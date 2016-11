Ranskankielisen kirjallisuuden tärkein palkinto annettiin lapsenmurhasta kertovalle teokselle

Vuoden 2016 Prix Goncourt -kirjallisuuspalkinto on myönnetty marokkolais-ranskalaisen kirjailijan Leila Slimanin trillerimäiselle teokselle Chanson douce, Pehmeä laulu. Lapsenmurhasta kertova teos alkaa lauseella ”vauva on kuollut”.

Prix Goncourt on tärkein ranskankieliselle kirjallisuudelle jaettava kirjallisuuspalkinto. Palkintosumma on kymmenen euroa, mutta palkinto nostaa teoksen myyntiä sadoilla tuhansilla kappaleilla. Slimani on 12. naiskirjailija, joka on saanut Prix Goncourtin sen 112 vuoden historian aikana.