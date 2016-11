Saara Aalto selvisi tiukan karsinnan jälkeen jatkoon X-Factorissa – katso video dramaattisesta hetkestä

Laulaja Saara Aalto selviytyi seitsemän parhaan joukkoon Britannian X-Factor -kisassa dramaattisten vaiheiden jälkeen.

Aalto on päässyt viime viikkoina jatkoon suoraan yleisöäänillä. Kuuden kilpailijan selvittyä sunnuntain lähetyksessä jo jatkoon Aalto joutui kisaamaan paikastaan tyttöbändi Four of Diamondsia vastaan.

Esitys oli vakuuttava ja neljästä tuomarista kolme äänesti Aallon puolesta. Tuomariston johtaja Simon Cowell sai viimeisen sanan ja kertoi Aallon olleen kirkkaasti parempi laulukisassa.

Katso dramaattinen hetki videolta.

Aalto vakuutti tuomariston brittilaulaja Jessie J:n kappaleella Who You Are.

Ennen ratkaisevaa ääntään Simon Cowell kertoi Aallon olleen lauantaina huonompi kuin Four of Diamonds. Tuolloin suomalaislaulaja esitti tyttöbändi Girls Aloudin hitin Sound of the Underground.

HS:n musiikkitoimittajan Jarkko Jokelaisen mukaan Aallon lauluesitys oli totutun vakuuttava ja esitys vauhdikas, mutta kappale oli turhan vaatimaton.

Aalto yritti piristää esitystä pukeutumalla japanilaiseen kimonoon ja peruukkiin. Tuomariston johtaja Simon Cowell kehotti suomalaislaulajaa olemaan varovainen, ettei tästä tule sätkynukkea, joka kiinnittää huomiota liikaa asusteisiin.

Geishatyylinen pukeutuminen herätti briteissä myös arvostelua rasismista ja japanilaisen kulttuurin halventamisesta, etenkin, kun asuvalinta ei liity kappaleeseen mitenkään.