaniyhteisön tuho -näyttelyn avajaiset ja Sariköylü Tevfik -yhtyeen konsertti Espoon kulttuurikeskuksessa ke 16.11. Näyttely avautuu yleisölle klo 18, konsertti Louhisalissa klo 19. Näyttelyn avajaisissa esiintyy suomalaisen romanimusiikin johtohahmo Hilja Grönfors.

Mikko Savolainen

Mikko Savolainen

Mikko Savolainen

Mikko Savolainen