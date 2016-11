Luokkakokous 2 ei vedä väkeä teattereihin yhtä lailla kuin suosittu avausosa – katsojia silti viidessä päivässä jo 117 000

Kotimainen komediaelokuva Luokkakokous 2 – polttarit keräsi ensimmäisenä viikonloppunaan elokuvateattereihin 117 000 katsojaa, kertoo Filmikamarin myyntitilasto.

Tulos on elokuva-alan asiantuntijoille pettymys, sillä elokuvasta on odotettu vuoden katsotuinta, ja sille on povattu jopa reilusti yli puolta miljoonaa katsojaa.

Ensimmäisellä Luokkakokous-elokuvalla oli samassa ajassa 123 000 katsojaa, ja nyt jäätiin siis alle. Elokuvasarjan ensimmäinen osa tuli teattereihin helmikuun lopussa 2015.

Luokkakokouksen jatko-osan katsojalukuja seurataan elokuva-alalla erityisen tarkkaan, sillä ensimmäinen elokuva menestyi poikkeuksellisen hyvin. Se keräsi kaikkiaan 505 000 katsojaa.

2000-luvulla kotimaisista elokuvista puolen miljoonan katsojan rajan on ylittänyt Luokkakokouksen lisäksi vain Aleksi Mäkelän ohjaama Pahat pojat (2003) – teattereissa 615 000 katsojaa – sekä vuonna 2014 valmistunut Dome Karukosken Mielensäpahoittaja.

Vuoden katsotuin elokuva on tähän mennessä Timo Koivusalon ohjaama lastenelokuva Risto Räppääjä ja yöhaukka. Se on katsottu 345 000 kertaa.

Luokkakokous-elokuvat perustuvat tanskalaisiin menestyselokuviin. Suomessa elokuvat on tuottanut Solar Films ja ohjannut Taneli Mustonen. Pääosia elokuvissa näyttelevät Sami Hedberg, Aku Hirviniemi ja Jaajo Linnonmaa.

Avausviikonloppujen katsojaennätys on Suomessa Bond-elokuva Spectrellä, joka keräsi loppuvuodesta 2015 teattereihin 175 000 katsojaa viidessä päivässä.

Suomalaisista elokuvista korkeimmalla samassa tilastossa on ensimmäinen Luokkakokous, jonka näki viidessä päivässä 123 000 katsojaa.

Katsojalukujen vertailua avausviikonloppujen osalta vaikeuttaa se, että useimpien elokuvien avaustulos perustuu näytöksiin vain kolmen päivän ajalta.

Helsingin Sanomien arvostelun elokuvasta voi lukea tästä linkistä.

Korjaus kello 13.52: Puolen miljoonan katsojan rajan rikkoneisiin suomalaiselokuviin lisätty myös Dome Karukosken Mielensäpahoittaja.